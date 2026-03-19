Vilmos herceg kitiltotta Andrást Károly király temetéséről: végleg elhatárolódnak az egykori hercegtől

Úgy tűnik, a brit királyi családban a konfliktus csak fokozódik. Vilmos herceg állítólag végleg pontot tett a régóta húzódó ügy végére: ha rajta múlik, András herceg többé nem kerül a család közelébe – sőt, még Károly király jövőbeli temetésén sem látják szívesen.

Vilmos herceg kitiltotta Andrást a palotából.

Királyi hidegháború: Vilmos herceg végleg kitiltotta Andrást a családból

A döntés még Károly király jövőbeli temetésére is kihat.

András herceg gyakorlatilag minden rangját és befolyását elvesztette.

András herceg botránya elérte azt a szintet, amikor már nem csak a nyilvánosság előtt határolódnak el tőle, de még attól is megfosztják, hogy majd örök búcsút vehessen testvérétől.

A bennfentes források szerint Vilmos döntése kőbe van vésve: ha András jelen van egy eseményen, akkor ő, Katalin hercegné és a gyerekek biztosan nem lesznek ott. Ez nem egy finom diplomáciai utalás, hanem inkább egy elegáns, királyi „vagy ő, vagy mi” ultimátum.

András herceg botránya – Miért ez a drasztikus lépés?

A válasz nem meglepő. András herceg neve gyakorlatilag egyet jelent a botrányokkal, különösen a Jeffrey Epstein-ügy kapcsán. A folyamatosan előkerülő részletek pedig egyre mélyebbre taszítják az egykori herceget.

A herceg, aki súlyos tettei miatt mindent elveszített

Az egykori York hercege nemcsak a katonai rangjaitól és királyi titulustól búcsúzhatott, hanem a hivatalos megjelenésektől, patronátusoktól és gyakorlatilag minden olyan szereptől is, ami valaha relevánssá tette.

Viszont maradt neki egy ház a Sandringham Estate-en és egy adag kínos csend. És mivel még a lányait is belekeverte a mocskos ügyleteibe, valószínűleg ők is eltávolodnak majd tőle.

A királyi család pedig látványosan távolságot tart. Nyilatkozatok? Alig. Közös megjelenések? Felejtsd el. Meghívók? Valószínűleg elvesztek a postán.

Vilmos herceg: a jövő királya, aki nem kér a múlt árnyékaiból

A források szerint Vilmos herceg már jóval korábban jelezte, nem kér nagybátyja jelenlétéből. Már a hírhedt BBC-interjú idején is úgy vélte, hogy András inkább teher a monarchia számára, csak akkor még a királynő el szerette volna simítani az ügyet.