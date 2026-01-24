A várandós Horváth Csenge vallomása: „mióta oké, hogy más ember méhében turkálunk?"

Horváth Csenge hamarosan anyai örömök elé néz, ám rögösen indult a kismama szerepe. Sokan már hetekkel a nagy bejelentése előtt azt találgatták, hogy vajon várandós-e a modell, valamint ismeretlenek sokasága vájkált a magánéletében. Fésűs Nelly lánya erről a témáról, valamint a babavárás kihívásairól beszélt nemrég egy interjúban.

Horváth Csenge és párja, Barabás Ottó hamarosan szülőkké válnak

Forrás: Instagram

Horváth Csenge szerint rengeteg rosszindulatú pletyka keringett róluk a közösségi médiában

Horváth Csenge tavaly év végén jelentette be, hogy várandós

A modellről már hetekkel korábban pletykálták, hogy gyermeket vár és számtalan bántó találgatást kellett elviselniük a párjával

Csenge a saját Instagram-oldalán jelentette be a nagy hírt, azonban később arról beszélt, hogy a róla és szerelméről terjedő hírek messze átlépték az emberség határát

A modellnek és a vőlegényének, Barabás Ottónak rengeteg rosszindulatú pletykát kellett elviselnie, ezért úgy döntöttek, hogy tudatosan óvják a magánéletüket

Később Fésűs Nelly is reagált a hírre, hogy nagymama lesz. Posztjában azt írta: „Igen, igaz! A legboldogabb nagyi vagyok a világon! Szeretlek titeket!"

Csenge most január közepén úgy döntött, hogy tiszta vizet önt a pohárban és elárulja, hogy min kellett keresztülmennie az elmúlt hónapokban. A Realfy_hu TikTok-csatornáján arra a kérdésre, hogy viseli a várandósságot, kendőzetlenül őszinte választ adott:

„Még egész jól bírom, de már abból a szempontból nyilván nem nagyon, hogy vannak olyan szokások, meg olyan dolgok, amiket vagy el kellett engedjek, vagy már abszolút nincsenek az életemben. Ilyen például a megfelelő alvásmennyiség. Ez már nincs, úgyhogy... De egyébként ezen kívül én szerintem nagyon jól bírom. Nem vagyok hisztis, nem vagyok kívánós" - kezdte beszámolóját a kismama. Majd arról beszélt, hogy a terhesség első hetei voltak a legnehezebbek a számára, ugyanis dühöt és csalódottságot érzett a kommentelők és a vadidegenek támadásai miatt:

„Leginkább csalódottságot éreztem. Nyilván a legelején rettenetesen felidegesített ez az egész, hogy mióta oké, hogy más ember méhében turkálunk. Ez még barátok és a szűk családi kör esetében is kényes téma, nemhogy idegenek hogyan viszonyulhatnak így valakihez. Úgy éreztem, ha nem állok ki ebben a témában azok mellett a nők mellett, akik hasonló helyzetben vannak, akkor nem tudnék tisztességesen tükörbe nézni" - zárta sorait Csenge.