Skót házaspár nevelte fel, hollywoodi sztár lett: a medve, aki még James Bonddal is játszott

Az emberek és állatok barátsága többezer éves múltra tekint vissza. Néhány állat esetében ma már természetesnek vesszük, hogy az emberek közvetlen életterében létezik. Az viszont biztos, hogy a medve nincs köztük. Egy skót házaspár ezzel nem törődve örökbe fogadott egy grizzly medvét, és hollywoodi sztárt csinált belőle.

A hollywoodi sztármedve, Hercules és a gazdája, Andy Robin.

Forrás: Getty Images

Bár a grizzly medvék félelmetesek, Hercules ijesztő külseje mögött kedves, melegszívű mackó rejtőzött

Herculest egy skót házaspár nevelte fel, úgy mintha a saját fiuk lenne

A medve rengeteg emberi szokást vett fel az évek során

A nagy mackóból hollywoodi sztár let

Emlékét a végső nyughelyén ma is szobor őrzi

Így nevelt a skót házaspár hollywoodi sztármedvét

Egy új BBC-dokumentumfilm rendkívüli történetet dolgozott fel. A dokuban egy skót házaspárról van szó, aki felnevelt egy grizzly medvét, sőt befogadta, mint családtag, végül pedig a hollywoodi álomgyárba is eljuttatta az állatot. A Hercules the Bear: A Love Story című film Maggie Robin és néhai férje, Andy Robin, valamint az általuk nevelt grizzly medve, Hercules különleges kapcsolatát mutatja be.

Egy medve, ami családtaggá vált

A házaspár 1974-ben mindössze 50 fontért vásárolta meg a kilenc hónapos medvebocsot egy skót vadasparkból. A Hercules nevet kapó medvét az Ochil-hegységben fekvő birtokukon gondozták, ahol az állat idővel a mindennapjaik szerves részévé vált, a fiukként nevelték fel. Hercules számos emberi szokást magáévá tett: teát ivott bögréből, az asztalnál ült, a születésnapján elfújta a gyertyákat, esténként pedig a kandalló előtt pihente ki a nap fáradalmait. Kedvenc ételei közé tartozott a bolognai spagetti, a garnéla és a steak, sőt alkalmanként még egy korsó sörön is osztozott a gazdáival.

Maggie Robin és néhai férje, Andy Robin a fiukként nevelték fel Herculest

Forrás: Getty Images

Út a világhírnév felé

Hercules felnőttkorára mintegy 2,4 méter magasra nőtt, testsúlya pedig meghaladta a 400 kilogrammot, ennek ellenére híresen békés természetű volt. A különleges család gyorsan felkeltette a nyilvánosság érdeklődését is. A medve először turnézni kezdett, találkozott Margaret Thatcherrel, majd 1983-ban jött el karrierje csúcspontja: Roger Moore oldalán szerepelt a Polipka című James Bond-filmben, ezzel valódi hollywoodi sztár lett.