Egy karmester, aki még Beyoncét is lekörözte – Magyar Grammy-díjasok

Grammy-gála 2026 zeneszerző Grammy-díj
Bába Dorottya
2026.01.30.
A magyarok mindenhol ott vannak. Ez tény. Mi sem lenne erre jobb példa, minthogy a világ legrangosabb zenei díjátadóján hazánk gyermekei is időről-időre képviseltetik magukat. Ismerd meg a magyar Grammy-díjasok listáját!

Noha a Kárpát-medencéből a hollywoodi csillogás elérhetetlen vágyálomnak tűnik, hazánk néhány szülöttjének mégis sikerült a lehetetlen. Régóta tudjuk, hogy az álomgyár létrejöttében a magyaroknak is kulcsszerep jutott, ám kevésbé ismert tény, hogy a Grammy-díjátadón is megvetettük már a lábunkat. Méghozzá nem is akárhogyan. Lássuk hát azokat a magyar Grammy-díjasokat!

magyar Grammy-díjasok: Söndörgő
A Söndörgő zenekar volt a legutóbbi esélyes, hogy bekerüljön a magyar Grammy-díjasok közé.
Grammy-díjas magyarok

  • Valamennyi zenei műfaj alkotóit jutalmazzák Grammy-díjjal
  • Az évtizedek során számos alkalommal jelöltek magyarokat arany gramofonra.
  • Schiff András, illetve Solti György a Grammy-díjas magyarok képviselői.

Rövid Grammy-díj történelem: a díjazottak listája szélesebb, mint hinnéd

Meglepő, de a világ egyik legrangosabb zenei díja afféle mellékprokjektként indult az 1950-es években. A Grammy-gála első élő közvetítése 1959-ben landolt a CBS csatornán. 

Noha a legtöbb figyelmet a popzenészek és világsztárok kapják, a Grammy-díj kategóriák szélesebb skálán mozognak: opera, klasszikus zene, világzene, de még a rock és a metál műfajok nagyjait is kitüntetik.

Ennek tudatában talán érthetőbb, hogyan kerültek magyarok az arany gramofon közelébe. Sőt, két szakember még haza is vihette a becses trófeát. És ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a díjátadó vörös szőnyegén magyar tervező által készített ruha is fel-felbukkan a világsztárokon.

Magyar Grammy-díjasok és jelöltek

Az utóbbi évek, évtizedek során számos magyar előadó, produkció vagy zenei projekt felterjesztésre került a Grammy-díjra. 2022-ben a Bécsben éneklő Vörös Szilviát jelölték díjra Judit szerepéért, amit Bartók Béla Kékszakállú operájában nyújtott.

magyar Grammy-díjasok, Doráti Antal
Doráti Antal karmestert nyolc alkalommal jelölték arany gramofonra.
Talán 2012 volt a legtermékenyebb év a magyar Grammy-díjas jelöltek terén, mivel három jelölést is bezsebeltünk: Schiff András Das Wohltemperierte Clavier zongorafelvétele Bach-tól, a Budapesti fesztiválzenekar, valamint a Ligeti György által komponált Requiem, Apparitions, San Francisco Polyphony lemez, amit Eötvös Péter karmester vezényelt. 2013-ban Presser Gábor is a jelöltek között szerepelt.

Legutóbb 2025-ben terjesztették fel a délszláv hagyományt ápoló Söndörgő zenekar XXX című albumát, illetve From Hungary címre keresztelt számát világzenei kategóriában. A szentendrei banda nem először került az arany gramofon közelébe, ugyanis egy évvel korábban Gyezz névre hallgató korongjukat, és a rajta lévő Spoon számot jelölték Grammy-díjra. Szintén tavaly nominálták Kovács Miklós hangmérnököt, ahogy a Győr Syphonic Bandet is. Doráti Antal karmestert és zeneszerzőt összesen nyolc alkalommal jelölték a díjra.

Magyar Grammy-díjasok listája

Vannak magyarok, akik a díjátadóról arany gramofonnal térhettek haza. Lássuk, kikre lehetünk büszkék.

Schiff András

A magyar zongorista a 32. Grammy-gálán váltotta díjra a jelölését legjobb klasszikus előadás kategóriában, Bach Angol szvitek című zongorajátékáért. Érdekesség, hogy a művészt eddig összesen nyolc alkalommal jelölték a díjra.

Solti György

Noha a magyar Grammy-díjasok jelenleg két főt számláló listán tömörülnek, Solti György mondhatni mások helyett is nyert. Ugyanis a neves magyar karmester és komponista hosszú pályafutása során 31 (!) alkalommal vihette haza a trófeát, amiben hosszú ideig tartotta a rekordot, mint a legtöbb arany gramofont bezsebelt zenész. Trónjáról csak Beyoncé tudta letaszítani 2023-ban.

Solti György Grammy-díjain túl egyéb elismeréssel is büszkélkedhet:  II. Erzsébet 1972-ben lovaggá ütötte, 1996-ban életműdíjat kapott. Hosszú karrierje során pedig 250 lemezfelvételt készített, amiből 45 operafelvétel volt. Összesen pedig 74 Grammy-jelöléssel büszkélkedhet Bartók Béla egykori iskolatársa.

