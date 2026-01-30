Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Egyre közelebb a gyermekáldás: Horváth Csenge megmutatta a kerekedő pocakját - Fotó

kismamafotózás Horváth Csenge Fésűs Nelly várandósság
Komáromi Bence
2026.01.30.
A modell mindössze néhány héttel ezelőtt jelentette be, hogy gyermeket vár. A gyönyörű kismama most megmutatta, hogy mekkorát nőtt már a pocakja. Mutatjuk Horváth Csenge terhesfotóját.

Fésűs Nelly lánya hamarosan anyai örömök elé néz. Horváth Csenge 2025 év végén jelentette be az Instagram-oldalán, hogy vőlegényével, Barabás Ottóval gyermeket várnak. Most pedig a modell megajándékozta a követőit egy gyönyörű kismamafotóval.

Horváth Csenge és vőlegénye, Barabás Ottó már nagyon várják a csöppség érkezését
Forrás: Instagram
  • Horváth Csenge tavaly év végén jelentette be, hogy várandós
  • A modellről már hetekkel korábban pletykálták, hogy gyermeket vár és számtalan bántó találgatást kellett elviselniük a párjával
  • Csenge a saját Instagram-oldalán jelentette be a nagy hírt, azonban később arról beszélt, hogy a róla és szerelméről terjedő hírek messze átlépték az emberség határát
  • A modellnek és a vőlegényének, rengeteg rosszindulatú pletykát kellett elviselnie, ezért úgy döntöttek, hogy tudatosan óvják a magánéletüket
  • Később Fésűs Nelly is reagált a hírre, hogy nagymama lesz. Posztjában azt írta: „Igen, igaz! A legboldogabb nagyi vagyok a világon! Szeretlek titeket!" 
  • Korábbi cikkünkben beszámoltunk arról, hogy Csenge hogyan viselte a kommentelők támadásait.

Horváth Csenge kismamafotója felrobbantotta az internetet

A modell friss képén láthatjuk, hogy új frizurát növesztett, valamint a pocakja is egyre nagyobb. A követői nem tudták magukban tartani véleményüket, miszerint biztos, hogy a leendő csöppség is ugyanolyan szép lesz, mint a szülei.

Horváth Csenge egy angol idézetet fűzött hozzá a fotójához:

„Az anyává válás egy csendes kihívás" - olvasható a posztban.

Horváth Csenge terhesfotóját itt tudjátok megtekinteni:

A várandós Horváth Csenge vallomása: „mióta oké, hogy más ember méhében turkálunk?"

A kismama kendőzetlen őszinteséggel beszélt a babavárás kihívásairól és arról, hogy milyen visszhangja volt a terhességének. Horváth Csenge számára csalódottsággal indult a várandósság.

Közeleg a nagy nap: férjhez megy a várandós Horváth Csenge

Feleség és édesanya lesz a gyönyörű modell. Horváth Csenge és szerelme még a baba megszületése előtt összeházasodnak.

A várandós Horváth Csenge hosszú posztban reagált az elmúlt hetek történéseire

Fésűs Nelly lánya első gyermekét várja. Horváth Csenge közösségi oldalán vallott érzéseiről, és arról, hogy élte meg a családját érő támadásokat.

 

