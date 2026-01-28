Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Skót házaspár nevelte fel, hollywoodi sztár lett: a medve, aki még James Bonddal is játszott

Simon Benedek
2026.01.28.
Egy grizzly medvére általában félelmetes állatként tekintenek az emberek. A skót házaspár által örökbefogadott és felnevelt Hercules névre hallgató medve azonban valóságos hollywoodi sztár lett – még egy James Bond-filmben is szerepelt.

Az emberek és állatok barátsága többezer éves múltra tekint vissza. Néhány állat esetében ma már természetesnek vesszük, hogy az emberek közvetlen életterében létezik. Az viszont biztos, hogy a medve nincs köztük. Egy skót házaspár ezzel nem törődve örökbe fogadott egy grizzly medvét, és hollywoodi sztárt csinált belőle. 

A hollywoodi sztár medve, Hercules és a gazdája, Andy Robin.
A hollywoodi sztármedve, Hercules és a gazdája, Andy Robin.
  • Bár a grizzly medvék félelmetesek, Hercules ijesztő külseje mögött kedves, melegszívű mackó rejtőzött
  • Herculest egy skót házaspár nevelte fel, úgy mintha a saját fiuk lenne
  • A medve rengeteg emberi szokást vett fel az évek során
  • A nagy mackóból hollywoodi sztár let
  • Emlékét a végső nyughelyén ma is szobor őrzi

Így nevelt a skót házaspár hollywoodi sztármedvét

Egy új BBC-dokumentumfilm rendkívüli történetet dolgozott fel. A dokuban egy skót házaspárról van szó, aki felnevelt egy grizzly medvét, sőt befogadta, mint családtag, végül pedig a hollywoodi álomgyárba is eljuttatta az állatot. A Hercules the Bear: A Love Story című film Maggie Robin és néhai férje, Andy Robin, valamint az általuk nevelt grizzly medve, Hercules különleges kapcsolatát mutatja be.

Egy medve, ami családtaggá vált

A házaspár 1974-ben mindössze 50 fontért vásárolta meg a kilenc hónapos medvebocsot egy skót vadasparkból. A Hercules nevet kapó medvét az Ochil-hegységben fekvő birtokukon gondozták, ahol az állat idővel a mindennapjaik szerves részévé vált, a fiukként nevelték fel. Hercules számos emberi szokást magáévá tett: teát ivott bögréből, az asztalnál ült, a születésnapján elfújta a gyertyákat, esténként pedig a kandalló előtt pihente ki a nap fáradalmait. Kedvenc ételei közé tartozott a bolognai spagetti, a garnéla és a steak, sőt alkalmanként még egy korsó sörön is osztozott a gazdáival.

Hercules The Grizzly Bear, with owner Maggie Robin, who has recently written a book about him, titled, Hercules The Bear, pictured 2nd December 1981. (Photo by Randolph Caughie/Mirrorpix/Getty Images)
Maggie Robin és néhai férje, Andy Robin a fiukként nevelték fel Herculest
Forrás:  Getty Images

Út a világhírnév felé

Hercules felnőttkorára mintegy 2,4 méter magasra nőtt, testsúlya pedig meghaladta a 400 kilogrammot, ennek ellenére híresen békés természetű volt. A különleges család gyorsan felkeltette a nyilvánosság érdeklődését is. A medve először turnézni kezdett, találkozott Margaret Thatcherrel, majd 1983-ban jött el karrierje csúcspontja: Roger Moore oldalán szerepelt a Polipka című James Bond-filmben, ezzel valódi hollywoodi sztár lett. 

Hercules egy kelet-európai utazó cirkusz jelenetében tűnt fel, és bár közvetlen kapcsolatba nem került James Bonddal, mégis hatalmas világszenzáció volt a szereplése. Miután korábban már dolgozott film- és reklámforgatásokon, így Hercules tökéletes választásnak bizonyult, a felvételeken pedig saját gondozói, Maggie és Andy Robin is jelen voltak.

Egy kapcsolat, amely mindent felülírt

Még 1980-ban egy reklám forgatásán országos aggodalmat okozott, miután Hercules eltűnt és 24 napig bujkált. Maggie és Andy nagyon aggódtak az állatért, de szerencsére végül a nyomára bukkantak. Miután megtalálták a több mint 90 kilót fogyó medvét, egy helikopteres mentőakcióval hozták haza. 

A dokumentumfilm nem hallgatja el a történet árnyoldalait sem. A medve jelenléte időnként komoly terhet rótt a házasságra, Andy Robin ugyanis mélyen ragaszkodott Herculeshez. A medve 2000-ben bekövetkezett halála után a férfi teljesen összetört, és felesége szerint olyan volt, mintha elveszítette volna az élete értelmét. Andy végrendeletének megfelelően halála után Hercules mellett helyezték örök nyugalomra a skóciai North Uist szigetén, ahol ma is szobor őrzi a grizzly emlékét.

