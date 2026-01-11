Egy hónap alatt vált gyilkossá Nick Reiner – új részletek a Reiner házaspár brutális megöléséről

Új megvilágításba helyezi Nick Reiner ügyét A Reiner-gyilkosságok: Mi történt valójában című dokumentumfilm, amely szerint a 32 éves férfi idegösszeomlását és végzetes tetteit a jelentős súlygyarapodása miatti pszichiátriai gyógyszerváltás idézhette elő.
- Nick Reiner állapota évekig stabil volt a skizofrénia-diagnózisa után.
- A gyilkosságok előtt körülbelül egy hónappal megváltoztatták a gyógyszereit.
- A váltás oka a gyors és jelentős súlygyarapodás volt.
- Az új gyógyszerek hatására mentális állapota gyorsan és súlyosan romlott.
- Szülei érzékelték a veszélyt, de nem tudták, hogyan avatkozzanak közbe.
- Nick ellen két rendbeli elsőfokú gyilkosság a vád.
Nick Reiner a gyógyszerváltás miatt omlott össze
A dokumentumfilm szerint Nick Reinert 2020-ban diagnosztizálták skizofréniával, és az ezt követő években olyan gyógyszereket kapott, amelyek stabilizálták az állapotát. Ez a stabilitás azonban megtört, amikor a gyilkosságok előtti hónapban súlygyarapodásra panaszkodott az orvosainak. A TMZ forrásai szerint a testsúlynövekedés a korábban szedett gyógyszer ismert mellékhatása volt, ezért az orvosok módosították a kezelést. A beszámolók szerint ez a döntés végzetes következményekkel járt. „Az új gyógyszerek miatt Nick kiszámíthatatlan, veszélyes állapotba került... ami a napok múlásával egyre fokozódott” – állítják a filmben megszólaló források. A dokumentumfilm azt is hangsúlyozza, hogy az egészségügyi szakemberek nem helyezték Nicket ideiglenes, akár 14 napos pszichiátriai kezelés alá, amely lehetőséget adott volna az állapot stabilizálására a gyógyszerváltás idején.
Teljesen elszakadt a valóságtól
A film szerint Nick Reiner mentális állapota a gyógyszerváltást követően gyorsan romlott, és súlyosan elszakadt a valóságtól. A gyilkosságokat megelőző hetekben a viselkedése egyre kiszámíthatatlanabbá és veszélyesebbé vált, miközben szülei, Rob Reiner és Michele Reiner tisztában voltak a riasztó változásokkal, de nem tudták, miként kezeljék a helyzetet. A tragédia 2025. december 14-én történt, amikor Nick Reiner Los Angeles-i otthonukban meggyilkolta a szüleit. Röviddel ezután letartóztatták, és két rendbeli elsőfokú gyilkossággal vádolták meg.
A mentális állapota jelenleg is aggasztó
A TMZ szerint mentális egészségi állapota a letartóztatása óta is súlyos aggodalomra ad okot. A lap által idézett források szerint Nick nem teljesen érti, miért van börtönben, és úgy véli, hogy összeesküvés áldozata. Egy Los Angeles-i bírósági megjelenésén láthatóan elérzékenyült, megjelenése pedig markánsan megváltozott.
Többen úgy vélik, Nick nem perelhető
A források szerint a gyilkosságok idején Nick teljesen elszakadt a valóságtól. A védelem eredeti stratégiája az volt, hogy elmebetegségre hivatkozva ártatlannak vallják magukat, amit volt ügyvédje, Alan Jackson is megerősített: „Az igazság az, hogy... Nick nem perelhető”. Alan Jackson, a nagy horderejű gyilkossági ügyekben ismert védőügyvéd végül jelezte a bíróságnak, hogy a kettős gyilkossági ügy előrehaladtával már nem tudja képviselni Nicket. Váratlan visszalépése miatt a bíróság elhalasztotta a vádemelést, és kirendelt védőt jelölt ki. A következő meghallgatásra még idén télen kerül sor. Visszavonulását követően Jackson a bíróság előtt kiadott nyilatkozatában kijelentette: Nick „nem bűnös gyilkosságban”.
