Vilmos herceg kitiltotta Andrást Károly király temetéséről: végleg elhatárolódnak az egykori hercegtől

Hajdu Viktória
2026.03.19.
A királyi családban egy jó ideje a válságkezelésről szólhatnak a beszélgetések. Vilmos herceg most komoly határt húzott András herceg botránya miatt.

Úgy tűnik, a brit királyi családban a konfliktus csak fokozódik. Vilmos herceg állítólag végleg pontot tett a régóta húzódó ügy végére: ha rajta múlik, András herceg többé nem kerül a család közelébe – sőt, még Károly király jövőbeli temetésén sem látják szívesen.

Vilmos herceg kitiltotta Andrást a palotából.
Királyi hidegháború: Vilmos herceg végleg kitiltotta Andrást a családból

  • Vilmos herceg teljesen kizárná András herceget a családi eseményekről.
  • A döntés még Károly király jövőbeli temetésére is kihat.
  • András herceg gyakorlatilag minden rangját és befolyását elvesztette.

András herceg botránya elérte azt a szintet, amikor már nem csak a nyilvánosság előtt határolódnak el tőle, de még attól is megfosztják, hogy majd örök búcsút vehessen testvérétől.

A bennfentes források szerint Vilmos döntése kőbe van vésve: ha András jelen van egy eseményen, akkor ő, Katalin hercegné és a gyerekek biztosan nem lesznek ott. Ez nem egy finom diplomáciai utalás, hanem inkább egy elegáns, királyi „vagy ő, vagy mi” ultimátum.

András herceg botránya – Miért ez a drasztikus lépés? 

A válasz nem meglepő. András herceg neve  gyakorlatilag egyet jelent a botrányokkal, különösen a Jeffrey Epstein-ügy kapcsán. A folyamatosan előkerülő részletek pedig egyre mélyebbre taszítják az egykori herceget.

A herceg, aki súlyos tettei miatt mindent elveszített

Az egykori York hercege nemcsak a katonai rangjaitól és királyi titulustól búcsúzhatott, hanem a hivatalos megjelenésektől, patronátusoktól és gyakorlatilag minden olyan szereptől is, ami valaha relevánssá tette.

Viszont maradt neki egy ház a Sandringham Estate-en és egy adag kínos csend. És mivel még a lányait is belekeverte a mocskos ügyleteibe, valószínűleg ők is eltávolodnak majd tőle. 

A királyi család pedig látványosan távolságot tart. Nyilatkozatok? Alig. Közös megjelenések? Felejtsd el. Meghívók? Valószínűleg elvesztek a postán. 

Vilmos herceg: a jövő királya, aki nem kér a múlt árnyékaiból

A források szerint Vilmos herceg már jóval korábban jelezte, nem kér nagybátyja jelenlétéből. Már a hírhedt BBC-interjú idején is úgy vélte, hogy András inkább teher a monarchia számára, csak akkor még a királynő el szerette volna simítani az ügyet.

És ha belegondolunk, ez teljesen érthető. A jövő királyaként Vilmosnak nemcsak a családját kell védenie, hanem az intézményt is. Egy ilyen szörnyű tetteket elkövető, botrányokkal övezett rokontól pedig el kell határolódni. Sőt, Vilmos szerint még az exherceg lányait is ki kellene tiltani a palota ügyeiből.

A döntés pedig egyértelmű: nincs kivétel. Sem ünnepeken, sem hivatalos eseményeken, de – és itt jön a legkeményebb rész – még a király temetésén sem.

És mit szól ehhez a királyi család?

Buckingham-palota természetesen tartja a klasszikus stratégiát: higgadt nyilatkozatok, jogi folyamatokra való hivatkozás, és minimális dráma a felszínen. Legalábbis papíron.

A valóságban viszont egyértelmű, hogy a királyi család belső dinamikája komoly átalakuláson megy keresztül. Károly király biztosította támogatásáról az eéjárásokat végző hivatalokat, és természetesen ő is megszakította a kapcsolatot Andrással, főleg miután az egykori herceget a születésnapján letartóztatták. Ugyan azóta kiengedték, de az ügy még nem zárult le, és számíthatunk arra, hogy komoly büntetést kap súlyos tetteiért.

