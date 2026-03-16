Gazdát váltott a huszárbajusz? – Az Oscar 2026 legviccesebb pillanatai

Az Oscar 2026 általában elegáns, kicsit feszengős esemény – de idén mintha valaki véletlenül bekapcsolta volna a „soft chaos” módot. Összeszedtük a legviccesebb és a legkínosabb pillanatokat, amikre mindenki felkapja a fejét.
Mémek, beszólások és WTF-momentumok: ilyen volt az Oscar 2026
- A 2026-os Oscar-gála tele volt humoros és teljesen váratlan pillanatokkal.
- A műsorvezető, Conan O’Brien több poénnal és meglepetéssel borzolta a kedélyeket.
- A közösségi médiát új mémek, furcsa celebinterakciók és néhány látványos „snub” (furcsa pillanat) uralta.
Hollywood minden évben megpróbálja elhitetni velünk, hogy az Oscar-gála az elegancia, a csillogás és a tökéletesen koreografált beszédek ünnepe. A 2026-os díjátadó viszont inkább egy olyan estének tűnt, ahol a sztárok, a szervezők és az univerzum egyszerre azt üvöltötték, hogy: „oké, csináljuk most kicsit furábban”.
És őszintén? Ez jót tett a műsornak.
Titkos üzenet minden szék alatt
A gála egyik legcukibb – és legfurcsább – meglepetése az volt, hogy a műsorvezető, Conan O’Brien minden ülés alá elrejtett egy kézzel írt üzenetet a Dolby Theatre nézőterén.
A kis cetli mellé snack is járt, amit a komikus szerényen csak „Moderately Happy Mealnek” nevezett. Az üzenet szerint a nasi „nem tűnik soknak, de egy moziban körülbelül 85 dollárba kerülne”. A levél végén pedig egy tipikus Conan-poén: hangos nevetésre buzdította a közönséget, mert az „jót tesz az egészségnek és az ő egójának”.
A nagy Timothée-pillanat… ami nem jött el
Ha valaki biztos volt benne, hogy trófeával távozik, az valószínűleg Timothée Chalamet volt – vagy legalábbis a rajongói.
A filmje, a Marty Supreme több fontos kategóriában is jelölt volt, de végül egyetlen díjat sem vitt haza. A produkció rendezője, Josh Safdie szintén hoppon maradt.
A közösségi médiában azonnal megindultak a találgatások: túl nagy volt a hype? Rosszkor jött a „balletgate” vagyis az opera és a balett úgy mondd „leszólása”? Vagy egyszerűen csak Hollywood úgy döntött, hogy idén valaki másé lesz a reflektorfény?
Egy biztos: Conan O’Brien nem hagyta ki az alkalmat, hogy néhány csípős poénnal odaszúrjon a színésznekt. A közönség pedig imádta. És Chalamet arca is megér egy misét: amikor megtudta, hogy a díjat most bizony Michael B. Jordan viszi haza és neki marad a... a nasi a szék alól.
Az a bizonyos Leonardo-mém
Az est egyik legnagyobb internetes pillanata kétségtelenül Leonardo DiCaprio volt. Megint.
A színész megjelenése – egy új bajusszal és kissé megváltozott arccal, valamint egy barátnővel az oldalán, aki amúgy elmúlt 25... – percek alatt mémmé vált. A X-en és TikTokon sokan viccelődtek azzal, hogy úgy néz ki, mint egy „kicsit plasztikázott” Pedro Pascal, aki mellesleg eltűntette az ikonikus bajszát, és úgy vonult be a vörös szőnyegre mint egy „európai nagypapi a nyaralásról”. Lehet,hogy Pedro úgy döntött, átadja a huszárbajusz-koronát Leónak? Nem kellett volna...
Koszorúslányok-reunion: nagy hype, kisebb nevetés
Amikor kiderült, hogy a Koszorúslányok szereplőgárdája újra együtt jelenik meg a színpadon, az internet konkrétan megőrült.
A vígjáték – amelyet Paul Feig rendezett – már 15 éves, és sok rajongó remélte, hogy egy igazi komikus show-t kapunk.
A reunion azonban végül inkább nosztalgikus volt, mint igazán vicces. A színésznők egy rövid jelenetben viccesnek szánt üzeneteket olvastak fel a közönségtől, ami… nos, nem hozta azt a káoszt, amit mindenki várt.
Amikor Baby Yoda találkozik Kate Hudsonnal
A „mi a manó történik” kategória egyik nyertese, nálunk kétségkívül Kate Hudson és egy bizonyos kis zöld karakter volt. Igen, a közönség egyszer csak azt látta, hogy a színésznő egy Baby Yodával – vagyis Grogu – kerül interakcióba.
A jelenet rövid volt, kissé abszurd, és tökéletesen illett a gála furcsa hangulatához. Értjük, hogy az Oscar is akart egy Paddington pillanatot, de ez ide talán túl furcsa volt, nemde?
