Egyre közelebb a gyermekáldás: Horváth Csenge megmutatta a kerekedő pocakját - Fotó

Fésűs Nelly lánya hamarosan anyai örömök elé néz. Horváth Csenge 2025 év végén jelentette be az Instagram-oldalán, hogy vőlegényével, Barabás Ottóval gyermeket várnak. Most pedig a modell megajándékozta a követőit egy gyönyörű kismamafotóval.
- Horváth Csenge tavaly év végén jelentette be, hogy várandós
- A modellről már hetekkel korábban pletykálták, hogy gyermeket vár és számtalan bántó találgatást kellett elviselniük a párjával
- Csenge a saját Instagram-oldalán jelentette be a nagy hírt, azonban később arról beszélt, hogy a róla és szerelméről terjedő hírek messze átlépték az emberség határát
- A modellnek és a vőlegényének, rengeteg rosszindulatú pletykát kellett elviselnie, ezért úgy döntöttek, hogy tudatosan óvják a magánéletüket
- Később Fésűs Nelly is reagált a hírre, hogy nagymama lesz. Posztjában azt írta: „Igen, igaz! A legboldogabb nagyi vagyok a világon! Szeretlek titeket!"
- Korábbi cikkünkben beszámoltunk arról, hogy Csenge hogyan viselte a kommentelők támadásait.
Horváth Csenge kismamafotója felrobbantotta az internetet
A modell friss képén láthatjuk, hogy új frizurát növesztett, valamint a pocakja is egyre nagyobb. A követői nem tudták magukban tartani véleményüket, miszerint biztos, hogy a leendő csöppség is ugyanolyan szép lesz, mint a szülei.
Horváth Csenge egy angol idézetet fűzött hozzá a fotójához:
„Az anyává válás egy csendes kihívás" - olvasható a posztban.
Horváth Csenge terhesfotóját itt tudjátok megtekinteni: