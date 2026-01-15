Itt a vége, viszlát Royal Lodge: elkezdődött a kegyvesztett András herceg kilakoltatása – Fotó

Andrew Mountbatten-Windsor, az egykori András herceg ideiglenes szállásra költözik, hogy felgyorsítsák a windsori Royal Lodge-ból való kilakoltatását. A költöztető autó már be is gördült a windsori kastélyhoz, ahol egészen idáig Károly öccse lakott.

Megkezdődött a bukott András herceg kilakoltatása

Forrás: Getty Images Europe

Viszlát, Royal Lodge! Andrew Mountbatten-Windsor ideiglenes szállásra költözik, hogy felgyorsítsák a windsori Royal Lodge-ból való kilakoltatását.

Októberben vissza kellett adnia a Royal Lodge-ra vonatkozó 75 éves bérleti szerződését.

A Marsh Farmon a felújítási munkálatok teljes gőzzel zajlanak.

Andrew nehezen vált meg a Royal Lodge-tól, amely évekig az álomotthona volt, és mély érzelmek fűzték a tágas szobákhoz és a birtok nyugalmához.

A kegyvesztett András hercegnek távoznia kell a Royal Lodge-ból

A volt herceget októberben utasították a Royal Lodge-ra vonatkozó 75 éves bérleti szerződését visszaadására, miután megfosztották címeitől. A palota arra törekszik, hogy Andrew mielőbb elhagyja a birtokot, és a források szerint a volt herceg a Marsh Farm felújításáig a király norfolki sandringhami birtokán található ideiglenes ingatlanba kap otthont.

Az ennél jóval szerényebb Marsh Farmon a munkálatok várhatóan húsvétig befejeződnek, akkor költözhet végleges otthonába.

A hét elején több költöztető teherautó is megjelent a Royal Lodge kapuja előtt, jelezve, hogy a költözés előkészületei megkezdődtek. A költöztető autó felbukkanásáról a The Sun cikkében találsz képeket.

A felújítási munkálatok a Marsh Farmon már most teljes gőzzel zajlanak: a romos gazdasági épületeket, istállókat és a főházat lakhatóvá teszik, új biztonsági rendszert telepítenek, CCTV-ket szerelnek fel, és a ház köré kétméteres fakerítést építenek, hogy biztosítsák a volt herceg magánéletét.

Nem szívesen hagyja el álomotthonát

Az exherceg nehezen vált meg a windsori Royal Lodge-tól, amely évekig az otthona volt. András az ingatlan tágas szobáihoz, hatalmas kertjéhez és a birtok nyugalmához szokott, ezért a kilakoltatás gondolata eleinte komoly ellenállást váltott ki belőle.