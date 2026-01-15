Hailey Bieber-féle alakbarát pizzatoast: minden, amire egy igazi it girl vágyik

Ha imádod az olasz konyhát, de szeretnél odafigyelni az alakodra, akkor mindenképpen próbáld ki Hailey Bieber alakbarát pizzatoastját, ami úgy elégíti ki a finomságok utáni vágyadat, hogy közben nem kell megküzdened a bűntudattal sem.

Ez az alakbarát pizzatoast biztosan a kedvenced lesz!

Forrás: Shutterstock

Alakbarát pizza, ahogy az igazi szupermodellek csinálják

Hailey Bieber többé már nem csak a kifutón, hanem a konyhában is lenyűgöz bennünket: elhozta ugyanis számunkra azt a diétás receptet, ami a fogyókúránk egyik megmentője lehet.

Ennek a receptnek a középpontjában most nem a tortilla, de nem is a tojásfehérje áll, hanem egy egyszerű pirítós, ami ropogóssá és ínycsiklandóvá teszi a vacsorádat.

A titok pofonegyszerű: csupán egy ízletes kovászos kenyérre és egy kis szarvasgombaolajra van szükséged és máris kész a varázslat! Mutatjuk, hogyan csináld.

Hozzávalók:

125 g kovászos rozskenyér (3 szelet)

20 g zsírszegény vaj

100 g paradicsom

citromlé

só, bors

cukormentes paradicsomszósz

zsírszegény mozzarella

zsírszegény krémsajt

parmezán

szarvasgombaolaj

Elkészítés:

A kenyereket pirítsd meg és ízlés szerint kend meg zsírszegény krémsajttal. Tedd őket az air fryerbe 200 fokon 7 percre, közben szeld fel a paradicsomokat, locsold meg őket szarvasgombaolajjal, citromlével, sózd, borsozd. Vágd fel a mozzarellát, a kenyérszeletekre tegyél egy kevés paradicsomszószt. Halmozd rá a paradicsomot, a mozarellát és reszelj rá egy kevés parmezánt.

Ha más diétás receptet is kipróbálnál, nézd meg a Mindmegette karfiolpizzáját vagy lasagne-ját!

Miért rajong mindenki Hailey Bieber pizzájáért? Hailey Bieber feltalálta azt az alakbarát pizzát, ami tényleg kísértetiesen hasonlít az eredeti receptre, de mégsem növesztesz általa bosszantó zsírpárnákat. A titok az alapban rejlik: pizzatészta helyett kovászos pirítóst használj, amit aztán szarvasgombaolajjal megbolondítva, alacsony kalóriatartalmú feltétekkel csodás fogássá varázsolhatsz.

