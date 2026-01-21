Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 21., szerda Ágnes

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
házasság

Közeleg a nagy nap: férjhez megy a várandós Horváth Csenge

házasság modell Fésűs Nelly lánya Horváth Csenge Fésűs Nelly várandósság
Life.hu
2026.01.21.
Feleség és édesanya lesz a gyönyörű modell. Horváth Csenge és szerelme még a baba megszületése előtt összeházasodnak.

Novemberben derült ki, hogy az ígéretes modell, Horváth Csenge várandós. Fésűs Nelly csodaszép lánya szerelmétől, az erdélyi származású Barabás Ottótól vár gyermeket. Most azonban újabb hírek érkeztek a párról: úgy tudni, Csenge férjhez megy.

Horváth Csenge férjhez megy.
Horváth Csenge férjhez megy.
Forrás: Instagram

Horváth Csenge és párja házasságra készülnek

Lapértesülések szerint a várandós Horváth Csenge és párja, Barabás Ottó élete kétszeresen is mérföldkő elé érkezik. Úgy tudni, a fiatalok, akik már jó ideje együtt vannak, a közeljövőben összeházasodnak, és már férj és feleségként várják a babát. A modell saját elmondása szerint jól van, bár már rosszabbul alszik, és persze már alig várja, hogy a kicsi, aki Ottó születésnapjára van kírva, megszülessen. Csenge decemberben fotón, a minap videóban mutatta meg pocakját, egy TikTok-videóban engedett bepillantást várandóssága jelenlegi szakaszába. Úgy tudni, a picinek Csengénél és Ottónál Erdélyben is lesz babaszobája, ugyanis úgy tervezik, hogy kétlaki életet élnek majd. 

Első látásra szerelem volt

Csenge és Ottó évekkel ezelőtt azonnal egymásba szerettek. A 22 éves modell édesanyja, Fésűs Nelly szerint lánya és a férfi tökéletesen összeillenek. Korábban senki mással nem látta ilyen boldognak Csengét, akin azonnal észrevette, még a teszt előtt, hogy babát vár. A színésznő 54 évesen lesz nagymama. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Gólyahír: Megszületett Meghan Trainor és Daryl Sabara harmadik gyermeke – Fotó

Az énekesnő és a színész családja új taggal bővült. Meghan Trainor egy Instagram posztban jelentette be legújabb babájuk érkezését, akit béranya hozott a világra.

Növényi Norbert fia hollywoodi színészekkel dolgozik: Orlando Bloomot is ő készítette fel egy szerepre

Londonban épített karriert és a világ egyik legismertebb színészének segített felkészülni egy filmszerepre. Növényi Norbert fia, ifjabb Növényi Norbert Orlando Bloommal dolgozott.

Furcsa dolog történik az édességosztályokon: kitört a téboly a boltokban a Stranger Things miatt

Vége a világnak: digitális ékszermérleggel válogatják a csokit a vásárlók a boltokban.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu