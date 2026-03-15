Nagy bajban van az egykori tinibálvány. Nem elég, hogy a közösségimédia-jelenléte egyre aggasztóbb az utóbbi időben, de nemrég még ittas vezetés miatt is felelősségre vonták Britney Spearst.

Forrás: Getty Images North America

Britney Spears nem ura önmagának

A rajongók szerint Britney segítségre szorul és félő, hogy teljesen elveszítette a józan eszét. A hozzá közelállók szerint a viselkedése felidézi azt a 2007-es időszakot, amikor a mentális összeomlása világszerte a címlapokra került. Az énekesnő családja most válságmegbeszéléseket tart arról, hogyan segíthetnének szerettüknek, mielőtt a helyzet még súlyosabbra fordulna. Bennfentesek szerint a család egy része azt fontolgatja, hogy Britney ismét gyámság alá kerüljön, amitől az énekesnő azonban retteg. Állítólag az is szóba jött, hogy visszaállítják a korábbi, 13 évig tartó gondnokságát. A rajongók azonban attól tartanak, hogy ezzel visszatérnének egy sokat bírált, korlátozó korszakhoz, ami nem biztos, hogy segítené Britney mentális jólétét.

