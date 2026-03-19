Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 19., csütörtök

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Oscar 2026
beavatkozás

Valami nem stimmel Sharon Stone arcával: beindultak a találgatások – Fotó

Sharon Stone szépészeti beavatkozás
Rideg Léna
2026.03.19.
A színésznő ismét reflektorfénybe került, ám ezúttal nem egy filmszerep, hanem látványosan megváltozott megjelenése miatt. A rajongók és kritikusok egyaránt találgatják, vajon mitől ilyen sima Sharon Stone arca.

Újabb vitát kavart Sharon Stone megjelenése: a 67 éves színésznő legutóbbi vörös szőnyeges szereplése után többen képmutatással vádolják, miután korábban nyíltan az öregedés természetes elfogadása mellett érvelt.

Heves vitát váltott ki Sharon Stone megjelenése
Forrás: Getty Images North America
  • Sharon Stone vörös szőnyeges megjelenése heves vitát indított el
  • Sokan feltűnően simának találták a színésznő arcát
  • Korábban a természetes öregedés mellett állt ki
  • Egy bennfentes szerint ellentmondás van szavai és külseje között
  • A színésznő az öregedés elfogadásáról beszélt nemrég

Mindenki Sharon Stone feltűnően sima arcáról beszél

Az Elemi ösztön sztárja a közelmúltban a The Bluff című film premierjén jelent meg a Los Angeles-i TCL Chinese Theatre-ben, ahol feltűnően sima bőre és teltebb arca azonnal beszédtémává vált. A kritikusok szerint a színésznő arca szinte teljesen ránctalannak tűnt, ami sokakban azt a benyomást keltette, hogy kozmetikai beavatkozásokon eshetett át.

A 67 éves színésznő megjelenése éles ellentmondásban áll korábbi nyilatkozataival. A színésznő 2022-ben a Vogue Arabia hasábjain arról beszélt, hogy évekkel korábban felhagyott a botox és más esztétikai kezelések használatával. Elmondása szerint korábban egészségügyi okokból – egy súlyos stroke után – volt szüksége ilyen beavatkozásokra, ám később tudatosan a természetes öregedés mellett döntött – írja a Radar Online.

Képmutatás vagy félreértés?

Most azonban egy névtelen forrás azt állítja: „Egyértelműen látszik, hogy Sharon arcán komoly beavatkozások történtek. Egyetlen ránc sem látszik rajta, szinte felismerhetetlen. Közben pedig arról beszél, hogy méltósággal kell megöregedni, ami teljesen ellentmond annak, amit képvisel.”

Sharon Stone at "The Bluff" Red Carpet World Premiere held at the TCL Chinese Theatre on February 17, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by JC Olivera/Variety via Getty Images)
Sharon Stone arca és dekoltázsa feltűnően ránctalan.
Forrás: Variety

A vita középpontjában az a kérdés áll, vajon a színésznő valóban változtatott-e korábbi álláspontján, vagy csupán a megjelenése kelt félreértéseket. Stone mindenesetre nemrég ismét megszólalt a témában, és egy általánosabb, elgondolkodtató kérdést fogalmazott meg: miért félünk még mindig az öregedéstől, és attól, hogy elfogadjuk önmagunkat az idő múlásával?

A színésznő szavai és megjelenése közötti ellentmondásról szóló találgatások egyelőre nem csillapodnak, és ismét ráirányítják a figyelmet arra, milyen erős nyomás nehezedik a női sztárokra a fiatalság megőrzésével kapcsolatban – még akkor is, ha ők maguk a természetesség mellett teszik le a voksukat.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu