Tajtékzik a dühtől Beatrix és Eugénia: apjuk kegyvesztettségével a biztonságról szőtt álmuk is szertefoszlott

Lapinformációk szerint Beatrix és Eugénia hercegnők számára apjuk ügye nem csupán presztízsveszteség. A windsori 31 szobás Royal Lodge-ot a család hosszú ideig olyan stabil vagyonnak tekintette, amely akár 40 millió dollár értékű örökséget is biztosíthatott volna Andrew Mountbatten-Windsor lányainak. Most azonban, hogy a volt herceget kilakoltatták, lányai nem örökölhetik a bérleti jogot.

Beatrix és Eugénia dühösek az apjukra: András botrányai miatt ugrott az örökségük.

Forrás: Getty Images

A Royal Lodge-ra Andrew Mountbatten-Windsor 2003-ban 75 évre szóló bérleti szerződést kötött.

A család ezt a megállapodást tartós, örökíthető értékként kezelte.

Károly király tavaly, az Epstein-ügy újbóli vizsgálata után eldöntötte, Andrásnak költöznie kell.

A bérleti konstrukció megszűnésével az ingatlan teljes egészében a Koronabirtokhoz kerül.

A hercegnők szerint a veszteség hosszú távon meghatározza meg pénzügyi lehetőségeiket.

Beatrix és Eugénia biztonsági hálójának része volt a Royal Lodge

András 2008 óta élt az ingatlanban volt feleségével, a 66 éves Sarah Fergusonnal, annak ellenére, hogy 1996-ban elváltak. A bérleti szerződésről azt gondolták, hogy egy jövőbeni, becslések szerint 40 millió dollár értékű örökséget biztosít Beatrix és Eugénia számára. Ez az elképzelés azonban szertefoszlott, amikor a 77 éves Károly király elrendelte András távozását a királyi kúriából, és megfosztotta királyi címeitől. Egy, a családhoz közel álló forrás így fogalmazott: „Úgy gondolták, hogy a Royal Lodge egy napon Beatrixé és Eugénia javát fogja szolgálni, még ha csak biztonsági hálóként is. Ez mostanra teljesen megszűnt.” Egy másik bennfentes hozzátette: „A hercegnők dühösek, mert számukra ez nem a fényűzésről szól. A hosszú távú biztonságuk foszlott szerte”

A hercegnők olyan döntések árát fizetik meg, amelyeket nem ők hoztak meg.

„Az öröklés csak addig lett volna lehetséges, amíg a bérleti szerződés érvényben van. Miután azt felmondják vagy megszüntetik, nincs mit továbbadni. A Royal Lodge teljes mértékben visszaszáll a Koronabirtokra” − nyilatkozta Elliot Castle ingatlanszakértő. Források szerint András hosszú ideig úgy tekintett a bérleményre, hogy az megvédi pozícióját a botrányok ellenére. „Egyik hercegnőnek sem kell lakhatásra a Royal Lodge, de egy 40 millió dolláros vagyon elvesztése megváltoztatja a jövőjüket. Úgy érzik, olyan döntések árát fizetik meg, amelyeket nem ők hoztak meg.Haragszanak az apjukra, megértették, hogy András folyamatban lévő kilakoltatása hogyan szűkíti a lehetőségeiket”– idéz egy bennfentest a RadarOnline.