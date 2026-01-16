Évekig húzódhat Rob Reiner fiának pere – Legalább két évig nem kerül bíróság elé Nick Reiner

Közel egy hónappal Rob Reiner és felesége, Michele Singer Reiner brutális meggyilkolása után az ügy továbbra is aktív nyomozati szakaszban van. A szakértők szerint a kettős gyilkosság nemhogy a tárgyalási fázishoz nem közeledik, de a nyomozás még a felénél sem tart. Nick Reiner perére a következő két évben biztosan nem kerül sor.
- Nick Reinert decemberben két rendbeli elsőfokú gyilkossággal vádolták meg.
- A vád szerint szüleit késsel ölte meg, a maximális kiszabható büntetés életfogytiglan feltételes szabadlábra helyezés nélkül.
- Korábbi védője, Alan Jackson váratlanul visszalépett az ügytől.
- Az új kirendelt védőnek teljes egészében elölről kell kezdenie az ügy felépítését.
- Szakértők szerint a tágyalásra két éven belül biztosan nem kerül sor.
- Nathan Hochman, Los Angeles megye kerületi ügyésze biztos benne, hogy Nicket az esküdtszék bűnösnek találja.
Nick Reiner ügyében a nyomozás még évekig eltarthat
Alan Jackson visszalépése után Matt Murphy ügyvéd exkluzív nyilatkozatot adott, amelyben hangsúlyozta: a hatóságok munkája még korántsem ért a végéhez. „A nyomozás aktív fázisban van” − mondta Murphy, aki úgy véli, lépésről lépésre kell haladni és rengeteg információt kell gyűjteni, így tárgyalásra mostanában nem kül sor. „A nyomozók még a vizsgálat felénél sem tartanak, tehát még sok munka van hátra, meglepne, ha a tárgyalás a következő 24 hónapban lenne” − idézi a Fox News. Nick első meghallgatásán, amikor a beismerő vallomás kérdése került napirendre, Alan Jackson, a férfi addigi védője váratlanul visszalépett. „Rajtunk kívül álló körülmények, de ami még fontosabb, a Nicken kívül álló körülmények diktálták ezt. Sajnos ez lehetetlenné tette számunkra, hogy továbbra is képviseljük Nicket. Jogilag és etikailag is tilos elmagyaráznom az összes okot” − indokolta és hangsúlyozta álláspontját: „Alaposan kivizsgáltuk az ügyet, és amit megtudtunk, az az, hogy az állam törvényei, Kalifornia törvényei értelmében Nick Reiner nem bűnös gyilkosságban.”
Szóba került a vádlott perbeli alkalmassági viszgálata is
A védelem irányítását ideiglenesen Kimberly Greene helyettes közvédő vette át. A meghallgatást követően röviden nyilatkozott: „Nick Reiner megértette, hogy másik ügyvéd védi, de még nem folytattunk mélyreható beszélgetéseket” − nyilatkozta Greene. Murphy megerősítette, hogy Greene az alapoktól kezdi a munkát, és időre van szüksége ahhoz, hogy kapcsolatot építsen ki ügyfelével. Arra is felhívta a figyelmet, hogy Kaliforniában létezik az úgynevezett 1368-as eljárás, amely lehetővé teszi a vádlott perbeli alkalmasságának vizsgálatát. „Ez gyakran előfordul az NGRI-, vagyis az elmebetegség miatti ártatlansággal kapcsolatos ügyekben” – mondta és hozzátette, hogy ilyenkor a bíróság köteles két mentálhigiénés szakértőt kirendelni.
„Az esküdtszék minden kétséget kizáróan el fogja ítélni Nick Reinert”
Nathan Hochman, Los Angeles megye kerületi ügyésze a múlt héten hangsúlyozta, hogy a vádlott megfelelő jogi képviseletben részesül majd: „Az ügyészség hivatala gondoskodni fog arról, hogy az ügyvéd teljes körűen megismerje az adott helyzetre vonatkozó összes tényt. Teljesen biztosak vagyunk benne, hogy az esküdtszék minden kétséget kizáróan el fogja ítélni Nick Reinert szülei, Rob Reiner és Michele Singer Reiner brutális meggyilkolásában, és ezt egyhangúlag teszi majd” − szögezte le.
Rob Reiner és Michele Reiner holttestét december 14-én találták meg brentwoodi otthonukban. Nick Reinert még aznap este, 21:15 körül elfogták el és tartóztatták le a Dél-Kaliforniai Egyetem közelében. Két nappal később Nathan Hochman, Los Angeles megye kerületi ügyésze hivatalosan is vádat emelt ellene. Nick Reinert decemberben vádolták meg szülei megkéselésével. Jelenleg is a Los Angeles-i Twin Towers büntetés-végrehajtási intézetben van előzetes letartóztatásban, óvadék letételére nincs lehetőség halált okozó fegyver használata miatt.
