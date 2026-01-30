Egy karmester, aki még Beyoncét is lekörözte – Magyar Grammy-díjasok

Noha a Kárpát-medencéből a hollywoodi csillogás elérhetetlen vágyálomnak tűnik, hazánk néhány szülöttjének mégis sikerült a lehetetlen. Régóta tudjuk, hogy az álomgyár létrejöttében a magyaroknak is kulcsszerep jutott, ám kevésbé ismert tény, hogy a Grammy-díjátadón is megvetettük már a lábunkat. Méghozzá nem is akárhogyan. Lássuk hát azokat a magyar Grammy-díjasokat!

A Söndörgő zenekar volt a legutóbbi esélyes, hogy bekerüljön a magyar Grammy-díjasok közé.

Rövid Grammy-díj történelem: a díjazottak listája szélesebb, mint hinnéd

Meglepő, de a világ egyik legrangosabb zenei díja afféle mellékprokjektként indult az 1950-es években. A Grammy-gála első élő közvetítése 1959-ben landolt a CBS csatornán.

Noha a legtöbb figyelmet a popzenészek és világsztárok kapják, a Grammy-díj kategóriák szélesebb skálán mozognak: opera, klasszikus zene, világzene, de még a rock és a metál műfajok nagyjait is kitüntetik.

Ennek tudatában talán érthetőbb, hogyan kerültek magyarok az arany gramofon közelébe. Sőt, két szakember még haza is vihette a becses trófeát. És ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a díjátadó vörös szőnyegén magyar tervező által készített ruha is fel-felbukkan a világsztárokon.

Magyar Grammy-díjasok és jelöltek

Az utóbbi évek, évtizedek során számos magyar előadó, produkció vagy zenei projekt felterjesztésre került a Grammy-díjra. 2022-ben a Bécsben éneklő Vörös Szilviát jelölték díjra Judit szerepéért, amit Bartók Béla Kékszakállú operájában nyújtott.

Doráti Antal karmestert nyolc alkalommal jelölték arany gramofonra.

Talán 2012 volt a legtermékenyebb év a magyar Grammy-díjas jelöltek terén, mivel három jelölést is bezsebeltünk: Schiff András Das Wohltemperierte Clavier zongorafelvétele Bach-tól, a Budapesti fesztiválzenekar, valamint a Ligeti György által komponált Requiem, Apparitions, San Francisco Polyphony lemez, amit Eötvös Péter karmester vezényelt. 2013-ban Presser Gábor is a jelöltek között szerepelt.

Legutóbb 2025-ben terjesztették fel a délszláv hagyományt ápoló Söndörgő zenekar XXX című albumát, illetve From Hungary címre keresztelt számát világzenei kategóriában. A szentendrei banda nem először került az arany gramofon közelébe, ugyanis egy évvel korábban Gyezz névre hallgató korongjukat, és a rajta lévő Spoon számot jelölték Grammy-díjra. Szintén tavaly nominálták Kovács Miklós hangmérnököt, ahogy a Győr Syphonic Bandet is. Doráti Antal karmestert és zeneszerzőt összesen nyolc alkalommal jelölték a díjra.