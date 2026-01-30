„Neked köszönhetem, hogy anya lettem" Szigligeti Ivett könnyfakasztó sorokkal búcsúzott el Dudás Mikitől

Szemerkélő esőben és borús hangulatban telt Dudás Miki temetése. A sportolót pénteken 12 órakor a családtagok és a közeli barátok kísérték el utolsó útjára a Pestszentlőrinci temetőbe, ahol a nemrég elhunyt édesapja mellé helyezték örök nyugalomra. A gyásztól lesújtott családtagok nem tudtak megszólalni a fájdalomtól, így Miki párja, Szigligeti Ivett szavait a szertartásvezető tolmácsolta - számolt be róla a Bors helyszíni tudósítója.

Végső búcsút vettek családtagjai Dudás Mikitől

Forrás: TV2

Dudás Miki halála lesújtotta az országot Az olimpikon kajakozó január 5-én veszítette életét

A tragédia részleteivel kapcsolatban még rengeteg a kérdőjel

A kétgyermekes édesapa temetését január 30-án tartották

A búcsúztatáson résztvett Dudás Miki párja, Szigligeti Ivett és a két közös gyermekük, Milo és Nara is

A sportoló hatéves kislánya egy rózsaszín plüsst ölelt magához a szertartás ideje alatt

A gyászolókat Dudás Miki édesanyja, és a testvére, Pisti fogadta a temetőben

A szertartáson számos híresség is megjelent, köztük Visváder Tamás és Tóth Bálint is, akik sírva ölelték magukhoz a gyászoló édesanyát

Dudás Miki búcsúztatásán szem nem maradt szárazon

A Bors beszámolója szerint Dudás Miki sírjára Nara dobta az első virágot, őt pedig az összetört Ivett követte, aki zokogva csókot dobott az elhunyt szerelmének. Utánuk a gyászoló tömeg rózsacsokrokkal halmozta el a sírt. A gyászbeszédek során eltörött a mécses a legtöbb jelenlévőnél, Szigligeti Ivett pedig nem tudott megszólalni a fájdalomtól. Búcsúbeszédét a szertartás vezető olvasta fel a helyszínen:

Édesem, tőled elbúcsúzni nem lehet, már a gondolat is szívet tépő! Tudd, hogy mérhetetlenül hiányzol! Szeretnélek magamhoz húzni és soha el nem engedni! Neked köszönhetem, hogy anya lettem! Adj erőt, hogy erős legyek a gyermekeinkért! Néha úgy teszek, mintha itt lennél… Remélem, nem felejtetted el, hogy megbeszéltük, hogy a Balaton partján az unokáink körében szerettünk volna már idős emberekként együtt lenni… Én ott foglak várni.

- üzente elhunyt kedvesének a gyászoló édesanya. A szertartáson készült képeket ide kattintva tudjátok megtekinteni.

