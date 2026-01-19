Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Mi történhetett? Kerekesszékbe került Jane Fonda – Fotó

Horváth Angéla
2026.01.19.
A 88 éves Jane Fondát nemrég kerekesszékben kapták lencsevégre a Los Angeles-i nemzetközi repülőtéren, néhány héttel azután, hogy közeli barátait, Rob Reinert és feleségét meggyilkolták.

Jane Fonda most sem mondott le az elegáns megjelenésről: szőrmekabátban, napszemüvegben és kézitáskával az ölében várakozott a repülőtéren – egy kerekesszékben. Haját gondosan formázott frizurában viselte, vonásait finom smink emelte ki. A személyzet segített neki a közlekedésben, tolták a kerekesszékét.  

Jane Fonda kerekesszékkel közlekedett a repülőtéren
Forrás: Profimedia

Jane Fonda jóban volt Rob Reinerrel és feleségével: mélyen megrázta a tragédia

A színésznő legutóbb szívszorító nyilatkozatával is hívta fel magára a figyelmet. Instagram-oldalán osztotta meg gyászát és döbbenetét a Reiner házaspár halála kapcsán: Rob és Michele Reiner csodálatos, gondoskodó, okos, vicces és nagylelkű emberek voltak. Tegnapelőtt este még együtt voltunk a karácsonyi partin, egészségesnek, boldognak tűntek. A fájdalom megtört. Megdöbbentem.”

 

A gyilkossággal a házaspár fiát, a 32 éves Nick Reinert gyanúsítják. A legfrissebb bírósági iratok szerint Nick hosszú ideje küzdött kábítószer-függőséggel és mentális problémákkal. A férfit korábban Kaliforniában már gondnokság alá is helyezték – ez szigorú feltételekhez kötött, és rendszerint pszichiátriai kényszerkezelést jelent. Ügyvédek szerint ez a fajta jogi beavatkozás Kaliforniában csak kivételes esetekben történik meg, nagyon súlyosnak kell lennie az állapotnak ahhoz, hogy valakit mentális gondnokság alá helyezzenek.

A hírek szerint Nick és szülei között már a gyilkosságot megelőzően is feszült volt a viszony: a Jane Fonda által említett karácsonyi partin vitába keveredett velük. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Évekig húzódhat Rob Reiner fiának pere – Legalább két évig nem kerül bíróság elé Nick Reiner

Legalább 24 hónapig biztosan nem kezdődik meg Rob Reiner fiának gyilkossági pere – állítják a jogi szakértők. Az ok, Nick Reiner sztárügyvédjének felmondása: a 32 éves férfi kirendelt védője kénytelen az ügyet az alapoktól újraépíteni.

"Feltekertük 11-ig": szívszorító titkos gesztussal tisztelegtek Rob Reiner előtt a Golden Globe-gálán

Megható, mégis visszafogott módon emlékezett meg a legendás rendezőről a 2026-os Golden Globe-gála. A díjátadó fináléjában Nikki Glaser személyes utalással búcsúzott a nemrég meggyilkolt Rob Reinertől.

Egy hónap alatt vált gyilkossá Nick Reiner – új részletek a Reiner házaspár brutális megöléséről

Egy új dokumentumfilm szerint Nick Reniner mentális állapotának drámai romlása közvetlenül összefügghet pszichiátriai gyógyszereinek megváltoztatásával. Az orvosok döntései, a kezeletlen krízis és a súlyos pszichés szétesés vezettek ahhoz a tragédiához, amelynek során Nick Reiner 2025 decemberében megölte a saját szüleit.

 

