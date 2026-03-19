Valami nem stimmel Sharon Stone arcával: beindultak a találgatások – Fotó

Újabb vitát kavart Sharon Stone megjelenése: a 67 éves színésznő legutóbbi vörös szőnyeges szereplése után többen képmutatással vádolják, miután korábban nyíltan az öregedés természetes elfogadása mellett érvelt.
- Sharon Stone vörös szőnyeges megjelenése heves vitát indított el
- Sokan feltűnően simának találták a színésznő arcát
- Korábban a természetes öregedés mellett állt ki
- Egy bennfentes szerint ellentmondás van szavai és külseje között
- A színésznő az öregedés elfogadásáról beszélt nemrég
Mindenki Sharon Stone feltűnően sima arcáról beszél
Az Elemi ösztön sztárja a közelmúltban a The Bluff című film premierjén jelent meg a Los Angeles-i TCL Chinese Theatre-ben, ahol feltűnően sima bőre és teltebb arca azonnal beszédtémává vált. A kritikusok szerint a színésznő arca szinte teljesen ránctalannak tűnt, ami sokakban azt a benyomást keltette, hogy kozmetikai beavatkozásokon eshetett át.
A 67 éves színésznő megjelenése éles ellentmondásban áll korábbi nyilatkozataival. A színésznő 2022-ben a Vogue Arabia hasábjain arról beszélt, hogy évekkel korábban felhagyott a botox és más esztétikai kezelések használatával. Elmondása szerint korábban egészségügyi okokból – egy súlyos stroke után – volt szüksége ilyen beavatkozásokra, ám később tudatosan a természetes öregedés mellett döntött – írja a Radar Online.
Képmutatás vagy félreértés?
Most azonban egy névtelen forrás azt állítja: „Egyértelműen látszik, hogy Sharon arcán komoly beavatkozások történtek. Egyetlen ránc sem látszik rajta, szinte felismerhetetlen. Közben pedig arról beszél, hogy méltósággal kell megöregedni, ami teljesen ellentmond annak, amit képvisel.”
A vita középpontjában az a kérdés áll, vajon a színésznő valóban változtatott-e korábbi álláspontján, vagy csupán a megjelenése kelt félreértéseket. Stone mindenesetre nemrég ismét megszólalt a témában, és egy általánosabb, elgondolkodtató kérdést fogalmazott meg: miért félünk még mindig az öregedéstől, és attól, hogy elfogadjuk önmagunkat az idő múlásával?
A színésznő szavai és megjelenése közötti ellentmondásról szóló találgatások egyelőre nem csillapodnak, és ismét ráirányítják a figyelmet arra, milyen erős nyomás nehezedik a női sztárokra a fiatalság megőrzésével kapcsolatban – még akkor is, ha ők maguk a természetesség mellett teszik le a voksukat.
