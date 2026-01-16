Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 16., péntek Gusztáv

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
örökség

Tajtékzik a dühtől Beatrix és Eugénia: apjuk kegyvesztettségével a biztonságról szőtt álmuk is szertefoszlott

örökség Beatrix yorki hercegnő Andrew Mountbatten-Windsor Eugénia hercegnő
Bár van pénzük, családjuk és otthonuk, a yorki hercegnőket rosszul érinti, hogy oda a Royal Lodge. Beatrix és Eugénia anyagi lehetőségeit teljesen megváltoztatta, hogy apjukat kilakoltatják eddigi otthonából.

Lapinformációk szerint Beatrix és Eugénia hercegnők számára apjuk ügye nem csupán presztízsveszteség. A windsori 31 szobás Royal Lodge-ot a család hosszú ideig olyan stabil vagyonnak tekintette, amely akár 40 millió dollár értékű örökséget is biztosíthatott volna Andrew Mountbatten-Windsor lányainak. Most azonban, hogy a volt herceget kilakoltatták, lányai nem örökölhetik a bérleti jogot. 

Beatrix és Eugénia dühösek az apjukra: András botrányai miatt ugrott az örökségük.
Beatrix és Eugénia dühösek az apjukra: András botrányai miatt ugrott az örökségük.
Forrás: Getty Images
  • A Royal Lodge-ra Andrew Mountbatten-Windsor 2003-ban 75 évre szóló bérleti szerződést kötött.
  • A család ezt a megállapodást tartós, örökíthető értékként kezelte.
  • Károly király tavaly, az Epstein-ügy újbóli vizsgálata után eldöntötte, Andrásnak költöznie kell.
  • A bérleti konstrukció megszűnésével az ingatlan teljes egészében a Koronabirtokhoz kerül. 
  • A hercegnők szerint a veszteség hosszú távon meghatározza meg pénzügyi lehetőségeiket.

Beatrix és Eugénia biztonsági hálójának része volt a Royal Lodge

András 2008 óta élt az ingatlanban volt feleségével, a 66 éves Sarah Fergusonnal, annak ellenére, hogy 1996-ban elváltak. A bérleti szerződésről azt gondolták, hogy egy jövőbeni, becslések szerint 40 millió dollár értékű örökséget biztosít Beatrix és Eugénia számára. Ez az elképzelés azonban szertefoszlott, amikor a 77 éves Károly király elrendelte András távozását a királyi kúriából, és megfosztotta királyi címeitől. Egy, a családhoz közel álló forrás így fogalmazott: „Úgy gondolták, hogy a Royal Lodge egy napon Beatrixé és Eugénia javát fogja szolgálni, még ha csak biztonsági hálóként is. Ez mostanra teljesen megszűnt.” Egy másik bennfentes hozzátette: „A hercegnők dühösek, mert számukra ez nem a fényűzésről szól. A hosszú távú biztonságuk foszlott szerte”

A hercegnők olyan döntések árát fizetik meg, amelyeket nem ők hoztak meg.

„Az öröklés csak addig lett volna lehetséges, amíg a bérleti szerződés érvényben van. Miután azt felmondják vagy megszüntetik, nincs mit továbbadni. A Royal Lodge teljes mértékben visszaszáll a Koronabirtokra” − nyilatkozta Elliot Castle ingatlanszakértő. Források szerint András hosszú ideig úgy tekintett a bérleményre, hogy az megvédi pozícióját a botrányok ellenére. „Egyik hercegnőnek sem kell lakhatásra a Royal Lodge, de egy 40 millió dolláros vagyon elvesztése megváltoztatja a jövőjüket. Úgy érzik, olyan döntések árát fizetik meg, amelyeket nem ők hoztak meg.Haragszanak az apjukra, megértették, hogy András folyamatban lévő kilakoltatása hogyan szűkíti a lehetőségeiket”– idéz egy bennfentest a RadarOnline

Andrásnak mielőbb ki kell költöznie

A volt herceget októberben utasították a Royal Lodge-ra vonatkozó 75 éves bérleti szerződését visszaadására, miután megfosztották címeitől. A palota arra törekszik, hogy Andrew mielőbb elhagyja a birtokot, és a források szerint a volt herceg a Marsh Farm felújításáig a király norfolki sandringhami birtokán található ideiglenes ingatlanba kap otthont.  Az ennél jóval szerényebb Marsh Farmon a munkálatok várhatóan húsvétig befejeződnek, akkor költözhet végleges otthonába.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Bradley Cooper megszólalt a plasztikáról: ez az igazság – Videó

A népszerű színész végre tisztázta a kinézetével kapcsolatos pletykákat. Cikkünkből kiderült, kés alá feküdt-e Bradley Cooper.

Borítékolt siker: Ariana Grande és Jonathan Bailey újra főszerepben – A bejelentés mindent vitt

Ha a Wickedet kedvelted, akkor ezt egyenesen imádni fogod!

„Minden nap egy évtized nélküled” – Céline Dion szívszorító sorokkal emlékezett férjére

Tíz év telt el, de a veszteség súlya és a közös emlékek ereje mit sem halványult. Céline Dion ritkán látott őszinteséggel emlékezett meg férjéről, René Angélilről.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu