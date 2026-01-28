Skót házaspár nevelte fel, hollywoodi sztár lett: a medve, aki még James Bonddal is játszott

Az emberek és állatok barátsága többezer éves múltra tekint vissza. Néhány állat esetében ma már természetesnek vesszük, hogy az emberek közvetlen életterében létezik. Az viszont biztos, hogy a medve nincs köztük. Egy skót házaspár ezzel nem törődve örökbe fogadott egy grizzly medvét, és hollywoodi sztárt csinált belőle.
- Bár a grizzly medvék félelmetesek, Hercules ijesztő külseje mögött kedves, melegszívű mackó rejtőzött
- Herculest egy skót házaspár nevelte fel, úgy mintha a saját fiuk lenne
- A medve rengeteg emberi szokást vett fel az évek során
- A nagy mackóból hollywoodi sztár let
- Emlékét a végső nyughelyén ma is szobor őrzi
Így nevelt a skót házaspár hollywoodi sztármedvét
Egy új BBC-dokumentumfilm rendkívüli történetet dolgozott fel. A dokuban egy skót házaspárról van szó, aki felnevelt egy grizzly medvét, sőt befogadta, mint családtag, végül pedig a hollywoodi álomgyárba is eljuttatta az állatot. A Hercules the Bear: A Love Story című film Maggie Robin és néhai férje, Andy Robin, valamint az általuk nevelt grizzly medve, Hercules különleges kapcsolatát mutatja be.
Egy medve, ami családtaggá vált
A házaspár 1974-ben mindössze 50 fontért vásárolta meg a kilenc hónapos medvebocsot egy skót vadasparkból. A Hercules nevet kapó medvét az Ochil-hegységben fekvő birtokukon gondozták, ahol az állat idővel a mindennapjaik szerves részévé vált, a fiukként nevelték fel. Hercules számos emberi szokást magáévá tett: teát ivott bögréből, az asztalnál ült, a születésnapján elfújta a gyertyákat, esténként pedig a kandalló előtt pihente ki a nap fáradalmait. Kedvenc ételei közé tartozott a bolognai spagetti, a garnéla és a steak, sőt alkalmanként még egy korsó sörön is osztozott a gazdáival.
Út a világhírnév felé
Hercules felnőttkorára mintegy 2,4 méter magasra nőtt, testsúlya pedig meghaladta a 400 kilogrammot, ennek ellenére híresen békés természetű volt. A különleges család gyorsan felkeltette a nyilvánosság érdeklődését is. A medve először turnézni kezdett, találkozott Margaret Thatcherrel, majd 1983-ban jött el karrierje csúcspontja: Roger Moore oldalán szerepelt a Polipka című James Bond-filmben, ezzel valódi hollywoodi sztár lett.
Hercules egy kelet-európai utazó cirkusz jelenetében tűnt fel, és bár közvetlen kapcsolatba nem került James Bonddal, mégis hatalmas világszenzáció volt a szereplése. Miután korábban már dolgozott film- és reklámforgatásokon, így Hercules tökéletes választásnak bizonyult, a felvételeken pedig saját gondozói, Maggie és Andy Robin is jelen voltak.
Egy kapcsolat, amely mindent felülírt
Még 1980-ban egy reklám forgatásán országos aggodalmat okozott, miután Hercules eltűnt és 24 napig bujkált. Maggie és Andy nagyon aggódtak az állatért, de szerencsére végül a nyomára bukkantak. Miután megtalálták a több mint 90 kilót fogyó medvét, egy helikopteres mentőakcióval hozták haza.
A dokumentumfilm nem hallgatja el a történet árnyoldalait sem. A medve jelenléte időnként komoly terhet rótt a házasságra, Andy Robin ugyanis mélyen ragaszkodott Herculeshez. A medve 2000-ben bekövetkezett halála után a férfi teljesen összetört, és felesége szerint olyan volt, mintha elveszítette volna az élete értelmét. Andy végrendeletének megfelelően halála után Hercules mellett helyezték örök nyugalomra a skóciai North Uist szigetén, ahol ma is szobor őrzi a grizzly emlékét.
