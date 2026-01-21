Közeleg a nagy nap: férjhez megy a várandós Horváth Csenge

Novemberben derült ki, hogy az ígéretes modell, Horváth Csenge várandós. Fésűs Nelly csodaszép lánya szerelmétől, az erdélyi származású Barabás Ottótól vár gyermeket. Most azonban újabb hírek érkeztek a párról: úgy tudni, Csenge férjhez megy.

Horváth Csenge férjhez megy.

Forrás: Instagram

Horváth Csenge és párja házasságra készülnek

Lapértesülések szerint a várandós Horváth Csenge és párja, Barabás Ottó élete kétszeresen is mérföldkő elé érkezik. Úgy tudni, a fiatalok, akik már jó ideje együtt vannak, a közeljövőben összeházasodnak, és már férj és feleségként várják a babát. A modell saját elmondása szerint jól van, bár már rosszabbul alszik, és persze már alig várja, hogy a kicsi, aki Ottó születésnapjára van kírva, megszülessen. Csenge decemberben fotón, a minap videóban mutatta meg pocakját, egy TikTok-videóban engedett bepillantást várandóssága jelenlegi szakaszába. Úgy tudni, a picinek Csengénél és Ottónál Erdélyben is lesz babaszobája, ugyanis úgy tervezik, hogy kétlaki életet élnek majd.

Első látásra szerelem volt

Csenge és Ottó évekkel ezelőtt azonnal egymásba szerettek. A 22 éves modell édesanyja, Fésűs Nelly szerint lánya és a férfi tökéletesen összeillenek. Korábban senki mással nem látta ilyen boldognak Csengét, akin azonnal észrevette, még a teszt előtt, hogy babát vár. A színésznő 54 évesen lesz nagymama.

