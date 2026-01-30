Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
„Neked köszönhetem, hogy anya lettem" Szigligeti Ivett könnyfakasztó sorokkal búcsúzott el Dudás Mikitől

Komáromi Bence
2026.01.30.
Elkísérték utolsó útjára az elhunyt sportolót. Dudás Miki temetését péntek délben tartották a Pestszentlőrinci temetőben. A gyászszertartáson számos családtag és híresség is részt vett.

Szemerkélő esőben és borús hangulatban telt Dudás Miki temetése. A sportolót pénteken 12 órakor a családtagok és a közeli barátok kísérték el utolsó útjára a Pestszentlőrinci temetőbe, ahol a nemrég elhunyt édesapja mellé helyezték örök nyugalomra. A gyásztól lesújtott családtagok nem tudtak megszólalni a fájdalomtól, így Miki párja, Szigligeti Ivett szavait a szertartásvezető tolmácsolta - számolt be róla a Bors helyszíni tudósítója.

Dudás Miki
Végső búcsút vettek családtagjai Dudás Mikitől
Forrás: TV2

Dudás Miki halála lesújtotta az országot

  • Az olimpikon kajakozó január 5-én veszítette életét
  • A tragédia részleteivel kapcsolatban még rengeteg a kérdőjel
  • A kétgyermekes édesapa temetését január 30-án tartották
  • A búcsúztatáson résztvett Dudás Miki párja, Szigligeti Ivett és a két közös gyermekük, Milo és Nara is
  • A sportoló hatéves kislánya egy rózsaszín plüsst ölelt magához a szertartás ideje alatt
  • A gyászolókat Dudás Miki édesanyja, és a testvére, Pisti fogadta a temetőben
  • A szertartáson számos híresség is megjelent, köztük Visváder Tamás és Tóth Bálint is, akik sírva ölelték magukhoz a gyászoló édesanyát

Dudás Miki búcsúztatásán szem nem maradt szárazon

A Bors beszámolója szerint Dudás Miki sírjára Nara dobta az első virágot, őt pedig az összetört Ivett követte, aki zokogva csókot dobott az elhunyt szerelmének. Utánuk a gyászoló tömeg rózsacsokrokkal halmozta el a sírt. A gyászbeszédek során eltörött a mécses a legtöbb jelenlévőnél, Szigligeti Ivett pedig nem tudott megszólalni a fájdalomtól. Búcsúbeszédét a szertartás vezető olvasta fel a helyszínen:

Édesem, tőled elbúcsúzni nem lehet, már a gondolat is szívet tépő! Tudd, hogy mérhetetlenül hiányzol! Szeretnélek magamhoz húzni és soha el nem engedni! Neked köszönhetem, hogy anya lettem! Adj erőt, hogy erős legyek a gyermekeinkért! Néha úgy teszek, mintha itt lennél… Remélem, nem felejtetted el, hogy megbeszéltük, hogy a Balaton partján az unokáink körében szerettünk volna már idős emberekként együtt lenni… Én ott foglak várni.

- üzente elhunyt kedvesének a gyászoló édesanya. A szertartáson készült képeket ide kattintva tudjátok megtekinteni.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
