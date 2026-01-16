Évekig húzódhat Rob Reiner fiának pere – Legalább két évig nem kerül bíróság elé Nick Reiner

Közel egy hónappal Rob Reiner és felesége, Michele Singer Reiner brutális meggyilkolása után az ügy továbbra is aktív nyomozati szakaszban van. A szakértők szerint a kettős gyilkosság nemhogy a tárgyalási fázishoz nem közeledik, de a nyomozás még a felénél sem tart. Nick Reiner perére a következő két évben biztosan nem kerül sor.

Nick Reinert decemberben két rendbeli elsőfokú gyilkossággal vádolták meg.

A vád szerint szüleit késsel ölte meg, a maximális kiszabható büntetés életfogytiglan feltételes szabadlábra helyezés nélkül.

Korábbi védője, Alan Jackson váratlanul visszalépett az ügytől.

Az új kirendelt védőnek teljes egészében elölről kell kezdenie az ügy felépítését.

Szakértők szerint a tágyalásra két éven belül biztosan nem kerül sor.

Nathan Hochman, Los Angeles megye kerületi ügyésze biztos benne, hogy Nicket az esküdtszék bűnösnek találja.

Nick Reiner ügyében a nyomozás még évekig eltarthat

Alan Jackson visszalépése után Matt Murphy ügyvéd exkluzív nyilatkozatot adott, amelyben hangsúlyozta: a hatóságok munkája még korántsem ért a végéhez. „A nyomozás aktív fázisban van” − mondta Murphy, aki úgy véli, lépésről lépésre kell haladni és rengeteg információt kell gyűjteni, így tárgyalásra mostanában nem kül sor. „A nyomozók még a vizsgálat felénél sem tartanak, tehát még sok munka van hátra, meglepne, ha a tárgyalás a következő 24 hónapban lenne” − idézi a Fox News. Nick első meghallgatásán, amikor a beismerő vallomás kérdése került napirendre, Alan Jackson, a férfi addigi védője váratlanul visszalépett. „Rajtunk kívül álló körülmények, de ami még fontosabb, a Nicken kívül álló körülmények diktálták ezt. Sajnos ez lehetetlenné tette számunkra, hogy továbbra is képviseljük Nicket. Jogilag és etikailag is tilos elmagyaráznom az összes okot” − indokolta és hangsúlyozta álláspontját: „Alaposan kivizsgáltuk az ügyet, és amit megtudtunk, az az, hogy az állam törvényei, Kalifornia törvényei értelmében Nick Reiner nem bűnös gyilkosságban.”

Szóba került a vádlott perbeli alkalmassági viszgálata is

A védelem irányítását ideiglenesen Kimberly Greene helyettes közvédő vette át. A meghallgatást követően röviden nyilatkozott: „Nick Reiner megértette, hogy másik ügyvéd védi, de még nem folytattunk mélyreható beszélgetéseket” − nyilatkozta Greene. Murphy megerősítette, hogy Greene az alapoktól kezdi a munkát, és időre van szüksége ahhoz, hogy kapcsolatot építsen ki ügyfelével. Arra is felhívta a figyelmet, hogy Kaliforniában létezik az úgynevezett 1368-as eljárás, amely lehetővé teszi a vádlott perbeli alkalmasságának vizsgálatát. „Ez gyakran előfordul az NGRI-, vagyis az elmebetegség miatti ártatlansággal kapcsolatos ügyekben” – mondta és hozzátette, hogy ilyenkor a bíróság köteles két mentálhigiénés szakértőt kirendelni.