18 évvel később is fáj: kiderülhet, mi történt valójában Heath Ledger halálának éjszakáján?

Heath Ledger halála nemcsak Hollywoodot, hanem az egész világot megrázta. A mindössze 28 éves, Oscar-díjas ausztrál színész karrierje csúcsán hunyt el, éppen akkor, amikor a Sötét lovag Jokereként filmtörténelmet írt. Azóta már eltelt 18 év, de a kérdések nem halkultak el. Sőt, talán most hangosabbak lettek, mint valaha.

A tragédia körül rengeteg tévhit és legenda kering, az öngyilkosságtól a „túl mélyen megélt szerepig”.

Lánya, Matilda élete ma már Hollywood zajától távol zajlik, de apja öröksége végigkíséri.

Heath Ledger 2008. január 22-én halt meg New York-i lakásában. A hír villámcsapásként érte a rajongókat, és vele együtt nemcsak egy színész, hanem valami igazán különleges is eltűnt a mozivászonról.

A hivatalos közlés szerint halálát véletlen gyógyszer-túladagolás okozta, de a közvélemény gyorsan saját magyarázatokat kezdett gyártani.

Mi volt valójában Heath Ledger halálának oka?

A hatóságok szerint Heath Ledger halálának oka több, orvos által felírt gyógyszer – köztük fájdalomcsillapítók, altatók és szorongásoldók – együttes hatása volt. Nem találtak öngyilkosságra utaló jeleket, viszont mégis újra és újra felmerül az emberekben a kérdés:

Heath Ledger öngyilkos lett? Ő is a 27-esek klubbjának áldozata?

A szakértők szerint ez a tragédia egy veszélyes kombináció eredménye volt, nem tudatos döntés.

Heath Ledger Joker szerepében nagyon elfáradt?

A legenda szerint Ledger annyira belemerült a Joker szerepébe, hogy az végül felemésztette. Tény, hogy rendkívül intenzíven készült: bezárkózott egy hotelszobába, naplót írt a karakter nevében, és mentálisan is messzire ment. De barátai és családja később többször hangsúlyozták, hogy Ledger élvezte a munkát, nem omlott össze tőle.

A Heath Ledger Joker-alakításának ára inkább a kimerültség és az alvászavar volt, nem az őrület.

Heath Ledge-filmek és egy félbeszakadt pálya

A Heath Ledger-filmek listája ma már szinte fájdalmas visszatekintés: A hazafi, A sötét lovag, Dr. Parnassus képzeletbirodalma – mind azt mutatják, mennyire sokoldalú színész volt. Joker szerepéért posztumusz Oscar-díjat kapott, ami ritka és keserédes elismerés. A díjátadón készült felvétel még a mai napig összeszorítja a szívünket.