2026.01.24.
Hollywood új álompárja hivatalosan is bemutatkozott. Jason Momoa és Adria Arjona együtt jelentek meg a vörös szőnyegen.

A 46 éves Jason Momoa és a 33 éves Adria  január 15-én, a színész új filmje premierjén szorosan ölelkezve pózoltak a kameráknak. 

Jason Momoa újra szerelmes.
Jason Momoa boldog és szerelmes.
Forrás: Getty Images North America

Jason Momoa élete szerelme Adria Arjona

Két évvel a Lisa Bonettel való válás után újra rátalált a szerelem minden idők legvadítóbb dothrakijára és persze nem is akárki csavarta el a fejét. Adria Arjona, a Puerto Rico-i szépség maga is színészként keresi a kenyerét és többek között már olyan filmekben is láthattad, mint a Páratlan párosok vagy a Morbius. A szerelmesek még 2021-ben találkoztak először a Sweet Girl forgatásán, de csak 2024 májusában erősítették meg hivatalosan, hogy együtt vannak. Bár a rossz nyelvek szerint Momoa már eleve Adria miatt hagyta ott Lisa Bonettet, a páros határozottan elutasítja a rosszindulatú vádakat. A színész egyébként több interjúban is elmondta, hogy Adria élete szerelme és óriási szerencse, hogy elfoglaltságaik ellenére sok időt tudnak együtt tölteni.
 

