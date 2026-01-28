Börtönbüntetés fenyegeti Hailey Bieber nővérét

Megrázó hírek érkeztek Amerikából. Sajtóhírek szerint Hailey Bieber nővére, Alaia Baldwin Aronow hamarosan a vádlottak padjára kerül, miután az ügyészség testi sértés és birtokháborítás miatt indított eljárást ellene. Mint kiderült, a 33 éves nepo baby erőszakosan viselkedett egy georgiai klub személyzetével, majd ki kellett vezetni őt az épületből. Jövünk a részletekkel.

A Baldwin család: Ruth Almeida, Kennya Baldwin, Stephen Baldwin, Dr. Tamer Seckin, Alaia Baldwin, Andrew Aronow és Hailey Bieber

Forrás: Getty Images North America

Hailey Bieber nővére a vád szerint tampont dobott egy nőre a klubban

Jól olvastátok! A Page Sixnek sikerült megszereznie a bírósági iratokat, amelyből kiderült, hogy mivel vádolják Kennya Baldwin és Stephen Baldwin legidősebb lányát. Ezek szerint Alaia egy tamponnal megdobta a csaposlányt az Elan Klubban tavaly februárban. Ezt követően rátámadott két kidobóra, majd a biztonsági személyzet tagjai kidobták őt a szórakozóhelyről. A lap tájékoztatása szerint most hétfőn 4 vétség miatt emelt vádat a nő ellen a georgiai ügyészség. A vád szerint a verekedést Hailey Bieber nővére kezdeményezte, aki a dobálózás után megtépte a női alkalmazottat, majd nemi szerven ütötte az egyik kidobót.

Alaia Baldwin Aronow ítélethirdetését április 23-ra tűzték ki, amennyiben bűnösnek találják, akkor akár 1 éves börtönbüntetésre is számíthat.

Mi vezetett a verekedéshez?

Jól értesült források szerint a klub kamerája rögzítette, hogy Alaia berontott az alkalmazottak számára fenntartott mosdóba, majd arra kérte a pultost, hogy hagyj cseréljen tampont a vécében. A személyzet néhány percre magára hagyta őt a mosdóban, azonban, amikor legközelebb benyitottak rá, ő tombolni kezdett és hozzávágta az egyik pultoshoz a használt tamponját. A megdöbbent alkalmazott ezután hívta a biztonsági szolgálatot. Alaia azonban ellenállt a kidobók intézkedésének és erőszakoskodni kezdett a kidobókkal.