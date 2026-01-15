Itt a vége, viszlát Royal Lodge: elkezdődött a kegyvesztett András herceg kilakoltatása – Fotó

Andrew Mountbatten-Windsor, az egykori András herceg ideiglenes szállásra költözik, hogy felgyorsítsák a windsori Royal Lodge-ból való kilakoltatását. A költöztető autó már be is gördült a windsori kastélyhoz, ahol egészen idáig Károly öccse lakott.
Viszlát, Royal Lodge!
- Andrew Mountbatten-Windsor ideiglenes szállásra költözik, hogy felgyorsítsák a windsori Royal Lodge-ból való kilakoltatását.
- Októberben vissza kellett adnia a Royal Lodge-ra vonatkozó 75 éves bérleti szerződését.
- A Marsh Farmon a felújítási munkálatok teljes gőzzel zajlanak.
- Andrew nehezen vált meg a Royal Lodge-tól, amely évekig az álomotthona volt, és mély érzelmek fűzték a tágas szobákhoz és a birtok nyugalmához.
A kegyvesztett András hercegnek távoznia kell a Royal Lodge-ból
A volt herceget októberben utasították a Royal Lodge-ra vonatkozó 75 éves bérleti szerződését visszaadására, miután megfosztották címeitől. A palota arra törekszik, hogy Andrew mielőbb elhagyja a birtokot, és a források szerint a volt herceg a Marsh Farm felújításáig a király norfolki sandringhami birtokán található ideiglenes ingatlanba kap otthont.
Az ennél jóval szerényebb Marsh Farmon a munkálatok várhatóan húsvétig befejeződnek, akkor költözhet végleges otthonába.
A hét elején több költöztető teherautó is megjelent a Royal Lodge kapuja előtt, jelezve, hogy a költözés előkészületei megkezdődtek. A költöztető autó felbukkanásáról a The Sun cikkében találsz képeket.
A felújítási munkálatok a Marsh Farmon már most teljes gőzzel zajlanak: a romos gazdasági épületeket, istállókat és a főházat lakhatóvá teszik, új biztonsági rendszert telepítenek, CCTV-ket szerelnek fel, és a ház köré kétméteres fakerítést építenek, hogy biztosítsák a volt herceg magánéletét.
Nem szívesen hagyja el álomotthonát
Az exherceg nehezen vált meg a windsori Royal Lodge-tól, amely évekig az otthona volt. András az ingatlan tágas szobáihoz, hatalmas kertjéhez és a birtok nyugalmához szokott, ezért a kilakoltatás gondolata eleinte komoly ellenállást váltott ki belőle.
A palota többszöri próbálkozás után tudta csak rábeszélni, hogy átmenetileg költözzön a kisebb, Sandringham közelében található Marsh Farmba, amely a Royal Lodge luxusához képest jóval szerényebb körülményeket kínál. Az átállás így nem csupán fizikai, hanem érzelmi szempontból is nehéz volt a herceg számára, hiszen mély érzelmek fűzték korábbi otthonához.
A palota tervei szerint a Marsh Farm lesz a herceg tartózkodási helye a királyi címek elvesztése után, és ez az időszak gyakorlatilag a száműzetése éveinek kezdete.
Így él most Károly király öccse
Források szerint a volt herceg jelenleg érzelmileg törékeny, frusztrált és megalázottnak érzi magát, miközben próbál alkalmazkodni ahhoz, hogy a királyi címek és privilégiumok elvesztése után egy teljesen más életet kell élnie. Royal szakértők szerint Andrew számára érzelmileg is nagy kihívást jelent az új életéhez való alkalmazkodás.
Ezek is érdekelhetnek: