Rágógumi, erőltetett poénok és bombakereső kutyák – Ezek voltak a 2026-os Oscar-díjátadó legkínosabb pillanatai

Drónok és bombakereső kutyák felügyelték a 2026-os Oscar-díjátadó helyszínét: az FBI több kaliforniai rendvédelmi szervet is figyelmeztetett arra, hogy a rendezvény támadás célpontja lehet. Mindez rányomta a bélyegét a bevonulásra is; több sztár is feszülten és sietősen nyilatkozott a riportereknek.

Conan O'Brien poénjain csak illedelmességből nevetett a közönség a 2026-os Oscar-díjátadón

Oscar 2026: a legkínosabb pillanatok A díjátadót több váratlan technikai baki zavarta meg, ami kisebb feszültséget okozott a színpadon.

Többen hiányolták a fontos alkotásokat a főbb kategóriákból.

Az In memoriam blokk ból több idén elhunyt neves színész hiányzott, és sokak szerint többen is túl lazára vették a figurát a díjak átadásakor.

Technikai baki a Bűnösök győzelmekor

Az este legnagyobb esélyesének kikiáltott Bűnösök (Sinners) című film stábja épp a köszönőbeszéd közepén járt, amikor a mikrofonok váratlanul elnémultak, és a háttérben rossz hangsáv indult el. Ez láthatóan megzavarta a színpadon állókat.

Sérelmezték a kimaradt alkotásokat, ízléstelen poén lett a vége

Komoly visszhangot váltott ki a közösségi médiában és az Oscar-gála helyszínén is, hogy több, kritikusok által elismert alkotás (például Eva Victor független filmje, a Sajnálom, baby és a Wicked) maradt ki a főbb kategóriák jelöltjei közül.

Erről maga a műsorvezető, Conan O'Brien próbálta elterelni a figyelmet, de csak ízléstelen poénokra futotta, amiket a közönség egyáltalán nem díjazott, sőt, ki is fütyülték.

Szomorú, hogy a nemrégiben elhunyt Eric Dane-ről elfeledkeztek a szervezők.

Eric Dane-t kifelejtették az In memoriam blokkból

A 2026-os Oscar-gálán is külön blokkban emlékeztek meg azokról a filmiparban dolgozó művészekről, akiket nemrégiben veszítettünk el. Barbara Streisand mindenkit megríkatott, és nagy örömünkre a legendás filmrendező, Tarr Béla neve is elhangzott, valamint a csodálatos Diane Keaton szellemi örökségét is méltatták,

ám a közönség döbbenten vette tudomásul, hogy a február 19-én elhunyt Eric Dane-ről egy mondat erejéig sem emlékeztek meg.

Rágógumival a szájában adta át az elismerést Adrian Brody

A tavaly a Brutalistával Oscar-díjat nyert Adrien Brody belépője túlságosan lezserre sikerült. A legjobb férfi főszereplő kategóriában adta át a díjat Michael B. Jordannek, a Bűnösök főszereplőjének, rágógumival a szájában. Tavaly a barátnőjének dobta oda az összecsócsált rágót, mielőtt felment volna a színpadra. A színész persze nem faragatlanságból tett így, állítólag ez is előre megtervezett jelenet volt.