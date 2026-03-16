Gazdát váltott a huszárbajusz? – Az Oscar 2026 legviccesebb pillanatai

Az Oscar 2026 általában elegáns, kicsit feszengős esemény – de idén mintha valaki véletlenül bekapcsolta volna a „soft chaos” módot. Összeszedtük a legviccesebb és a legkínosabb pillanatokat, amikre mindenki felkapja a fejét.

Leo ugyan nem nyert semmit, de az Oscar 2026 így is róla szólt.

Mémek, beszólások és WTF-momentumok: ilyen volt az Oscar 2026

A műsorvezető, Conan O’Brien több poénnal és meglepetéssel borzolta a kedélyeket.

A közösségi médiát új mémek, furcsa celebinterakciók és néhány látványos „snub” (furcsa pillanat) uralta.

Hollywood minden évben megpróbálja elhitetni velünk, hogy az Oscar-gála az elegancia, a csillogás és a tökéletesen koreografált beszédek ünnepe. A 2026-os díjátadó viszont inkább egy olyan estének tűnt, ahol a sztárok, a szervezők és az univerzum egyszerre azt üvöltötték, hogy: „oké, csináljuk most kicsit furábban”.

És őszintén? Ez jót tett a műsornak.

Titkos üzenet minden szék alatt

A gála egyik legcukibb – és legfurcsább – meglepetése az volt, hogy a műsorvezető, Conan O’Brien minden ülés alá elrejtett egy kézzel írt üzenetet a Dolby Theatre nézőterén.

A kis cetli mellé snack is járt, amit a komikus szerényen csak „Moderately Happy Mealnek” nevezett. Az üzenet szerint a nasi „nem tűnik soknak, de egy moziban körülbelül 85 dollárba kerülne”. A levél végén pedig egy tipikus Conan-poén: hangos nevetésre buzdította a közönséget, mert az „jót tesz az egészségnek és az ő egójának”.

Conan O'brien több emlékezetes pillanatot is okozott az Oscar-gálán.

A nagy Timothée-pillanat… ami nem jött el

Ha valaki biztos volt benne, hogy trófeával távozik, az valószínűleg Timothée Chalamet volt – vagy legalábbis a rajongói.

A filmje, a Marty Supreme több fontos kategóriában is jelölt volt, de végül egyetlen díjat sem vitt haza. A produkció rendezője, Josh Safdie szintén hoppon maradt.

A közösségi médiában azonnal megindultak a találgatások: túl nagy volt a hype? Rosszkor jött a „balletgate” vagyis az opera és a balett úgy mondd „leszólása”? Vagy egyszerűen csak Hollywood úgy döntött, hogy idén valaki másé lesz a reflektorfény?