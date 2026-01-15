Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Itt a vége, viszlát Royal Lodge: elkezdődött a kegyvesztett András herceg kilakoltatása – Fotó

költözés Andrew Mountbatten-Windsor brit királyi család András herceg
Rideg Léna
2026.01.15.
Az exherceg lakóhelyéül szolgáló Royal Lodge területén költöztető kamionok jelentek meg. A bukott András hercegnek végleg búcsút kell intenie a luxus élettől.

Andrew Mountbatten-Windsor, az egykori András herceg ideiglenes szállásra költözik, hogy felgyorsítsák a windsori Royal Lodge-ból való kilakoltatását. A költöztető autó már be is gördült a windsori kastélyhoz, ahol egészen idáig Károly öccse lakott.

Viszlát, Royal Lodge!

  • Andrew Mountbatten-Windsor ideiglenes szállásra költözik, hogy felgyorsítsák a windsori Royal Lodge-ból való kilakoltatását.
  • Októberben vissza kellett adnia a Royal Lodge-ra vonatkozó 75 éves bérleti szerződését.
  • A Marsh Farmon a felújítási munkálatok teljes gőzzel zajlanak.
  • Andrew nehezen vált meg a Royal Lodge-tól, amely évekig az álomotthona volt, és mély érzelmek fűzték a tágas szobákhoz és a birtok nyugalmához.

A kegyvesztett András hercegnek távoznia kell a Royal Lodge-ból

A volt herceget októberben utasították a Royal Lodge-ra vonatkozó 75 éves bérleti szerződését visszaadására, miután megfosztották címeitől. A palota arra törekszik, hogy Andrew mielőbb elhagyja a birtokot, és a források szerint a volt herceg a Marsh Farm felújításáig a király norfolki sandringhami birtokán található ideiglenes ingatlanba kap otthont. 

Az ennél jóval szerényebb Marsh Farmon a munkálatok várhatóan húsvétig befejeződnek, akkor költözhet végleges otthonába.

A hét elején több költöztető teherautó is megjelent a Royal Lodge kapuja előtt, jelezve, hogy a költözés előkészületei megkezdődtek. A költöztető autó felbukkanásáról a The Sun cikkében találsz képeket.

A felújítási munkálatok a Marsh Farmon már most teljes gőzzel zajlanak: a romos gazdasági épületeket, istállókat és a főházat lakhatóvá teszik, új biztonsági rendszert telepítenek, CCTV-ket szerelnek fel, és a ház köré kétméteres fakerítést építenek, hogy biztosítsák a volt herceg magánéletét.

Nem szívesen hagyja el álomotthonát

Az exherceg nehezen vált meg a windsori Royal Lodge-tól, amely évekig az otthona volt. András az ingatlan tágas szobáihoz, hatalmas kertjéhez és a birtok nyugalmához szokott, ezért a kilakoltatás gondolata eleinte komoly ellenállást váltott ki belőle.

A palota többszöri próbálkozás után tudta csak rábeszélni, hogy átmenetileg költözzön a kisebb, Sandringham közelében található Marsh Farmba, amely a Royal Lodge luxusához képest jóval szerényebb körülményeket kínál. Az átállás így nem csupán fizikai, hanem érzelmi szempontból is nehéz volt a herceg számára, hiszen mély érzelmek fűzték korábbi otthonához.

A palota tervei szerint a Marsh Farm lesz a herceg tartózkodási helye a királyi címek elvesztése után, és ez az időszak gyakorlatilag a száműzetése éveinek kezdete.

Így él most Károly király öccse

Források szerint a volt herceg jelenleg érzelmileg törékeny, frusztrált és megalázottnak érzi magát, miközben próbál alkalmazkodni ahhoz, hogy a királyi címek és privilégiumok elvesztése után egy teljesen más életet kell élnie. Royal szakértők szerint Andrew számára érzelmileg is nagy kihívást jelent az új életéhez való alkalmazkodás.

Károly király egyre rosszabb állapotban van: Katalin hercegné már férje koronázását tervezi

Károly király egészségi állapota sajnos egyre romlik, a királyi család pedig a legnagyobb diszkrécióval készül a következő korszakra: a trón várományosa, Vilmos herceg, és a koronázásának szervezését már meg is kezdték. Az irányítást pedig maga Katalin hercegné vette a kezébe.

András botrányaival lenullázta lányai örökségét – 30 millió fontot veszített Beatrix és Eugénia

Andrew Mountbatten-Windsor botrányai nemcsak saját királyi jövőjét pecsételték meg. Emiatt lányai, Beatrix és Eugénia sem örökölnek, a Royal Lodge elvesztésével mintegy 30 millió fontnyi vagyonról mondhatnak le végleg.

Károly király nem akar találkozni Harryvel: ez áll a döntés hátterében

Nem látszik javulás a brit uralkodó és Harry herceg kapcsolatában. A beszámolók szerint Károly király szándékosan kerüli fiát, erre pedig jó oka van.

 

 

