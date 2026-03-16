Ki az a Michael B. Jordan? 5 dolog, amit tuti nem tudtál a színészről

A vörös szőnyegen mindenki ismeri a nevét, de a történetét már annál kevésbé. Most megmutatjuk az Oscar-győztes színész, Michael B. Jordan kevésbé ismert oldalát.
Michael B. Jordan: 5 meglepő dolog a friss, Oscar-díjas sztárról, amit kevesen tudnak
- Michael B. Jordan 2026-ban Oscar-díjat nyert a Bűnösök című filmben nyújtott alakításáért.
- A színész olyan sztárok elől hozta el a díjat, mint Leonardo DiCaprio és Timothée Chalamet.
- A film maga is komoly sikert aratott az Oscaron, több kategóriában is díjazták.
Hollywoodban néha évekig kell várni egy Oscar-pillanatra, máskor viszont már egyetlen szerep is elég. Michael B. Jordan számára a nagy áttörést a Bűnösök (Sinners) hozta el: a színész a 2026 Oscar-gálán elnyerte a legjobb férfi főszereplőnek járó díjat, ráadásul olyan erős mezőnyben, ahol Leonardo DiCaprio és Timothée Chalamet is versenyben volt a szoborért. Csak lássuk be, Leo sajnos egy örök vesztes, viszont rengeteg mém születik belőle a gálákról, Chalamet pedig olyan lejtőre került – amit az operáról alkotott negatív véleménye sem segített –, hogy csodálkozunk, ha valaki fogja még foglalkoztatni. Bár a Kardashian-realityben biztos mindig szorítanak majd neki helyet, ha Kris mamán múlik.
Miről szól a Bűnösök?
Jordan a filmben egy különleges kettős szerepet játszott: ikertestvéreket alakított egy sötét hangulatú történetben, ami egyszerre volt horror, dráma és történelmi film. A kritikusok szerint ez a szerep végleg bebizonyította, hogy a színész jóval több, mint csupán egy karizmatikus, B-kategóriás akcióhős.
De nemcsak ő volt a gála egyik nagy nyertese. A Bűnösök összesen négy Oscar-díjat gyűjtött be, köztük a legjobb eredeti forgatókönyv, a legjobb operatőr és a legjobb filmzene kategóriákban is – amit, nem is csodálunk, hisz a film zenéi megérnek egy misét.
Ráadásul a produkció rekordot döntött: 16 jelölést kapott, ami minden idők egyik legerősebb Oscar-kampányát jelentette. Jordan a beszédében pedig külön megköszönte családjának – akik el is kísérték a díjátadóra – és rendezőjének a támogatást, és arról is beszélt, hogy több mint 25 év munkája vezetett ehhez a pillanathoz.
Ki az a Michael B. Jordan?
1. Gyerekszínészként kezdte a karrierjét
Mielőtt világsztár lett volna, Jordan már tinédzserként szerepelt sorozatokban. Többek között olyan kultikus produkciókban tűnt fel, mint a Drót vagy a Péntek esti fények.
2. Nem rokona Michael Jordannek
Sokan automatikusan azt gondolják, hogy köze van a legendás kosárlabdázóhoz. Valójában semmilyen családi kapcsolat nincs köztük – a névegyezés puszta véletlen.
3. Együtt nőtt fel a rendezőjével
Karrierje egyik kulcsfigurája Ryan Coogler rendező. A páros több sikerfilmen is együtt dolgozott, és a Bűnösök is az ő közös projektjük volt.
4. Szerepelt az egyik legsikeresebb Marvel-filmben
Jordan a Marvel-univerzumban is feltűnt: a Fekete Párduc ikonikus antagonistáját, Killmongert alakította, akit a rajongók az egyik legjobb Marvel-gonosznak tartanak.
5. A karrierje több mint 25 éve tart
Bár sokan csak az utóbbi évtizedben fedezték fel, valójában már gyerekkora óta dolgozik a filmiparban – így az Oscar-díj, egy hosszú út csúcspontja lett.
