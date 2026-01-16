Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Egy ártatlan poén elég volt ahhoz, hogy bepillantást nyerjünk Kate Middleton mindennapjaiba. Katalin hercegné most elárulta, milyen szabályok szerint játszanak otthon legidősebb fiával.

Katalin hercegné humorral mesélt arról, mi az egyetlen szabály, amelyet szem előtt tart, amikor otthon rögbizik legidősebb fiával, György herceggel. Kate újra bepillantást engedett családuk mindennapjaiba.

Katalin hercegné gyermekeiről mesélt
Forrás: Getty Images Europe

Katalin György hercegről mesélt

  • Katalin hercegné január 15-én a windsori kastélyban az angol női rögbiválogatottat látta vendégül.
  • Elmesélte, mi az egyetlen szabály, amit betart, amikor otthon játszik legidősebb fiával, György herceggel.
  • Sarolta és Lajos is szeretnek rögbizni.
  • A walesi hercegné az angol női rögbiválogatott hivatalos védnöke, a fogadáson piros Alexander McQueen kosztümben jelent meg.
  • Katalin György herceg magasságával is viccelődött, és arról beszélt, hogy nagyfia fizikai adottságai alkalmassá teszik a rögbire.

Katalin hercegné bepillantást engedett a családi mindennapokba

A walesi hercegné január 15-én, a windsori kastélyban rendezett fogadáson beszélt családi sportélményeiről, ahol az angol női rögbiválogatottat látta vendégül a csapat 2025 szeptemberében aratott világbajnoki győzelmének alkalmából. 

A 44 éves Katalin jókedvűen jegyezte meg, hogy amikor otthon űzik a kemény kontaktsportot, igyekszik távol maradni a 12 éves Györgytől. Az egyetlen szabály, hogy fia nem szerelheti le őt, ugyanis attól tart, a játék hevében véletlenül megüti.

A hercegnő a sportolóknak arról is beszélt, mennyire fontosnak tartja, hogy a gyerekeket ne skatulyázzák be túl korán bizonyos sportágakba nemi alapon. Mint mondta, a fiúk és lányok számára egyaránt rengeteget adhatnak a közös sportélmények, különösen fiatalabb korban. Hozzátette: ahogy a gyerekek fizikailag erősebbé válnak, változik a helyzet, egy bizonyos életkorig a koedukált sportok kifejezetten hasznosak. Példaként az iskolai úszást említette, amely szerinte kiváló közös tevékenység.

György magasságával viccelődött

György herceg növésével kapcsolatban Katalin már korábban is tréfálkozott. Karácsony napján, a királyi család hagyományos sandringhami templomi látogatásán egy jóakaró megjegyezte neki, hogy György akár 193 centiméter magas is lehet majd. A megjegyzés megnevettette a hercegnét, aki mosolyogva válaszolta: „Tudom, esküszöm, utolér majd mindenkit, igaz?” György valóban szemmel láthatóan gyorsan nő, ami nem csoda: édesapja, a 43 éves Vilmos herceg 190 centiméter magas, míg Katalin 175 centiméter.

György, Sarolta és Lajos is szívesen űzik a sportot

A walesi hercegi pár három gyermekének sportérdeklődése is szóba került a fogadáson. Katalin elmondta, hogy a 10 éves Sarolta hercegnő szintén rögbizik, egyelőre azonban inkább családi körben, mivel még nem jár iskolába. A legkisebb gyermekük, a 7 éves Lajos herceg érintéses rögbit játszik, amit édesanyja kifejezetten nagyszerű sportnak nevezett.

Egy kedves történetet is megosztott, és elmesélte, hogy Lajos részt vesz a Rugbytots foglalkozásain, amelyek heti rendszerességgel zajló, játékos rögbiprogramok 2 és 7 év közötti fiúk és lányok számára, világszerte számos helyszínen. Katalin az angol válogatott vezetőinek elmondta, hogy fia élvezi az edzéseket, még akkor is, ha az évnek ebben a szakaszában a pálya gyakran túl puha vagy éppen túl kemény – írja a People magazin.

Édesanyja szerint György tehetséges rögbis lehet

A walesi hercegné az angol női rögbiválogatott hivatalos védnöke, és az ünnepi eseményen vélhetően a csapat Vörös Rózsák becenevére utalva egy elegáns, piros Alexander McQueen kosztümben jelent meg. Tavaly szeptemberben személyesen is ellátogatott a Red Roses egyik mérkőzésére, amikor a csapat a világbajnokságra készült.

Katalin és az angol női rögbiválogatott a windsori kastélyban
Forrás: Getty Images Europe

Kate korábban már arról is beszélt, hogy György hercegnek megvan a rögbihez szükséges fizikuma. Egy 2023-as nyilatkozatában elmondta, hogy fia touch rugbyt tanul, ahol igyekeznek megtanítani neki a szabályokat, miközben az önbizalmát is erősítik. Mint fogalmazott, György magas termete és adottságai kifejezetten alkalmassá teszik a játékra.

