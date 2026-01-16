Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 16., péntek Gusztáv

Mély gyászban a királyi család: meghalt a hercegnő

83 éves korában elhunyt Irén görög-dán hercegnő – a hírt január 15-én erősítették meg.

 A görög királyi család tagja, Irén görög-dán hercegnő helyi idő szerint csütörtök délelőtt 11 óra 40 perckor halt meg Madridban, a Zarzuela-palotában, ahol utolsó óráit szerettei körében töltötte.

Meghalt Irén görög-dán hercegnő.
Forrás: Getty Images
  • Irén görög-dán hercegnő 83 éves korában halt meg a madridi Zarzuela-palotában.
  • Halálát a görög királyi család január 15-én kiadott közleményében jelentette be.
  • Zsófia spanyol királyné testvérének egészsége az utóbbi években nagyon megromlott.

Irén görög-dán hercegnőt testvére Zsófia spanyol királyné ápolta

A család közleményben tudatta a gyászhírt. „Mély fájdalommal jelenti a görög királyi család, hogy Ő Királyi Fensége Irén hercegnő, szeretett nővér és nagynéni, 2026. január 15-én, csütörtökön, helyi idő szerint 11:40-kor elhunyt a madridi Zarzuela-palotában, szerettei körében. A temetési menettel kapcsolatos részleteket később közöljük” − fogalmaztak.  Irén görög-dán hercegnő Zsófia spanyol királyné húga volt. A királyné a héten minden hivatalos szereplését lemondta testvére állapotának romlása miatt és végig mellette volt, miután Irén már a hét elején kritikus állapotban volt − írja a People

Zsófia és Irén között nagyon szoros kapcsolat volt

A források szerint Zsófia királyné és húga, a néhai Pál görög király és Frederika királyné lányai, rendkívül szoros kapcsolatot ápoltak egymással. Irén hercegnő évek óta a spanyol királyi rezidencián, a Zarzuela-palotában élt, ahol saját lakása volt. A hercegnő soha nem ment férjhez.

Irén nyilvánosan utoljára 2025 februárjában jelent meg, amikor részt vett unokaöccse, Nikolaos görög herceg és Hriszi Vardinogiánni esküvőjén Athénban. Az eseményen már kerekesszékben vett részt, ami jelezte egészségi állapotának romlását.

Irén kerekesszékben vett részt Nikolaos görög herceg és Hriszi Vardinogiánni esküvőjén 2025 februárjában.
Forrás: Northfoto

