Egyre közelebb a gyermekáldás: Horváth Csenge megmutatta a kerekedő pocakját - Fotó

Fésűs Nelly lánya hamarosan anyai örömök elé néz. Horváth Csenge 2025 év végén jelentette be az Instagram-oldalán, hogy vőlegényével, Barabás Ottóval gyermeket várnak. Most pedig a modell megajándékozta a követőit egy gyönyörű kismamafotóval.

Horváth Csenge és vőlegénye, Barabás Ottó már nagyon várják a csöppség érkezését

Forrás: Instagram

Horváth Csenge tavaly év végén jelentette be, hogy várandós

A modellről már hetekkel korábban pletykálták, hogy gyermeket vár és számtalan bántó találgatást kellett elviselniük a párjával

kellett elviselniük a párjával Csenge a saját Instagram-oldalán jelentette be a nagy hírt, azonban később arról beszélt, hogy a róla és szerelméről terjedő hírek messze átlépték az emberség határát

azonban később arról beszélt, hogy a róla és szerelméről terjedő hírek messze átlépték az emberség határát A modellnek és a vőlegényének, rengeteg rosszindulatú pletykát kellett elviselnie, ezért úgy döntöttek, hogy tudatosan óvják a magánéletüket

rengeteg rosszindulatú pletykát kellett elviselnie, ezért úgy döntöttek, hogy tudatosan óvják a magánéletüket Később Fésűs Nelly is reagált a hírre, hogy nagymama lesz. Posztjában azt írta: „Igen, igaz! A legboldogabb nagyi vagyok a világon! Szeretlek titeket!"

Korábbi cikkünkben beszámoltunk arról, hogy Csenge hogyan viselte a kommentelők támadásait.

Horváth Csenge kismamafotója felrobbantotta az internetet

A modell friss képén láthatjuk, hogy új frizurát növesztett, valamint a pocakja is egyre nagyobb. A követői nem tudták magukban tartani véleményüket, miszerint biztos, hogy a leendő csöppség is ugyanolyan szép lesz, mint a szülei.

Horváth Csenge egy angol idézetet fűzött hozzá a fotójához:

„Az anyává válás egy csendes kihívás" - olvasható a posztban.

Horváth Csenge terhesfotóját itt tudjátok megtekinteni: