Ki az a Michael B. Jordan? 5 dolog, amit tuti nem tudtál a színészről

Az Oscar-gála egyik legnagyobb meglepetése: Michael B. Jordan vitte haza a szobrot két hollywoodi A-listás szupersztár elől. De ki is ő valójában?

A vörös szőnyegen mindenki ismeri a nevét, de a történetét már annál kevésbé. Most megmutatjuk az Oscar-győztes színész, Michael B. Jordan kevésbé ismert oldalát.

Michael B. Jordan és az anyukája az Oscar-Gálán.
Michael B. Jordan és az anyukája az Oscar-Gálán. 
Forrás: Getty Images

Michael B. Jordan: 5 meglepő dolog a friss, Oscar-díjas sztárról, amit kevesen tudnak

  • Michael B. Jordan 2026-ban Oscar-díjat nyert a Bűnösök című filmben nyújtott alakításáért.
  • A színész olyan sztárok elől hozta el a díjat, mint Leonardo DiCaprio és Timothée Chalamet.
  • A film maga is komoly sikert aratott az Oscaron, több kategóriában is díjazták.

Hollywoodban néha évekig kell várni egy Oscar-pillanatra, máskor viszont már egyetlen szerep is elég. Michael B. Jordan számára a nagy áttörést a Bűnösök (Sinners) hozta el: a színész a 2026 Oscar-gálán elnyerte a legjobb férfi főszereplőnek járó díjat, ráadásul olyan erős mezőnyben, ahol Leonardo DiCaprio és Timothée Chalamet is versenyben volt a szoborért. Csak lássuk be, Leo sajnos egy örök vesztes, viszont rengeteg mém születik belőle a gálákról, Chalamet pedig olyan lejtőre került – amit az operáról alkotott negatív véleménye sem segített –, hogy csodálkozunk, ha valaki fogja még foglalkoztatni. Bár a Kardashian-realityben biztos mindig szorítanak majd neki helyet, ha Kris mamán múlik.

Miről szól a Bűnösök?

Jordan a filmben egy különleges kettős szerepet játszott: ikertestvéreket alakított egy sötét hangulatú történetben, ami egyszerre volt horror, dráma és történelmi film. A kritikusok szerint ez a szerep végleg bebizonyította, hogy a színész jóval több, mint csupán egy karizmatikus, B-kategóriás akcióhős.

De nemcsak ő volt a gála egyik nagy nyertese. A Bűnösök összesen négy Oscar-díjat gyűjtött be, köztük a legjobb eredeti forgatókönyv, a legjobb operatőr és a legjobb filmzene kategóriákban is – amit, nem is csodálunk, hisz a film zenéi megérnek egy misét. 

Ráadásul a produkció rekordot döntött: 16 jelölést kapott, ami minden idők egyik legerősebb Oscar-kampányát jelentette. Jordan a beszédében pedig külön megköszönte családjának – akik el is kísérték a díjátadóra – és rendezőjének a támogatást, és arról is beszélt, hogy több mint 25 év munkája vezetett ehhez a pillanathoz. 

Ki az a Michael B. Jordan? 

1. Gyerekszínészként kezdte a karrierjét

Mielőtt világsztár lett volna, Jordan már tinédzserként szerepelt sorozatokban. Többek között olyan kultikus produkciókban tűnt fel, mint a Drót vagy a Péntek esti fények.

2. Nem rokona Michael Jordannek

Sokan automatikusan azt gondolják, hogy köze van a legendás kosárlabdázóhoz. Valójában semmilyen családi kapcsolat nincs köztük – a névegyezés puszta véletlen.

3. Együtt nőtt fel a rendezőjével

Karrierje egyik kulcsfigurája Ryan Coogler rendező. A páros több sikerfilmen is együtt dolgozott, és a Bűnösök is az ő közös projektjük volt.

4. Szerepelt az egyik legsikeresebb Marvel-filmben

Jordan a Marvel-univerzumban is feltűnt: a Fekete Párduc ikonikus antagonistáját, Killmongert alakította, akit a rajongók az egyik legjobb Marvel-gonosznak tartanak.

5. A karrierje több mint 25 éve tart

Bár sokan csak az utóbbi évtizedben fedezték fel, valójában már gyerekkora óta dolgozik a filmiparban – így az Oscar-díj, egy hosszú út csúcspontja lett.

