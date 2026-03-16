Gazdát váltott a huszárbajusz? – Az Oscar 2026 legviccesebb pillanatai

Hajdu Viktória
2026.03.16.
Volt itt minden: elrejtett snackek, kínos poénok, furcsa celebpillanatok és egy új mém is született. Az Oscar 2026 olykor inkább tűnt egy improvizált vígjátéknak, mint Hollywood legkomolyabb díjátadójának.

Az Oscar 2026 általában elegáns, kicsit feszengős esemény – de idén mintha valaki véletlenül bekapcsolta volna a „soft chaos” módot. Összeszedtük a legviccesebb és a legkínosabb pillanatokat, amikre mindenki felkapja a fejét. 

Leo ugyan nem nyert semmit, de az Oscar 2026 így is róla szólt.
Mémek, beszólások és WTF-momentumok: ilyen volt az Oscar 2026

  • A 2026-os Oscar-gála tele volt humoros és teljesen váratlan pillanatokkal.
  • A műsorvezető, Conan O’Brien több poénnal és meglepetéssel borzolta a kedélyeket.
  •  A közösségi médiát új mémek, furcsa celebinterakciók és néhány látványos „snub” (furcsa pillanat) uralta.

Hollywood minden évben megpróbálja elhitetni velünk, hogy az Oscar-gála az elegancia, a csillogás és a tökéletesen koreografált beszédek ünnepe. A 2026-os díjátadó viszont inkább egy olyan estének tűnt, ahol a sztárok, a szervezők és az univerzum egyszerre azt üvöltötték, hogy: „oké, csináljuk most kicsit furábban”.

És őszintén? Ez jót tett a műsornak.

Titkos üzenet minden szék alatt

A gála egyik legcukibb – és legfurcsább – meglepetése az volt, hogy a műsorvezető, Conan O’Brien minden ülés alá elrejtett egy kézzel írt üzenetet a Dolby Theatre nézőterén.

A kis cetli mellé snack is járt, amit a komikus szerényen csak „Moderately Happy Mealnek” nevezett. Az üzenet szerint a nasi „nem tűnik soknak, de egy moziban körülbelül 85 dollárba kerülne”. A levél végén pedig egy tipikus Conan-poén: hangos nevetésre buzdította a közönséget, mert az „jót tesz az egészségnek és az ő egójának”.

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - MARCH 15: Host Conan O'Brien speaks during the 98th Oscars at Dolby Theatre on March 15, 2026 in Hollywood, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images)
Conan O'brien több emlékezetes pillanatot is okozott az Oscar-gálán. 
A nagy Timothée-pillanat… ami nem jött el

Ha valaki biztos volt benne, hogy trófeával távozik, az valószínűleg Timothée Chalamet volt – vagy legalábbis a rajongói.

A filmje, a Marty Supreme több fontos kategóriában is jelölt volt, de végül egyetlen díjat sem vitt haza. A produkció rendezője, Josh Safdie szintén hoppon maradt.

A közösségi médiában azonnal megindultak a találgatások: túl nagy volt a hype? Rosszkor jött a „balletgate” vagyis az opera és a balett úgy mondd „leszólása”? Vagy egyszerűen csak Hollywood úgy döntött, hogy idén valaki másé lesz a reflektorfény?

Egy biztos: Conan O’Brien nem hagyta ki az alkalmat, hogy néhány csípős poénnal odaszúrjon a színésznekt. A közönség pedig imádta. És Chalamet arca is megér egy misét: amikor megtudta, hogy a díjat most bizony Michael B. Jordan viszi haza és neki marad a... a nasi a szék alól. 

Az a bizonyos Leonardo-mém

Az est egyik legnagyobb internetes pillanata kétségtelenül Leonardo DiCaprio volt. Megint.

A színész megjelenése – egy új bajusszal és kissé megváltozott arccal, valamint egy barátnővel az oldalán, aki amúgy elmúlt 25... – percek alatt mémmé vált. A X-en és TikTokon sokan viccelődtek azzal, hogy úgy néz ki, mint egy „kicsit plasztikázott” Pedro Pascal, aki mellesleg eltűntette az ikonikus bajszát, és úgy vonult be a vörös szőnyegre mint egy „európai nagypapi a nyaralásról”. Lehet,hogy Pedro úgy döntött, átadja a huszárbajusz-koronát Leónak? Nem kellett volna...

Koszorúslányok-reunion: nagy hype, kisebb nevetés

Amikor kiderült, hogy a Koszorúslányok szereplőgárdája újra együtt jelenik meg a színpadon, az internet konkrétan megőrült.

A vígjáték – amelyet Paul Feig rendezett – már 15 éves, és sok rajongó remélte, hogy egy igazi komikus show-t kapunk.

A reunion azonban végül inkább nosztalgikus volt, mint igazán vicces. A színésznők egy rövid jelenetben viccesnek szánt üzeneteket olvastak fel a közönségtől, ami… nos, nem hozta azt a káoszt, amit mindenki várt.

Hollywood, CA - March 15, 2026: Melissa McCarthy, Rose Byrne, Kristen Wiig, Maya Rudolph and Ellie Kemper during the 98th Annual Academy Awards held by the Academy of Motion Picture Arts and Sciences at the Dolby Theatre in Hollywood, CA, Sunday, March 15, 2026. (Robert Gauthier / Los Angeles Times via Getty Images)
Újra együtt lépett színpadra a Koszorúslányok szereplőgárdája. 
Amikor Baby Yoda találkozik Kate Hudsonnal

A „mi a manó történik” kategória egyik nyertese, nálunk kétségkívül Kate Hudson és egy bizonyos kis zöld karakter volt. Igen, a közönség egyszer csak azt látta, hogy a színésznő egy Baby Yodával – vagyis Grogu – kerül interakcióba.

A jelenet rövid volt, kissé abszurd, és tökéletesen illett a gála furcsa hangulatához. Értjük, hogy az Oscar is akart egy Paddington pillanatot, de ez ide talán túl furcsa volt, nemde? 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

