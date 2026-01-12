Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 12., hétfő Ernő

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Golden Globe 2026 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
záróbeszéd

"Feltekertük 11-ig": szívszorító titkos gesztussal tisztelegtek Rob Reiner előtt a Golden Globe-gálán

záróbeszéd Rob Reiner Golden Globe 2026 tisztelgés
Megható, mégis visszafogott módon emlékezett meg a legendás rendezőről a 2026-os Golden Globe-gála. A díjátadó fináléjában Nikki Glaser személyes utalással búcsúzott a nemrég meggyilkolt Rob Reinertől.

Közel egy hónappal Rob Reiner és felesége, Michele Reiner brutális meggyilkolása után a Golden Globe szervezői rendhagyó formában rótták le tiszteletüket. Mivel az idei ceremóniára nem terveztek hivatalos in memoriam blokkot, a megemlékezés a műsorvezető, Nikki Glaser záróbeszédében kapott helyet. 

Nikki Glaser Spinal Tap-sapkát viselt a záróbeszédekor: így (is) tisztelgett Rob Reiner előtt.
Nikki Glaser Spinal Tap-sapkát viselt a záróbeszédekor: így (is) tisztelgett Rob Reiner előtt.
Forrás: Getty Images
  • Rob Reinerről rejtett utalással emlékeztek meg a 2026-os Golden Globe-on.
  • Nikki Glaser Spinal Tap-sapkát viselt a záróbeszédben és idézett a Reiner által rendezett This Is Spinal Tap (A turné) című 1984-es filmből.
  • A rendezőt korábban kilenc alkalommal jelölték Golden Globe-díjra.

Rob Reinerről kultikus alkotása mondatával emlékeztek meg

A vasárnap esti, 2026-os Golden Globe-gála végén Nikki Glaser egy Spinal Tap feliratú baseballsapkában lépett a színpadra, majd záróbeszédében két sort idézett a Rob Reiner által rendezett kultikus filmből.
 

Hát ez volt a mi kis műsorunk. Azt hiszem, feltekertük 11-ig. Köszönöm nektek ezt a csodás estét, remélem eltaláltuk a szellemesség és a hülyeség közti egyensúlyt 

– mondta a 41 éves humorista. 

Glaser már korábban jelezte, hogy személyes módon kíván emléket állítani a legendás rendezőnek. A gála előtt az USA Todaynek elmondta: a maga módján tiszteleg Reiner előtt, mivel a műsorban nem szerepel külön in memoriam szegmens. „Van egy tervem” – nyilatkozta.

Mit jelent a „feltekertük 11-ig”? 

A „feltekertük 11-ig” a This Is Spinal Tap (A turné) azon jelenetére utal, amikor Nigel Tufnel azt magyarázza a dokumentumfilmes stábnak, hogy miért megy az erősítőn található gomb fokozata 11-ig és nem 10-ig. Amikor megkérdezik tőle, miért nem csinálják csak egyszerűen hangosabban 10-es fokozatot, azt mondja azért, mert az közel sem ugyanaz. Úgy beszél erről, mintha feltalált volna valami forradalmi technikai újítást, de valójában az egésznek semmi értelme, viszont ő ezt egyáltalán nem látja. Innen ered a „feltekertük 11-ig” kifejezés, ami arra vonatkozik, amikor valamit túlzásba visz az ember. 

Rob Reiner első rendezése, egy áldokumentumfilm a Spinal Tap névre keresztelt fiktív zenekarról készült, és igazi kultfilmmé vált.
Rob Reiner első rendezése, egy áldokumentumfilm a Spinal Tap névre keresztelt fiktív zenekarról készült, és igazi kultfilmmé vált.
Forrás: Getty Images

A Timeout filmes magazin szerint minden idők legjobb vígjátéka, amely egy ízig-vérig angol heavy-metal banda, a Spinal Trap turnéját követi nyomon. Rob Reiner ezzel a filmmel teremtette meg a „mockumentary” vagyis az áldokumentumfilm műfaját. A lényege, hogy dokumentarista eszközökkel mesél el egy fikciós történetet. A film humorfaktora a kínos csendekből és a túlzott komolykodásból fakad, ezzel gyakorlatilag lefektette a modern vígjátékok alapjait.

Rob Reiner és felesége meggyilkolásával fiukat gyanúsítják

Rob Reiner, akit pályafutása során kilenc alkalommal jelöltek Golden Globe-díjra 2025. december 14-én hunyt el feleségével együtt a kaliforniai Brentwoodban található otthonukban. A gyilkossággal legfiatalabb fiukat, Nick Reinert vádolják, akiről kiderült mentális problémákkal küzd, és skizofrénia-gyógyszereinek lecserélése után agresszívvé és kiszámíthatatlanná vált, és egy karácsonyi partin törtnét veszekedést követően, ahol Rob megjegyezte, hogy fél a fiától, ölte meg szüleit. A házaspár másik két gyermeke, a 34 éves Jake és a 28 éves Romy a múlt hónapban közös nyilatkozatban reagált a történtekre, veszteségüket „szörnyűnek és lesújtónak” nevezték. „Szavakkal le sem tudjuk írni azt az elképzelhetetlen fájdalmat, amit a nap minden pillanatában átélünk „Nemcsak a szüleink voltak, hanem a legjobb barátaink is” − áll a közleményben. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Ma lenne 75 éves Kirstie Alley: a Nicsak, ki beszél! sztárjának élete tragédiákkal volt tele

A színésznő élete maga volt a hollywoodi dráma csillogással, törésekkel és újrakezdésekkel.

Kylie Jenner megint elintézte, hogy Timothée Chalamet helyett róla beszéljenek: bemutatott valakinek a Golden Globe-on – Fotó

A Golden Globe-gála óta egyetlen jelenet foglalkoztatja a nagyérdeműt: kinek mutatott be Timothée Chalamet barátnője? Kylie Jenner kinyújtott nyelvvel mutatta fel középső ujjait.

Golden Globe 2026: íme a nyertesek listája

Los Angelesben hivatalosan is felpörgött a díjátadó szezon: a Beverly Hiltonban rendezték meg a 83. Golden Globe-gálát, ahol a film- és tévészakma legnagyobb nevei vonultak fel a vörös szőnyegen.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu