Adria Arjona

Jason Momoa és szerelme a vörös szőnyegen pózoltak – Fotó

Adria Arjona szerelem Jason Momoa
Rideg Léna
2026.01.18.
A sármos színész ragyogott a boldogságtól, amikor barátnőjével, Adria Arjonával a vörös szőnyegre lépett. Jason Momoa le sem tagadhatná, hogy fülig szerelmes.

Jason Momoa nem tudta leplezni a boldogságát, amikor barátnőjével, Adria Arjonával a vörös szőnyegre lépett. A 46 éves színész és a 33 éves Adria nagyon kiegyensúlyozottnak és vidámnak tűntek, amikor január 15-én szorosan ölelkezve pózoltak a kameráknak.

Ő Jason Momoa szerelme, Adria Arjona
Ő Jason Momoa szerelme, Adria Arjona
Forrás: Variety

Együtt pózolt Jason Momoa és barátnője

  • Jason Momoa és Adria Arjona együtt jelentek meg a vörös szőnyegen.
  • Momoa Adriát élete szerelmének nevezte, és örült, hogy együtt élhetik át az eseményt.
  • A pár először a 2021-es Sweet Girl forgatásán találkozott, kapcsolatukat kezdetben titokban tartották.
  • Jason Momoa januárban vált el Lisa Bonettől, majd májusban erősítette meg új párkapcsolatát Adriával.
  • A Bontóbrigád című filmben Momoa és Bautista egy valószínűtlen hawaii rendőrpárost alakít, akik egy szervezett bűnözéssel kapcsolatos ügybe keverednek.
  • A filmet január 28-tól lehet látni a Prime Video kínálatában.

Jason Momoa és szerelme, Adria Arjona ragyognak a boldogságtól

Az eseményen a People magazinnak adott interjút a színész, aki nem leplezte, mennyire boldog amiatt, hogy Adria is mellette van egy ilyen fontos estén. Az interjúban Momoa úgy fogalmazott, Adria élete szerelme, és óriási szerencse, hogy elfoglaltságaik ellenére mindketten itt lehetnek, és együtt élhetik át ezt is.

A pár útjai először a 2021-es Sweet Girl című thrilleren forgatásain találkoztak, de egy ideig titokban tartották a kapcsolatukat. Jason 2024 januárjában vált el volt feleségétől, Lisa Bonettől, majd később, májusban megerősítette, hogy új barátnője van. Azóta egyre több eseményen látni őket kéz a kézben, vörös szőnyeges eseményeken is. Jason májusban elkísérte Adriát a cannes-i filmfesztiválra is, ahol a nő bemutatta a Splitsville című vígjátékát. Nemrégiben a párost kézen fogva fotózták le egy laza randevún a kaliforniai Agoura Hillsben, csütörtöki vörös szőnyeges megjelenésük pedig mindent vitt.

Momoa Dave Bautista oldalán tér vissza 

A  bontóbrigád című film Jason visszatérését ünnepli a mozik vásznán. A produkcióban Dave Bautista oldalán egy valószínűtlen hawaii rendőrpárost alakítanak, akik egy szervezett bűnözéssel kapcsolatos ügybe keverednek. Jason szerint karrierje egyik csúcspontját jelentette a közös munka Bautistával, és elmondása szerint a képernyőn a két színész a legtöbbet hozza ki egymásból. A filmet január 28-tól láthatjuk a Prime Videón.

Egy nappal a halála előtt vált el Shannen Doherty: pénzéhes, hűtlen férje megtámadta a válási egyezséget

Kurt Iswarienko a bírósághoz fordult. Shannen Doherty volt férje szerint a válási dokumentumok nem érvényesek, ugyanis nem a megfelelő bíróságra adtál be azokat. A férfi a színésznő vagyonkezelőjének beadványára tette meg ezt a lépést: semmit nem akar fizetni abból, amiben megegyeztek.

Brooklyn Beckham-szintű szakításként emlegetik: Eugénia hercegnő még karácsonykor sem állt szóba apjával

Andrew Mountbatten-Windsort állítólag sokkolta, hogy legkisebb lánya minden kapcsolatot megszakított vele. Eugénia hercegnő karácsonykor felé se nézett, és még az unokáit sem vitte el hozzá.

Buzsik Borka és kislánya Dubaiban pihennek: fotók

Szoboszlai Dominik a minap tévéadásban cáfolta, hogy ő és felesége külön töltötték az ünnepeket. Hozzátette, amíg ő felkészül a következő mérkőzésekre, addig Buzsik Borka és közös kislányuk Dubaiban pihennek

 

