A 90‑es évek színei visszatérnek a lakberendezésbe – 5 nosztalgikus árnyalat, amit 2026‑ban imádni fogsz

A lakberendezési trendek világában a múlt gyakran újra divatba jön. Most éppen a '90-es évek hangulata tér vissza, méghozzá nemcsak formákban és bútorokban, hanem a színekben is. A korszak meleg tónusú palettája és kissé maximalista stílusa a 2000-es évek minimalista, visszafogott semleges színei után ismét teret nyernek. A tervezők szerint 2026-ban egyre többen vágynak arra a meghitt, személyes hangulatra, amelyet a 90-es évek színei képviseltek.
- A 90-es évek meleg, karakteres színpalettája ismét népszerű a lakberendezésben.
- A barack, a mélyzöld és a vajsárga lágyabb, modernebb árnyalatban tér vissza.
- A mélykék és a füstös rózsaszín elegáns, karakteres hangulatot ad a tereknek.
- A tervezők szerint a kulcs a nosztalgikus színek modern bútorokkal és letisztult részletekkel való kombinálása.
A lakberendezés 2026-os trendjei: ezek a színek hozzák vissza a 90-es évek hangulatát
A barackszínű semlegesek, a mélyzöldek vagy a lágy rózsaszínek akkoriban meghatározták az otthonok hangulatát. Ezek az árnyalatok melegséget és kényelmet sugároztak, ami sokak számára ma is vonzó. A tervezők azonban hangsúlyozzák: a nosztalgia önmagában nem elég. Ahhoz, hogy ezek a színek ne tűnjenek régimódinak, modern részletekkel és tudatos tervezéssel kell őket használni.
1. BARACK
Az egyik legikonikusabb árnyalat a 90-es évekből az őszibarack. Akkoriban gyakran jelent meg falakon, kárpitokon vagy dekorációs elemekben, és finom, nőies hangulatot adott a tereknek. Az őszibarackos árnyalatok különösen jól működnek világos, természetes fényt kapó helyiségekben. Falakon használva lágy, meleg hátteret adnak, de kisebb felületeken – például párnákon, függönyökön vagy kárpitozott bútorokon – is elegánsan megjelenhetnek. A szakemberek szerint érdemes természetes anyagokkal, világos fával, krémszínű textilekkel vagy aranyszínű kiegészítőkkel párosítani, mert így a szín nem válik túl édeskéssé, hanem kifinomult, modern hangulatot teremt. Egy-egy kortárs kép, grafika vagy letisztult formájú lámpa pedig segít abban, hogy a tér friss és mai hatású maradjon.
2. MÉLYZÖLD
A zöld szintén meghatározó szín volt a 90-es években, különösen a mély, vadászzöld árnyalat. Ma ezt a tónust kissé frissebb formában használják a tervezők, de tény, hogy ez a lakberendezés egyik legidőtállóbb színe. Egy középzöld fal például nyugodt, harmonikus hangulatot teremthet egy hálószobában vagy dolgozószobában, miközben karaktert is ad a térnek. A tervezők szerint a zöld egyik nagy előnye, hogy rendkívül jól kombinálható más színekkel: a kékkel elegáns, a barnával természetes, a melegebb árnyalatokkal pedig energikus összhatást hoz létre.
3. VAJSÁRGA
A sárga szintén népszerű volt a 90-es években, bár akkor gyakran élénkebb formában jelent meg. Ma inkább a vajsárga hódít, amely elegánsabb hatást kelt: lágy tónusa világosságot és melegséget visz a térbe anélkül, hogy túl harsány lenne. Különösen jól működik kisebb helyiségekben, például fürdőszobákban vagy előterekben, de falrészleteken, bútorokon vagy dekorációs elemekben is elegáns hatást kelt. Letisztult formákkal, világos fával és semleges textilekkel párosítva a vajsárga friss, modern hangulatot teremt, miközben egy kis nosztalgiát is csempész az otthonba.
4. MÉLYKÉK
A mélykék szintén visszatérő kedvenc. A 90-es években gyakran párosították fehérrel és krémszínnel, klasszikus, elegáns hatást keltve. A mélykék árnyalatok ma is népszerűek a lakberendezésben, mert elegáns és karakteres hangulatot teremtenek. Egyre gyakrabban alkalmazzák úgynevezett „színbe borított” megoldással, amikor nemcsak a falak, hanem a díszlécek, ajtók vagy akár a bútorok is ugyanazt az árnyalatot kapják. Ez a megközelítés egységes, hangulatos teret hoz létre, amely erőteljesebb hatást kelt, mint egy egyszerű hangsúlyfal. Világos textilekkel, fémes kiegészítőkkel vagy modern műalkotásokkal párosítva a mélykék egyszerre marad klasszikus és friss hatású.
5. FÜSTÖS RÓZSASZÍN
A rózsaszín szintén új értelmezést kapott. A 90-es években sokan a túl díszes fürdőszobákkal vagy a rózsaszín szőnyegekkel azonosították, ám a mai árnyalatok jóval kifinomultabbak. A sötétebb, szürkés árnyalatú rózsaszínek ma már egészen más szerepet kapnak a lakberendezésben, mint a '90-es években. Ezek a tónusok melegséget és eleganciát visznek a térbe, miközben elég visszafogottak ahhoz, hogy szinte semleges háttérként működjenek. Egy nappaliban vagy hálószobában használva lágy, barátságos hangulatot teremtenek, különösen akkor, ha letisztult bútorokkal, természetes textilekkel és modern dekorációval párosítjuk őket. Így a rózsaszín nem válik túl romantikussá, inkább kifinomult, kortárs karaktert ad a helyiségnek.
A szakemberek szerint a 90-es évek színei azért működnek ma is, mert melegséget és személyiséget visznek az otthonokba. A kulcs az egyensúly: ha modern bútorokkal, friss textúrákkal és kortárs művészettel párosítjuk őket, a végeredmény nem nosztalgikus, hanem aktuális és stílusos lesz. Ha tehát szeretnél egy kis melegséget vinni az otthonodba, ezek az árnyalatok remek kiindulópontot jelenthetnek – akár egy új falszín, akár néhány jól megválasztott dekoráció formájában.
Az alábbi lakberendezési cikkek is érdekelhetnek: