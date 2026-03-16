Tőrdöfés az anyai szívnek: Brooklyn Beckham az anyósát köszöntötte anyák napján

A 27 éves Brooklyn Beckham vasárnap a közösségi médiában tett közzé egy bejegyzést, amelyben – kicsit késve – felköszöntötte az anyósát 71. születésnapja alkalmából. Az Insta-sztorijában egy közös fotót is mellékelt, amihez ezt az üzenetet írta: „Boldog születésnapot a legjobb anyósnak” – írta Brooklyn. „Nagyon szeretlek, és remélem, csodálatos napod volt.”

Brooklyn Beckham az édesanyja helyett az anyósát köszöntötte fel anyák napján, amit a britek idán március 15-én ünnepeltek

Brooklyn Beckham helyett az apja köszöntötte anyák napján Victoria Beckhamet

Sokaknak feltűnt, hogy Brooklyn egyetlen szóval sem emlékezett meg az anyák napjáról saját édesanyjáról március 15-én. Victoria Beckhamet viszont férje, David Beckham, valamint másik három gyermekük – a 23 éves Romeo, a 21 éves Cruz és a 14 éves Harper – is felköszöntötte az ünnep alkalmából.

Több hónapja tart a viszály a Beckham családban

Januárban Brooklyn Beckham a közösségi médiában egy éles hangvételű bejegyzésben azt írta, hogy nem akar tudni a szüleiről.

„Életemben először kiállok magamért. Egész életemben a szüleim irányították a sajtóban megjelenő, családunkról szóló történeteket” – fogalmazott akkor. Hozzátette: szerinte szülei nagyon messzire mentek azért, hogy a médiában számukra kedvező képet alakítsanak ki magukról. „A közelmúltban saját szememmel láttam, milyen messzire képesek elmenni azért, hogy számtalan hazugságot terjesszenek a médiában, gyakran ártatlan emberek kárára, csak hogy megőrizzék a látszatot” – írta akkor.

Ezek a cikkek is érdeklehetnek: