Hailey Bieber-féle alakbarát pizzatoast: minden, amire egy igazi it girl vágyik

Nagy Kata
2026.01.15.
Hailey Bieber legújabb trendje kivételesen nem a sminkről, a ruhákról vagy a körmökről szól. A szupermodell alakbarát pizzatoastja egy olyan dolog, ami nélkül lehet élni, csak éppen nem érdemes.

Ha imádod az olasz konyhát, de szeretnél odafigyelni az alakodra, akkor mindenképpen próbáld ki Hailey Bieber alakbarát pizzatoastját, ami úgy elégíti ki a finomságok utáni vágyadat, hogy közben nem kell megküzdened a bűntudattal sem. 

Alakbarát pizza toastok
Ez az alakbarát pizzatoast biztosan a kedvenced lesz!
Forrás: Shutterstock

Alakbarát pizza, ahogy az igazi szupermodellek csinálják 

Hailey Bieber többé már nem csak a kifutón, hanem a konyhában is lenyűgöz bennünket: elhozta ugyanis számunkra azt a diétás receptet, ami a fogyókúránk egyik megmentője lehet.

Ennek a receptnek a középpontjában most nem a tortilla, de nem is a tojásfehérje áll, hanem egy egyszerű pirítós, ami ropogóssá és ínycsiklandóvá teszi a vacsorádat. 

A titok pofonegyszerű: csupán egy ízletes kovászos kenyérre és egy kis szarvasgombaolajra van szükséged és máris kész a varázslat! Mutatjuk, hogyan csináld. 

Hozzávalók:

  • 125 g kovászos rozskenyér (3 szelet)
  • 20 g zsírszegény vaj
  • 100 g paradicsom
  • citromlé
  • só, bors
  • cukormentes paradicsomszósz
  • zsírszegény mozzarella
  • zsírszegény krémsajt
  • parmezán

szarvasgombaolaj 
Elkészítés: 

A kenyereket pirítsd meg és ízlés szerint kend meg zsírszegény krémsajttal. Tedd őket az air fryerbe 200 fokon 7 percre, közben szeld fel a paradicsomokat, locsold meg őket szarvasgombaolajjal, citromlével, sózd, borsozd. Vágd fel a mozzarellát, a kenyérszeletekre tegyél egy kevés paradicsomszószt. Halmozd rá a paradicsomot, a mozarellát és reszelj rá egy kevés parmezánt. 

@little.sunrayy Antwort auf @Itsnotaishagoawaypls my low calorie version of Hailey Biebers pizza toast ⬇️ 125g rye bread (3 slices) 20g light butter 100g tomato 3g olive oil lemon juice salt & pepper tomatoe sauce 125g mozzarella light 20g light cream cheese 7g parmesan Enjoy the low calorie version of Hailey Biebers famous pizza toast 💗 #haileybieber #pizzatoast #lowcaloriepizza #healthypizza #lowcaloriehighprotein ♬ Originalton - Sinja | petite model ✨

Ha más diétás receptet is kipróbálnál, nézd meg a Mindmegette karfiolpizzáját vagy lasagne-ját!

Miért rajong mindenki Hailey Bieber pizzájáért?

Hailey Bieber feltalálta azt az alakbarát pizzát, ami tényleg kísértetiesen hasonlít az eredeti receptre, de mégsem növesztesz általa bosszantó zsírpárnákat. A titok az alapban rejlik: pizzatészta helyett kovászos pirítóst használj, amit aztán szarvasgombaolajjal megbolondítva, alacsony kalóriatartalmú feltétekkel csodás fogássá varázsolhatsz. 

Nem elég a fogyókúrás finomságokból? Akkor csekkold le ezeket is: 

Nem kell többet csokit venned, készítsd el otthon a saját ízlésed szerint – Ínycsiklandó, téli és egészséges csokirecept

A cukros, bolti csoki helyett próbáld ki ezt az egészséges és ínycsiklandó csokireceptet!

Diétás Rákóczi túrós recept – Könnyű, gyors és elképesztően finom

Íme a bizonyíték, hogy a fogyókúra nemcsak hatékony, de édes is lehet. Ismerd meg a diétás Rákóczi túrós receptjét!

A tökéletes gyomorkímélő halétel vacsira: pisztáciás tőkehalfilé

Az a fajta vacsora, amitől jobban leszel kívül-belül.

 

