A legmenőbb télikabát-trendek – 10 darab, ami most mindent visz

Egy jó télikabát egyszerre praktikus és látványos: lehet elegáns, sportos vagy éppen vagány, a lényeg, hogy passzoljon a stílusunkhoz és a mindennapjainkhoz. A montázsban szereplő darabok között megtalálod a klasszikus fazonokat, a trendi műszőrme kabátokat, a bőrhatású modelleket és a steppelt kedvenceket is.

Egy jól megválasztott télikabát a teljes megjelenésedet feldobja.

Forrás: Shutterstock

Télikabát-trendek – 10 stílusos darab, az idei szezon nagy kedvencei

A retró hangulat idén újra bekúszott a kabáttrendek közé, és most nemcsak nosztalgikus, hanem kifejezetten sikkes formában. Egy bőrdzseki akár egy vastagabb kabát alá is tökéletesen működik, a hangsúly pedig már nem a klasszikus motoros fazonokon van. A ’80-as éveket idéző, állógalléros megoldások és a kissé buggyos szabások frissebb, divatos megjelenést adnak viselőjének, miközben meglepően jól variálhatók a hétköznapokban is.

A sportosabb vonalat képviselő steppelt kabátok továbbra is biztos helyet foglalnak el a téli gardróbunkban. Megunhatatlanok, praktikusak, és egyre több fazonban is megtaláljuk őket. Egy élénkebb szín azonnal feldobja az összeállítást, míg az öves verziók kifejezetten előnyösek, hiszen kiemelik a derék vonalát. A bővebb szabásoktól sem kell tartani, ezek a modellek kifejezetten jól állnak teltebb alkattal is.

A műszőrme kabátok nemcsak télen, hanem az átmeneti időszakban is hű társaink. Egy állatmintás darab igazi statement lehet, de a különleges, pasztelles vagy mély tónusú árnyalatok is garantáltan magukra vonják a tekintetet. Ezek a kabátok egyszerre dögösek és nőiesek, ráadásul könnyedén feldobják még a legegyszerűbb szettet is.

A klasszikus szövetkabát továbbra is a gardrób alapdarabja marad. Soha nem megy ki a divatból, és minden szezonban elővehetjük őket. A dupla gombolású, kissé bővebb fazonok mellett egyre több az állógalléros verzió is, amelyek letisztult, elegáns megjelenést kölcsönöznek. És itt az idei szezon kedvence is, a sálkabát, ami szintén igazi klasszikusnak számít. Ezek a darabok tökéletesen működnek irodai szettekhez, de az utcai stílusban és egy esti programhoz is felvehetjük őket.