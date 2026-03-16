Tőrdöfés az anyai szívnek: Brooklyn Beckham az anyósát köszöntötte anyák napján

A 27 éves Brooklyn Beckham vasárnap a közösségi médiában tett közzé egy bejegyzést, amelyben – kicsit késve – felköszöntötte az anyósát 71. születésnapja alkalmából. Az Insta-sztorijában egy közös fotót is mellékelt, amihez ezt az üzenetet írta: „Boldog születésnapot a legjobb anyósnak” – írta Brooklyn. „Nagyon szeretlek, és remélem, csodálatos napod volt.”
Brooklyn Beckham helyett az apja köszöntötte anyák napján Victoria Beckhamet
Sokaknak feltűnt, hogy Brooklyn egyetlen szóval sem emlékezett meg az anyák napjáról saját édesanyjáról március 15-én. Victoria Beckhamet viszont férje, David Beckham, valamint másik három gyermekük – a 23 éves Romeo, a 21 éves Cruz és a 14 éves Harper – is felköszöntötte az ünnep alkalmából.
Több hónapja tart a viszály a Beckham családban
Januárban Brooklyn Beckham a közösségi médiában egy éles hangvételű bejegyzésben azt írta, hogy nem akar tudni a szüleiről.
„Életemben először kiállok magamért. Egész életemben a szüleim irányították a sajtóban megjelenő, családunkról szóló történeteket” – fogalmazott akkor. Hozzátette: szerinte szülei nagyon messzire mentek azért, hogy a médiában számukra kedvező képet alakítsanak ki magukról. „A közelmúltban saját szememmel láttam, milyen messzire képesek elmenni azért, hogy számtalan hazugságot terjesszenek a médiában, gyakran ártatlan emberek kárára, csak hogy megőrizzék a látszatot” – írta akkor.
