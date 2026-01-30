Ezeket még Lady Whistledown is megirigyelné: A Bridgerton család inspirálta körömötletek

Végre megérkezett A Bridgerton család legújabb évada. Alig vártuk, hogy újra elmélyüljünk a botrányok, pletykák, kosztümök és romantikus gesztusok világában. Ha te is erre a bájra vágysz a hétköznapokban, dobd fel a mindennapokat egy Bridgerton-körömmel. Nézd meg a legjobb manikűrötleteket!

A Bridgerton család ihlette körömötletek, amelyeket muszáj kipróbálnod.

Forrás: Getty Image

Íme A Bridgerton család inspirálta körömötletek Most jelent meg A Bridgerton család negyedik évadának első négy része, és egy hónap múlva érkezik a következő négy rész.

A széria divatja, sminkje és szépsége minden évad érkezésével beépül az aktuális trendekbe.

Mutatjuk a legjobb Bridgerton ihlette körömdizájnokat, amelyekkel te lehetsz a szezon gyémántja!

Talán még te is emlékszel, amikor 2020-ban megjelent A Birdgerton család első évada, és mindenki fűzőket, virágos ruhákat és rózsás pirosítókat kezdett viselni. Azóta már 3 új évaddal bővült a sorozat, és minden évben, amikor megjelentik egy új történet, arra az aktuális trendek is reagáltak. A Bridgerton család 4. évada még titkokat tartogat magában, de már most elképesztő sikert arat. Ha téged is újra beszippantott ez a világ, és valahogy a hétköznapokban is kiélnéd a romantikusságodat, viselj egy Bridgerton-karakterek inspirálta manikűrt.

Bridgerton-körmök a szuper romantikus csajoknak

Minden, ami masnis és rózsaszín, tökéletes ebben a körömtrendben. Itt egy rózsaszín franciamanikűrt láthatsz, amelyet egy sötét burgundi színnel festett masnikkal díszítettek. A további csillogásért egy-egy apró követ helyeztek el a masni közepén. Ez a stílus tökéletes lehet tavaszhoz közeledve.

Franciamanikűr masnikkal.

Forrás: @pop_polished/Instagram

Ez a műkörömötlet a balerinák rózsaszín cipőit idézi. Válassz 3D elemeket a körmöd díszítésére, így többdimenziós lesz a szetted. Ez a nude alapú és rózsaszín végű köröm tökéletes lehet, ha egyszerűbb dizájnt keresel.

Balerina műköröm 3D masnikkal.

Forrás: @myprettyset/Instagram

Ez a géllakk-ötlet úgy néz ki, mint az egyik nemesi család luxustapétája. Arany lapokkal készült, amelyet a dekupázs technikához hasonlóan a körömre tapasztanak. Erre az alapra bármilyen indás, ágas vagy virágos mintát festhetsz.

Aranytapéta jellegű géllakk.

Forrás: @betina_goldstein/Instagram

Az arany és a gyöngy kötelező ebben a körömtrendben. Itt egy egyszerű nude alapú géllakkot láthatsz, amit gazdagon díszítettek. Kiváló választás, ha visszafogott csillogásra vágysz a hétköznapokban.