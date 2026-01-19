Mi történhetett? Kerekesszékbe került Jane Fonda – Fotó

Jane Fonda most sem mondott le az elegáns megjelenésről: szőrmekabátban, napszemüvegben és kézitáskával az ölében várakozott a repülőtéren – egy kerekesszékben. Haját gondosan formázott frizurában viselte, vonásait finom smink emelte ki. A személyzet segített neki a közlekedésben, tolták a kerekesszékét.

Jane Fonda kerekesszékkel közlekedett a repülőtéren

Forrás: Profimedia

Jane Fonda jóban volt Rob Reinerrel és feleségével: mélyen megrázta a tragédia

A színésznő legutóbb szívszorító nyilatkozatával is hívta fel magára a figyelmet. Instagram-oldalán osztotta meg gyászát és döbbenetét a Reiner házaspár halála kapcsán: „Rob és Michele Reiner csodálatos, gondoskodó, okos, vicces és nagylelkű emberek voltak. Tegnapelőtt este még együtt voltunk a karácsonyi partin, egészségesnek, boldognak tűntek. A fájdalom megtört. Megdöbbentem.”

A gyilkossággal a házaspár fiát, a 32 éves Nick Reinert gyanúsítják. A legfrissebb bírósági iratok szerint Nick hosszú ideje küzdött kábítószer-függőséggel és mentális problémákkal. A férfit korábban Kaliforniában már gondnokság alá is helyezték – ez szigorú feltételekhez kötött, és rendszerint pszichiátriai kényszerkezelést jelent. Ügyvédek szerint ez a fajta jogi beavatkozás Kaliforniában csak kivételes esetekben történik meg, nagyon súlyosnak kell lennie az állapotnak ahhoz, hogy valakit mentális gondnokság alá helyezzenek.

A hírek szerint Nick és szülei között már a gyilkosságot megelőzően is feszült volt a viszony: a Jane Fonda által említett karácsonyi partin vitába keveredett velük.

