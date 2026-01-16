Katalin hercegné humorral mesélt arról, mi az egyetlen szabály, amelyet szem előtt tart, amikor otthon rögbizik legidősebb fiával, György herceggel. Kate újra bepillantást engedett családuk mindennapjaiba.

Katalin hercegné gyermekeiről mesélt

Katalin György hercegről mesélt Katalin hercegné január 15-én a windsori kastélyban az angol női rögbiválogatottat látta vendégül.

Elmesélte, mi az egyetlen szabály, amit betart, amikor otthon játszik legidősebb fiával, György herceggel.

Sarolta és Lajos is szeretnek rögbizni.

A walesi hercegné az angol női rögbiválogatott hivatalos védnöke, a fogadáson piros Alexander McQueen kosztümben jelent meg.

Katalin György herceg magasságával is viccelődött, és arról beszélt, hogy nagyfia fizikai adottságai alkalmassá teszik a rögbire.

A walesi hercegné január 15-én, a windsori kastélyban rendezett fogadáson beszélt családi sportélményeiről, ahol az angol női rögbiválogatottat látta vendégül a csapat 2025 szeptemberében aratott világbajnoki győzelmének alkalmából.

A 44 éves Katalin jókedvűen jegyezte meg, hogy amikor otthon űzik a kemény kontaktsportot, igyekszik távol maradni a 12 éves Györgytől. Az egyetlen szabály, hogy fia nem szerelheti le őt, ugyanis attól tart, a játék hevében véletlenül megüti.

A hercegnő a sportolóknak arról is beszélt, mennyire fontosnak tartja, hogy a gyerekeket ne skatulyázzák be túl korán bizonyos sportágakba nemi alapon. Mint mondta, a fiúk és lányok számára egyaránt rengeteget adhatnak a közös sportélmények, különösen fiatalabb korban. Hozzátette: ahogy a gyerekek fizikailag erősebbé válnak, változik a helyzet, egy bizonyos életkorig a koedukált sportok kifejezetten hasznosak. Példaként az iskolai úszást említette, amely szerinte kiváló közös tevékenység.

György magasságával viccelődött

György herceg növésével kapcsolatban Katalin már korábban is tréfálkozott. Karácsony napján, a királyi család hagyományos sandringhami templomi látogatásán egy jóakaró megjegyezte neki, hogy György akár 193 centiméter magas is lehet majd. A megjegyzés megnevettette a hercegnét, aki mosolyogva válaszolta: „Tudom, esküszöm, utolér majd mindenkit, igaz?” György valóban szemmel láthatóan gyorsan nő, ami nem csoda: édesapja, a 43 éves Vilmos herceg 190 centiméter magas, míg Katalin 175 centiméter.