Kellemetlen konyhatrend van visszatérőben: a 80-as évek stílusa hódít

Olyanok a trendek, mint egy forgószínpad: egy-egy hóbort időről időre minduntalan visszatér. Ez ugyanúgy érvényes a lakberendezésre, mint az öltözködés világára, a különbség mindössze annyi, hogy előbbiek lassabban váltják egymást. Újabb kör zárult be, mivel a konyhatrendek közé visszatér az a stílus, amiről reméltük, hogy végleg a nyolcvanas években hagytuk.

A konyhatrendek fekete báránya visszatér a '80-as évekből.

A 2026-os konyhatrendek sztárja Az elmúlt években a festett, lakkozott, minimalista konyhabútorok domináltak.

Internetes keresések alapján 2026-ban visszatérhet a nyers fa a konyhatrendek közé.

Visszatérőben a konyhatrendek fekete báránya?

Annak ellenére, hogy a nosztalgia rózsaszín ködöt vet rá, legtöbben még mindig viszolyognak a nyolcvanas évek lakberendezési trendjeitől. Nem elég, hogy tavaly valaki előtúrta a retró lakberendezési magazinok kénköves bugyraiból a szőnyeges fürdőszobák lázálmát, 2026-ban a konyhák ellen intéznek támadást.

Ugyanis az internetes keresések tanulsága szerint az utóbbi hónapokban jelentősen megugrott a természetes, nyers fából, elsősorban tölgyből készült konyhabútorokra a keresés. Ugyanígy felszökött a fa és vintage konyha keresési volumene. Az adatok egyelőre Amerikából származnak, ám a globalizáció áldásaként egy-két hónap és hazánkban is beindul az őrület.

A nyers fa konyhabútorok 2026-ban letisztultabbak lesznek.

Aki nem emlékezne, hadd idézzük fel kellemetlen emlékeit: a 80-as évek konyhái természetes fa színben pompáztak, melyet megfelelő ízléssel lehet ugyan stílusosan csinálni, ám csak a legritkább esetben lett szép a végeredmény. A konyhatrendek ezen kellemetlen fajtájával az volt a fő baj, hogy befejezetlen, olcsó hatást keltett, mindemellett hamar elavult, kopottas, sivár aurája volt, mintha egy raktárban lennénk, melyen a dekoráció sem sokat segített.

Lakberendezés nyers konyhabútorral, ízlésesen

Joggal merülhet fel a kérdés, hogy mégis mi motiválhatja a konyhatrendek egyik lázálmának visszatértét. Valószínűleg az történt, ami a legtöbb trend esetén: visszalengett az inga. Ugyanis az elmúlt évek szigorú minimalizmusát megunva az emberek vissza akarnak térni a természetes, rusztikus gyökerekhez, amit páratlanul megtestesít a tölgy konyhabútor.

Nem kell megijedni, hisz ez a konyhatrend 2026-ban egy letisztultabb, kevésbé hivalkodó verzió, matt felületekkel, érdekes textúrákkal.

Amellett sem lehet elmenni, hogy ez a nyers stílus széles kreativitást tesz lehetővé, a természetes, meleg árnyalatok, pedig a minimalizmus hívogató auráját teremtik meg. Ez a régi-új konyhatrend tökéletesen beleillik az elmúlt évek retrófellángolásába, mely a formatervezés valamennyi szegletébe beférkőzött.