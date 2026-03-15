Kellemetlen konyhatrend van visszatérőben: a 80-as évek stílusa hódít

Bába Dorottya
2026.03.15.
A 80-as évek dizájnjának rossz emlékei mélyen belénkégtek. Úgy tűnik, a lakberendezők sem hagyják, hogy elfelejtsük, ugyanis újra itt van a konyhatrendek egyik fekete báránya.

Olyanok a trendek, mint egy forgószínpad: egy-egy hóbort időről időre minduntalan visszatér. Ez ugyanúgy érvényes a lakberendezésre, mint az öltözködés világára, a különbség mindössze annyi, hogy előbbiek lassabban váltják egymást. Újabb kör zárult be, mivel a konyhatrendek közé visszatér az a stílus, amiről reméltük, hogy végleg a nyolcvanas években hagytuk.

A 2026-os konyhatrendek sztárja

  • Az elmúlt években a festett, lakkozott, minimalista konyhabútorok domináltak.
  • Internetes keresések alapján 2026-ban visszatérhet a nyers fa a konyhatrendek közé.

Visszatérőben a konyhatrendek fekete báránya?

Annak ellenére, hogy a nosztalgia rózsaszín ködöt vet rá, legtöbben még mindig viszolyognak a nyolcvanas évek lakberendezési trendjeitől. Nem elég, hogy tavaly valaki előtúrta a retró lakberendezési magazinok kénköves bugyraiból a szőnyeges fürdőszobák lázálmát, 2026-ban a konyhák ellen intéznek támadást.

Ugyanis az internetes keresések tanulsága szerint az utóbbi hónapokban jelentősen megugrott a természetes, nyers fából, elsősorban tölgyből készült konyhabútorokra a keresés. Ugyanígy felszökött a fa és vintage konyha keresési volumene. Az adatok egyelőre Amerikából származnak, ám a globalizáció áldásaként egy-két hónap és hazánkban is beindul az őrület.

A nyers fa konyhabútorok 2026-ban letisztultabbak lesznek.
Aki nem emlékezne, hadd idézzük fel kellemetlen emlékeit: a 80-as évek konyhái természetes fa színben pompáztak, melyet megfelelő ízléssel lehet ugyan stílusosan csinálni, ám csak a legritkább esetben lett szép a végeredmény. A konyhatrendek ezen kellemetlen fajtájával az volt a fő baj, hogy befejezetlen, olcsó hatást keltett, mindemellett hamar elavult, kopottas, sivár aurája volt, mintha egy raktárban lennénk, melyen a dekoráció sem sokat segített.

Lakberendezés nyers konyhabútorral, ízlésesen

Joggal merülhet fel a kérdés, hogy mégis mi motiválhatja a konyhatrendek egyik lázálmának visszatértét. Valószínűleg az történt, ami a legtöbb trend esetén: visszalengett az inga. Ugyanis az elmúlt évek szigorú minimalizmusát megunva az emberek vissza akarnak térni a természetes, rusztikus gyökerekhez, amit páratlanul megtestesít a tölgy konyhabútor.

Nem kell megijedni, hisz ez a konyhatrend 2026-ban egy letisztultabb, kevésbé hivalkodó verzió, matt felületekkel, érdekes textúrákkal.

Amellett sem lehet elmenni, hogy ez a nyers stílus széles kreativitást tesz lehetővé, a természetes, meleg árnyalatok, pedig a minimalizmus hívogató auráját teremtik meg. Ez a régi-új konyhatrend tökéletesen beleillik az elmúlt évek retrófellángolásába, mely a formatervezés valamennyi szegletébe beférkőzött.

Aggodalomra tehát semmi ok, hisz ez a régi-új konyhaötlet egy kiforrottabb, letisztultabb koncepcióra épít.

Semmi kivetnivaló nincs abban, ha egy utókor számára kevésbé esztétikus trend kerül elő a lakberendezésben, még a natúr fa konyhabútorok esetén sem. A lényeg az, hogy csak azt emeljük át az új trendekbe, amik régen is működtek, így időtlen, stílusos lesz az összhatás.

Borzadj el a lakberendezés szörnyszülöttjeitől:

Csempét az ágy mögé? 2025 legmerészebb hálószobatrendje

Idén a csempéből készült ágytámla a legújabb trend – és igen, jól látod, már nemcsak a fürdőben vagy a konyhában bukkan fel, hanem a hálószobában is, ahol a pihenésé a főszerep.

Azt akarod, hogy raktárra hasonlítson a nappalid? Akkor kövesd a legújabb lakberendezési trendet

Azt hittük 2025 már nem tud újat hozni, erre jöttek a lakberendezők és ránk cáfoltak. Egy friss lakberendezési trend ugyanis egymásra rétegezett szőnyeggel dobja fel a nappalikat – Megnéztük működhet-e.

Már a '90-es években is levert tőle a víz? Idén ez a bútor lesz a sztár, hála Freddie Mercurynak

A 2026-os lakberendezési trendekbe visszatérnek a természetközeli, tartós, mégis lágy vonalvezetésű bútorok. Te hogy állsz a rattannal?

 

