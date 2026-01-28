Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Börtönbüntetés fenyegeti Hailey Bieber nővérét

Komáromi Bence
2026.01.28.
Az ügyészség testi sértéssel és birtokháborítással vádolja Alaia Baldwin Aronowot. Hailey Bieber nővérét tavaly februárban tartóztatta le a rendőrség, miután verekedésbe került egy szórakozóhelyen.

Megrázó hírek érkeztek Amerikából. Sajtóhírek szerint Hailey Bieber nővére, Alaia Baldwin Aronow hamarosan a vádlottak padjára kerül, miután az ügyészség testi sértés és birtokháborítás miatt indított eljárást ellene. Mint kiderült, a 33 éves nepo baby erőszakosan viselkedett egy georgiai klub személyzetével, majd ki kellett vezetni őt az épületből. Jövünk a részletekkel.

A Baldwin család: Ruth Almeida, Kennya Baldwin, Stephen Baldwin, Dr. Tamer Seckin, Alaia Baldwin, Andrew Aronow és Hailey Bieber
A Baldwin család: Ruth Almeida, Kennya Baldwin, Stephen Baldwin, Dr. Tamer Seckin, Alaia Baldwin, Andrew Aronow és Hailey Bieber
Forrás: Getty Images North America

Hailey Bieber nővére a vád szerint tampont dobott egy nőre a klubban

Jól olvastátok! A Page Sixnek sikerült megszereznie a bírósági iratokat, amelyből kiderült, hogy mivel vádolják Kennya Baldwin és Stephen Baldwin legidősebb lányát. Ezek szerint Alaia egy tamponnal megdobta a csaposlányt az Elan Klubban tavaly februárban. Ezt követően rátámadott két kidobóra, majd a biztonsági személyzet tagjai kidobták őt a szórakozóhelyről. A lap tájékoztatása szerint most hétfőn 4 vétség miatt emelt vádat a nő ellen a georgiai ügyészség. A vád szerint a verekedést Hailey Bieber nővére kezdeményezte, aki a dobálózás után megtépte a női alkalmazottat, majd nemi szerven ütötte az egyik kidobót.

Alaia Baldwin Aronow ítélethirdetését április 23-ra tűzték ki, amennyiben bűnösnek találják, akkor akár 1 éves börtönbüntetésre is számíthat. 

Mi vezetett a verekedéshez?

Jól értesült források szerint a klub kamerája rögzítette, hogy Alaia berontott az alkalmazottak számára fenntartott mosdóba, majd arra kérte a pultost, hogy hagyj cseréljen tampont a vécében. A személyzet néhány percre magára hagyta őt a mosdóban, azonban, amikor legközelebb benyitottak rá, ő tombolni kezdett és hozzávágta az egyik pultoshoz a használt tamponját. A megdöbbent alkalmazott ezután hívta a biztonsági szolgálatot. Alaia azonban ellenállt a kidobók intézkedésének és erőszakoskodni kezdett a kidobókkal.

