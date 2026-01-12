"Feltekertük 11-ig": szívszorító titkos gesztussal tisztelegtek Rob Reiner előtt a Golden Globe-gálán

Közel egy hónappal Rob Reiner és felesége, Michele Reiner brutális meggyilkolása után a Golden Globe szervezői rendhagyó formában rótták le tiszteletüket. Mivel az idei ceremóniára nem terveztek hivatalos in memoriam blokkot, a megemlékezés a műsorvezető, Nikki Glaser záróbeszédében kapott helyet.

Nikki Glaser Spinal Tap-sapkát viselt a záróbeszédekor: így (is) tisztelgett Rob Reiner előtt.

Forrás: Getty Images

Rob Reinerről rejtett utalással emlékeztek meg a 2026-os Golden Globe-on.

Nikki Glaser Spinal Tap-sapkát viselt a záróbeszédben és idézett a Reiner által rendezett This Is Spinal Tap (A turné) című 1984-es filmből.

A rendezőt korábban kilenc alkalommal jelölték Golden Globe-díjra.

Rob Reinerről kultikus alkotása mondatával emlékeztek meg

A vasárnap esti, 2026-os Golden Globe-gála végén Nikki Glaser egy Spinal Tap feliratú baseballsapkában lépett a színpadra, majd záróbeszédében két sort idézett a Rob Reiner által rendezett kultikus filmből.



Hát ez volt a mi kis műsorunk. Azt hiszem, feltekertük 11-ig. Köszönöm nektek ezt a csodás estét, remélem eltaláltuk a szellemesség és a hülyeség közti egyensúlyt

– mondta a 41 éves humorista.

Glaser már korábban jelezte, hogy személyes módon kíván emléket állítani a legendás rendezőnek. A gála előtt az USA Todaynek elmondta: a maga módján tiszteleg Reiner előtt, mivel a műsorban nem szerepel külön in memoriam szegmens. „Van egy tervem” – nyilatkozta.

Mit jelent a „feltekertük 11-ig”? A „feltekertük 11-ig” a This Is Spinal Tap (A turné) azon jelenetére utal, amikor Nigel Tufnel azt magyarázza a dokumentumfilmes stábnak, hogy miért megy az erősítőn található gomb fokozata 11-ig és nem 10-ig. Amikor megkérdezik tőle, miért nem csinálják csak egyszerűen hangosabban 10-es fokozatot, azt mondja azért, mert az közel sem ugyanaz. Úgy beszél erről, mintha feltalált volna valami forradalmi technikai újítást, de valójában az egésznek semmi értelme, viszont ő ezt egyáltalán nem látja. Innen ered a „feltekertük 11-ig” kifejezés, ami arra vonatkozik, amikor valamit túlzásba visz az ember.

Rob Reiner első rendezése, egy áldokumentumfilm a Spinal Tap névre keresztelt fiktív zenekarról készült, és igazi kultfilmmé vált.

Forrás: Getty Images

A Timeout filmes magazin szerint minden idők legjobb vígjátéka, amely egy ízig-vérig angol heavy-metal banda, a Spinal Trap turnéját követi nyomon. Rob Reiner ezzel a filmmel teremtette meg a „mockumentary” vagyis az áldokumentumfilm műfaját. A lényege, hogy dokumentarista eszközökkel mesél el egy fikciós történetet. A film humorfaktora a kínos csendekből és a túlzott komolykodásból fakad, ezzel gyakorlatilag lefektette a modern vígjátékok alapjait.

Rob Reiner és felesége meggyilkolásával fiukat gyanúsítják

Rob Reiner, akit pályafutása során kilenc alkalommal jelöltek Golden Globe-díjra 2025. december 14-én hunyt el feleségével együtt a kaliforniai Brentwoodban található otthonukban. A gyilkossággal legfiatalabb fiukat, Nick Reinert vádolják, akiről kiderült mentális problémákkal küzd, és skizofrénia-gyógyszereinek lecserélése után agresszívvé és kiszámíthatatlanná vált, és egy karácsonyi partin törtnét veszekedést követően, ahol Rob megjegyezte, hogy fél a fiától, ölte meg szüleit. A házaspár másik két gyermeke, a 34 éves Jake és a 28 éves Romy a múlt hónapban közös nyilatkozatban reagált a történtekre, veszteségüket „szörnyűnek és lesújtónak” nevezték. „Szavakkal le sem tudjuk írni azt az elképzelhetetlen fájdalmat, amit a nap minden pillanatában átélünk „Nemcsak a szüleink voltak, hanem a legjobb barátaink is” − áll a közleményben.