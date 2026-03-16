A 90‑es évek színei visszatérnek a lakberendezésbe – 5 nosztalgikus árnyalat, amit 2026‑ban imádni fogsz

A lakberendezési trendek világában a múlt gyakran újra divatba jön. Most éppen a '90-es évek hangulata tér vissza, méghozzá nemcsak formákban és bútorokban, hanem a színekben is. A korszak meleg tónusú palettája és kissé maximalista stílusa a 2000-es évek minimalista, visszafogott semleges színei után ismét teret nyernek. A tervezők szerint 2026-ban egyre többen vágynak arra a meghitt, személyes hangulatra, amelyet a 90-es évek színei képviseltek.

Ezek a 90-es években népszerű színek idén újra trendik a lakberendezésben

A 90-es évek meleg, karakteres színpalettája ismét népszerű a lakberendezésben.

A barack, a mélyzöld és a vajsárga lágyabb, modernebb árnyalatban tér vissza.

A mélykék és a füstös rózsaszín elegáns, karakteres hangulatot ad a tereknek.

A tervezők szerint a kulcs a nosztalgikus színek modern bútorokkal és letisztult részletekkel való kombinálása.

A lakberendezés 2026-os trendjei: ezek a színek hozzák vissza a 90-es évek hangulatát

A barackszínű semlegesek, a mélyzöldek vagy a lágy rózsaszínek akkoriban meghatározták az otthonok hangulatát. Ezek az árnyalatok melegséget és kényelmet sugároztak, ami sokak számára ma is vonzó. A tervezők azonban hangsúlyozzák: a nosztalgia önmagában nem elég. Ahhoz, hogy ezek a színek ne tűnjenek régimódinak, modern részletekkel és tudatos tervezéssel kell őket használni.

1. BARACK

Az egyik legikonikusabb árnyalat a 90-es évekből az őszibarack. Akkoriban gyakran jelent meg falakon, kárpitokon vagy dekorációs elemekben, és finom, nőies hangulatot adott a tereknek. Az őszibarackos árnyalatok különösen jól működnek világos, természetes fényt kapó helyiségekben. Falakon használva lágy, meleg hátteret adnak, de kisebb felületeken – például párnákon, függönyökön vagy kárpitozott bútorokon – is elegánsan megjelenhetnek. A szakemberek szerint érdemes természetes anyagokkal, világos fával, krémszínű textilekkel vagy aranyszínű kiegészítőkkel párosítani, mert így a szín nem válik túl édeskéssé, hanem kifinomult, modern hangulatot teremt. Egy-egy kortárs kép, grafika vagy letisztult formájú lámpa pedig segít abban, hogy a tér friss és mai hatású maradjon.