Ezeket még Lady Whistledown is megirigyelné: A Bridgerton család inspirálta körömötletek

Végre megérkezett A Bridgerton család legújabb évada. Alig vártuk, hogy újra elmélyüljünk a botrányok, pletykák, kosztümök és romantikus gesztusok világában. Ha te is erre a bájra vágysz a hétköznapokban, dobd fel a mindennapokat egy Bridgerton-körömmel. Nézd meg a legjobb manikűrötleteket!
Íme A Bridgerton család inspirálta körömötletek
- Most jelent meg A Bridgerton család negyedik évadának első négy része, és egy hónap múlva érkezik a következő négy rész.
- A széria divatja, sminkje és szépsége minden évad érkezésével beépül az aktuális trendekbe.
- Mutatjuk a legjobb Bridgerton ihlette körömdizájnokat, amelyekkel te lehetsz a szezon gyémántja!
Talán még te is emlékszel, amikor 2020-ban megjelent A Birdgerton család első évada, és mindenki fűzőket, virágos ruhákat és rózsás pirosítókat kezdett viselni. Azóta már 3 új évaddal bővült a sorozat, és minden évben, amikor megjelentik egy új történet, arra az aktuális trendek is reagáltak. A Bridgerton család 4. évada még titkokat tartogat magában, de már most elképesztő sikert arat. Ha téged is újra beszippantott ez a világ, és valahogy a hétköznapokban is kiélnéd a romantikusságodat, viselj egy Bridgerton-karakterek inspirálta manikűrt.
Bridgerton-körmök a szuper romantikus csajoknak
Minden, ami masnis és rózsaszín, tökéletes ebben a körömtrendben. Itt egy rózsaszín franciamanikűrt láthatsz, amelyet egy sötét burgundi színnel festett masnikkal díszítettek. A további csillogásért egy-egy apró követ helyeztek el a masni közepén. Ez a stílus tökéletes lehet tavaszhoz közeledve.
Ez a műkörömötlet a balerinák rózsaszín cipőit idézi. Válassz 3D elemeket a körmöd díszítésére, így többdimenziós lesz a szetted. Ez a nude alapú és rózsaszín végű köröm tökéletes lehet, ha egyszerűbb dizájnt keresel.
Ez a géllakk-ötlet úgy néz ki, mint az egyik nemesi család luxustapétája. Arany lapokkal készült, amelyet a dekupázs technikához hasonlóan a körömre tapasztanak. Erre az alapra bármilyen indás, ágas vagy virágos mintát festhetsz.
Az arany és a gyöngy kötelező ebben a körömtrendben. Itt egy egyszerű nude alapú géllakkot láthatsz, amit gazdagon díszítettek. Kiváló választás, ha visszafogott csillogásra vágysz a hétköznapokban.
Ha van köröm, ami tökéletesen visszaadja A Bridgerton család esztétikáját, az ez. A fehér, gyöngyházalapra rózsaszín virágmintákat festettek, amelyek csak a köröm szélén jelennek meg. Ezzel a technikával nem lesz túl sok a minta. Ugyanakkor a visszafogott gyöngyházas csillogás bájos alapot ad a szettnek.
Ezt akár meztelen körömnek is nevezhetnénk. A nude alapra apró virágmintákat festettek. A minimalista megjelenést elérheted matricákkal is. Válassz kék, rózsaszín, lila és fehér virágokat. Ez egy tökéletes tavaszváró köröm.
Ha az élénk színek és a csillogás inkább a te világod, akkor ez körömötlet a tökéletes választás számodra. Itt egy rose gold chorme alapra, élénk színekkel festettek virágokat. A virágokat csak a köröm végére helyezték el, így egy franciamanikűrre hasonlító dizájnt kapunk.
Végül, de nem utolsó sorban, nincs klasszikusabb egy fehér franciamanikűrnél. Itt a fehér szegélyhez csillogó lakkot használtak, és apró gyöngyökkel extrázták fel a mintát. Tökéletes választás, ha a minimalista stílust kedveled jobban.
