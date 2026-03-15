Balerinacipő a férfiak új trendje − Így viseli Jacob Elordi vagy Harry Styles

Az elmúlt években a vastag, platformos és chunky sneakerek voltak a menők, aztán a semmiből a stílusikonok abbahagyták a dübörgést, és elkezdtek piruettezni. Ami külön érdekesség, hogy nemcsak a női divatban, de a férfi hírességek gardróbszekrényében is népszerű lett a balerinacipő. Ha nekünk nem hiszel, nézd meg, hogyan viseli Jacob Elordi és Harry Styles!

Divatos lett a férfi balerinacipő, és mi azóta sem térünk magunkhoz a látványtól!

A balerinacipő a férfidivatot is megreformálta A legnagyobb világsztárok a vagány sneakereket elegáns férfi balerinacipőre cserélték, és a divatvilág teljesen oda van ettől.

Hollywood legszexibb pasijai döntöttek a lapos talpú lábbeli mellett, köztük Jacob Elordi, Bad Bunny, ASAP Rocky és Harry Styles is.

Mutatjuk, mit kell tudnod a bizarr trendről.

Bármilyen furcsa, ez a trend már évek óta virágzik, de csak most érte el a csúcspontját. Míg a balerina a negyvenes évek óta a női ruhatár egyik tartópillére, a 2020-as tavaszi férfibemutatók résnyire nyitották az ajtót a fazon előtt. Bár a high fashionben egyre nagyobb szerepet kapott, az utcai divatban csak 2025-ben ütötte fel a fejét. Az elmúlt egy évben azonban már olyan stílusikonok is viselték, mint Harry Styles vagy Jacob Elordi. Így akárcsak a férfitáska trendje esetében, most is a női divat inspirálta a legvagányabb sztárszetteket.

A balerinacipő divattrend reneszánsza

Tavaly tavasszal kezdődött újra a balerinaláz, sőt a divatszakértők szerint igazi alapdarabbá vált. A trendhullám egyik kiemelkedő pontja az volt, amikor megszületett a sneakerina, azaz a sportcipők és a balerinák keveréke. Ezt követően megjelentek a kreatívabb – fűzős, platformos, mintás és átettsző – dizájnok is. Azt azonban senki sem gondolta, hogy ez a lábbeli a férfidivatot is meghódítja majd. Ráadásul most olyan nagy divatházak is terveznek férfi balerinát, mint a Celine, a Chanel, a Louis Vuitton és a még a Dior is.

Miért vált divatossá a férfi balerinacipő?

Ezek nem egyszeri divatbakik voltak, hanem egy új minta kezdete. Van ebben a stílusban valami megfoghatatlan magabiztosság. A balerinacipő mögött nincs ott a vaskos talp páncélzata; szinte sebezhetővé teszi viselőjét, és pontosan ezért működik – hiszen egy balerina cipőt nem lehet félgőzzel hordani. Emellett remekül passzol a férfidivat általános „lágyulásához”: a szabások lazábbak, az anyagok lágyabb esésűek. A „maszkulin lábbeli” fogalma ma már sokkal kevésbé merev, mint mondjuk öt évvel ezelőtt. Egy lapos cipő, egy bő nadrág és egy ropogós fehér póló hirtelen sokkal modernebbnek hat, mint egy robusztus apukacipő.