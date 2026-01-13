Horváth Csenge videóban mutatta meg egyre gömbölyödő babapocakját – Videó

Ahogy arról korábban mi is hírt adtunk, első gyermekét várja Fésűs Nelly lánya, Horváth Csenge. A gyönyörű modell ezúttal egy TikTok-videóban mutatta meg növekvő terheshasát.

Horváth Csenge első gyermekét várja

Forrás: Instagram

Horváth Csenge túl a félidőn Horváth Csenge tavaly decemberben erősítette meg hivatalosan, hogy első gyermekét várja.

A fiatal modell egy új TikTok-videóban mutatta meg növekvő terheshasát.

A videó humoros formában utal arra, hogy az anyasággal új életszakasz kezdődik számára.

A várandósság híre már november végén kiszivárgott.

Horváth Csenge pocakja szépen gömbölyödik

Fésűs Nelly 22 éves lánya, Horváth Csenge egy friss TikTok-videóban adott bepillantást várandóssága jelenlegi szakaszába. A fiatal modell tavaly decemberben osztotta meg hivatalosan a hírt, miszerint első gyermekét hordja a szíve alatt.

A vicces videó témája az, hogy a babák már a pocakban hallják a külvilágot, ezért Csenge "soft launcholja" a régi main character életet, vagyis ironikusan utal arra, hogy az anyasággal új fejezet kezdődik az életében.

A hivatalos bejelentés előtt kitudódott a terhessége

A Horváth Csenge terhességéről szóló pletykák már november végén szárnyra kaptak, a modell viszont csak december közepén erősítette meg a hírt. A bejelentés nagy figyelmet kapott, hiszen a fiatal modell addig tudatosan óvta magánéletét a nyilvánosságtól. December 26-án Csenge már arról posztolt, hogy elérkezett a várandóssága feléhez, azóta pedig rendszeresen, de visszafogottan oszt meg tartalmakat a babavárás időszakáról.

Arról, hogy pontosan mikor érkezik a baba, illetve a gyermek neméről Csenge eddig nem osztott meg részleteket. Azt azonban egyértelművé tette, hogy párjával közösen készülnek első gyermekük érkezésére, és pozitívan, örömmel tekintenek a közelgő változások elé. Akárcsak édesanyja, Fésűs Nelly, aki ahogy ő fogalmazott, a legboldogabb nagyi a világon.