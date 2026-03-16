4 sport, ami jobban segíti az agy fejlődését, mint bármilyen memóriajáték

Getty Images - Digital Vision.
Gyereksport mozgás agyfejlődés
Simon Benedek
2026.03.16.
A szakértők egyetértenek abban, hogy a sport az egészséges életmód része. Eúttal 4 olyan sportágat hoztunk, amely rendkívül pozitív hatással van az agy fejlődésére.

A te gyereked sportol valamit? A fejlődő szervezetnek még nagyobb szüksége van a mozgás által nyújtott ingerekre, mint a felnőtteknek. A fizikai aktivitás segíti a gyermeket a tanulásban, az érzelmei feldolgozásában, valamint a testi egészsége megőrzésében is. De vajon melyik sportok a leghatékonyabbak?

Egy nő sportol, ütés tenisz közben.
A tenisz a világ egyik legegészségesebb sportja.
Forrás:  Getty Images
  • Az agy 20 éves korig folyamatos fejlődésben van, ezért a rendszeres mozgás kulcsszerepet játszik az idegrendszer megfelelő stimulálásában.
  • A sport a gyerekeknél nemcsak a fizikai állóképességet javítja, hanem segíti a koncentrációt, a tanulást és az érzelmek feldolgozását is.
  • Bizonyos sportágak különösen hatékonyak az agy stimulálásában.
  • Összegyűjtöttünk 4 olyan sportágat, amelyek a legtöbb ingert adják az agynak és a testnek – gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt.

A sportos életmód nagyon fontos a gyerekek fejlődésében

Az agy azon képessége, hogy fejlessze és fenntartsa az idegi kapcsolatokat, a gyermekek új mozgás- és játékélményein alapul. Az idegrendszer majd csak 15-20 éves korra fejlődik ki teljesen, ezért addig a gyerekeknek sportolniuk kell, hogy folyamatosan stimulálják az agyukat. Természetesen a mozgás formája többféle lehet, azonban összeszedtük azt az 5 sportágat, ami a legtöbb ingert biztosítja az agynak és a testnek – gyerekek és felnőttek számára is!

Futás

A futásra általában úgy gondolunk, mint a fizikai állóképesség növelésének egyik alapeszköze, de ennél sokkal többről van szó: a rendszeres futás valóságos vitamin az agynak, növeli a koncentrációs képességeket és kedélyállapot-javítóként is működik. A kutatások szerint a rendszeres mozgás – különösen az olyan aerob típusú sportok, mint a futás – serkenti az agyműködést. A futás bizonyítottan elősegíti a neurogenezist, vagyis az új agysejtek képződését, valamint fokozza a BDNF-fehérje termelését, amelyet gyakran az agy „növekedési hormonjaként” emlegetnek.

Tenisz

A tenisz az egyik legjobb sport, ha igazi „agytréninget” szeretnél. Ebben a labdajátékban folyamatosan figyelni kell a saját koordinációdra, az ellenfél mozgására, valamint előre kell gondolkodnod, és másodpercek alatt döntéseket kell hoznod. A gyors reakcióidő, a szem-kéz koordináció és a stratégiai gondolkodás együttesen komoly mentális és szellemi stimulációt jelent. A rendszeres teniszezés javíthatja a koncentrációt és a problémamegoldó képességet is. Sőt, egyes kutatások szerint a tenisz a legegészségesebb sport a világon

A tenisz jótékony hatásai: 

  • hozzájárul az erősebb, vastagabb és egészségesebb csontokhoz (különösen azok esetében, akik fiatalon kezdik a sportot);
  • erősíti a szív- és érrendszert – heti 3 óra teniszezés több mint 50 százalékkal csökkenti a szívbetegségek kialakulásának kockázatát;
  • egy teniszmeccs alatt óránként akár 400-600 kalóriát égethetsz el;
  • fokozza az endorfintermelést, ami természetes módon növeli a boldogságérzetet és csökkenti a szorongást;
  • a férfiak esetében segíti a tesztoszteronszint fenntartását.

Foci

A foci egyszerű játék: fuss és rúgj. A jellegéből fakadóan rengeteg mozgásformát (koordináció, agilitás, gyorsaság stb.) fejleszt. Bármilyen korú gyerek játszhatja, sőt ma már a lányok is bátran űzhetik. A fentiek mellett a foci, miközben intenzíven mozognak a gyerekek, erősíti a csapatszellemet és a kommunikációs készségeket is. 

Úszás

Az úszás nemcsak a testet, hanem az idegrendszert is kiegyensúlyozza. A ritmikus mozgás és a szabályozott légzés segít csökkenteni a stresszt, ami közvetlen hatással van az agyműködésre. A vízben végzett mozgás javítja az agy vérellátását, és serkenti az új idegsejtek képződését. Az úszás különösen hatékony lehet a koncentráció és a mentális frissesség fenntartásában is. 

