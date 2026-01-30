Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
A legmenőbb télikabát-trendek – 10 darab, ami most mindent visz

2026.01.30.
Sajnos arra még várnunk kell, hogy végleg eltehessük a vastag kabátokat, de addig is feldobhatjuk a hideg napokat egy-egy új, divatos darabbal. Egy jól megválasztott télikabát nemcsak melegen tart, hanem az egész megjelenésünket meghatározza.

Egy jó télikabát egyszerre praktikus és látványos: lehet elegáns, sportos vagy éppen vagány, a lényeg, hogy passzoljon a stílusunkhoz és a mindennapjainkhoz. A montázsban szereplő darabok között megtalálod a klasszikus fazonokat, a trendi műszőrme kabátokat, a bőrhatású modelleket és a steppelt kedvenceket is.

divatos fiatal nő piros szőrme télikabátban
Egy jól megválasztott télikabát a teljes megjelenésedet feldobja.
Forrás: Shutterstock

Télikabát-trendek – 10 stílusos darab, az idei szezon nagy kedvencei

A retró hangulat idén újra bekúszott a kabáttrendek közé, és most nemcsak nosztalgikus, hanem kifejezetten sikkes formában. Egy bőrdzseki akár egy vastagabb kabát alá is tökéletesen működik, a hangsúly pedig már nem a klasszikus motoros fazonokon van. A ’80-as éveket idéző, állógalléros megoldások és a kissé buggyos szabások frissebb, divatos megjelenést adnak viselőjének, miközben meglepően jól variálhatók a hétköznapokban is.

A sportosabb vonalat képviselő steppelt kabátok továbbra is biztos helyet foglalnak el a téli gardróbunkban. Megunhatatlanok, praktikusak, és egyre több fazonban is megtaláljuk őket. Egy élénkebb szín azonnal feldobja az összeállítást, míg az öves verziók kifejezetten előnyösek, hiszen kiemelik a derék vonalát. A bővebb szabásoktól sem kell tartani, ezek a modellek kifejezetten jól állnak teltebb alkattal is.

A műszőrme kabátok nemcsak télen, hanem az átmeneti időszakban is hű társaink. Egy állatmintás darab igazi statement lehet, de a különleges, pasztelles vagy mély tónusú árnyalatok is garantáltan magukra vonják a tekintetet. Ezek a kabátok egyszerre dögösek és nőiesek, ráadásul könnyedén feldobják még a legegyszerűbb szettet is.

A klasszikus szövetkabát továbbra is a gardrób alapdarabja marad. Soha nem megy ki a divatból, és minden szezonban elővehetjük őket. A dupla gombolású, kissé bővebb fazonok mellett egyre több az állógalléros verzió is, amelyek letisztult, elegáns megjelenést kölcsönöznek. És itt az idei szezon kedvence is, a sálkabát, ami szintén igazi klasszikusnak számít. Ezek a darabok tökéletesen működnek irodai szettekhez, de az utcai stílusban és egy esti programhoz is felvehetjük őket.

A fázósak számára az irhával bélelt kabátok jelentik a biztos választást. Ezek a modellek nemcsak látványosak, hanem valóban melegen tartanak a legnagyobb zimankóban is. A rövidebb, vagány fazonoktól egészen a hosszított, hangsúlyos darabokig mindenki megtalálhatja a saját stílusához illőt és közben a komfortérzetről sem kell lemondani.

1. Babakék műszőrme kabát 29995 Ft, 2. Csokibarna műszőrme kabát 25 995 Ft, 3. Duplagombos irhakabát 32900 Ft, 4. Lakkbőr dzseki 27995 Ft, 5. Narancssárga steppelt kabát 25995 Ft, 6.  Oldaltgombos szövetkabát 35995 Ft, 7. Megkötős bőrhatású kabát 20995 Ft, 8. Rózsaszín stpellt kabát 15995 Ft, 9. Motoros irhakabát 20995 Ft, 10. Tölcsérnyakú szövetkabát 39995 Ft
Forrás: Parfois, Zara, F&f, Reserved, Stradivarius, Mango, Bershka, 

Egy jól kiválasztott télikabát az egész szettedet képes feldobni, legyen szó hétköznapi vagy elegáns megjelenésről. A montázsban szereplő 10 darab tökéletesen megmutatja, milyen sokféle stílus fér bele az idei téli trendekbe. Ha most keresel új kabátot, ezek között biztosan találsz olyat, ami még a jövő téli szezonban is a kedvenced lesz.

Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják. 

