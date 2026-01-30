Beatrix és Eugénia nagyon sajnálják a szüleiket: a yorki hercegnők csak árnyékai önmaguknak

Bár ők maguk nem beszélnek róla, egyre több részlet lát napvilágot arról, hogyan éli meg Beatrix és Eugénia az elmúlt hónapok eseményeit. A belső források szerint nagyon rosszul: frusztráltak, szomorúak és fáradtak.

Beatrix és Eugénia nem szakították meg a kapcsolatukat a szüleikkel.

Forrás: Getty Images Europe

Beatrix és Eugénia hercegnő érzelmileg kimerültek a családi botrány miatt.

Andrew Mountbatten-Windsor és Sarah Ferguson elvesztették királyi címeiket.

A volt párnak el kellett költöznie windsori otthonából, a Royal Lodge-ból.

A Palota hangsúlyozta: a hercegnők királyi státusza nem változott.

Beatrix és Eugénia tartják a kapcsolatot a szüleikkel?

Bár York heregnői maradtak és saját családjuk van, Beatrix és Eugénia összetört szüleik botránysorozatától. „A Buckingham-palota Andrással kapcsolatos álláspontja az, hogy Beatrix és Eugénia helyzete a királyi családban nem változott. Nyilvánvalóan nem szabad őket felelősségre vonni apjuk hibáiért, de érzelmileg biztosan megterhelő számukra látni, hogyan alázták meg, és hogyan tették tönkre annak a hírnevét világszerte” − idéz az Express egy királyi szakértőt. Egy, a nővérekhez közel álló barát elárulta, hogy a szóbeszédek ellenére Beatrix és Eugénia nem szakították meg a kapcsolatot édesapjukkal, inkább az egyre inkább magába forduló András az, aki távolságot tart velük az ő érdekükben. „Beatrix és Eugénia nagyon sajnálják a szüleiket, és mára csak árnyékaik saját maguknak. Tartják velük a kapcsolatot, és gondoskodnak arról, hogy jól legyenek, amennyire lehet” − mondta a bennfentes és hozzátette, Andrásnak és Sarah-nak különösen fontos, hogy lányaik továbbra is a királyi család tagjai maradjanak, és örültek, hogy azok Norfolkban tölthették a karácsonyt.

Beatrix és Eugénia helyzete stabil Beatrix és Eugénia hercegnő az elmúlt időszakban különösen nehéz hónapokat éltek meg, miután szüleik, Andrew Mountbatten-Windsor és Sarah Ferguson kegyvesztetté váltak. Az egykori házaspár elveszítette királyi címeit, és kénytelenek volt elhagyni a windsori Royal Lodge-ot, amely 2008 óta szolgált otthonukként. A döntések hátterében az áll, hogy az évek során egyre több vád látott napvilágot András és a néhai, elítélt pedofil Jeffrey Epstein kapcsolatáról. Andrew Mountbatten-Windsor mindvégig tagadta az ellene felhozott vádakat, Sarah Ferguson pedig nyilvánosan elhatárolódott Epsteintől. Ennek ellenére III. Károly király kizárta a házaspárt az aktív királyi életből. A Buckingham-palota ugyanakkor gyorsan jelezte, hogy a döntések nem érintik Beatrice és Eugenie hercegnő helyzetét a Cégen belül.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: