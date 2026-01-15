Károly király egyre rosszabb állapotban van: Katalin hercegné már férje koronázását tervezi

A 43 éves Katalin hercegné csendben, de határozottan halad előre a szervezéssel. A 77 éves Károly király állapotáról továbbra sem közölnek hivatalos részleteket, csupán annyit lehet tudni, hogy a király valószínűleg gyógyíthatatlan rákbetegséggel küzd.

Károly király állapota egyre romlik, Katalin hercegné pedig már Vilmos herceg koronázást szervezi

Forrás: Getty Images

„Kate nagyon komolyan veszi ezt a feladatot. Szakértőkkel, udvaroncokkal, sőt, a királlyal és a legszűkebb családi körrel is egyeztet – mindent megtesz, hogy a folyamat zökkenőmentes legyen” – árulta el egy bennfentes.

A palotai források szerint Vilmos herceg és Katalin hercegné egy jóval modernebb, kevésbé formális, mégis méltóságteljes koronázásra készülnek. Bár a szertartást továbbra is a Westminster-apátságban tervezik megtartani, a látványos, többórás, hagyományos elemekkel teli 2023-as koronázáshoz képest visszafogottabb ünnepséget képzelnek el – főként anyagi megfontolásból. Arra odafigyelnek, hogy a szertartás továbbra is emelkedett, ünnepélyes és királyi maradjon. „Lesz pompa, de jóval mértéktartóbban, mint korábban. Vilmos és Katalin tudják, hogy az emberek nagy eseményt várnak, de a hivalkodást szeretnék elkerülni” – fogalmazott egy bennfentes.

Katalin hercegné ízlése és diszkréciója kulcsfontosságú

A hírek szerint Katalin kiváló ízlésének, kifinomultságának és diszkréciójának köszönhetően kapott vezető szerepet a szervezésben – Károly király és Vilmos herceg is maximálisan megbíznak benne. „Ő tudja legjobban, milyen típusú ceremóniát szeretne Vilmos. Katalin ízlése, diplomáciai érzéke és előrelátása nélkülözhetetlen ebben a folyamatban” – mondta a forrás.

A palota közeli forrásai szerint a pár három gyermeke – a 12 éves György herceg, a 10 éves Sarolta hercegnő és a 7 éves Lajos herceg – is fontos szerepet kaphatnak majd az ünnepségen.

Ki kap meghívót – és ki nem?

A tervek szerint a legtöbb magas rangú rokon jelen lesz, köztük Anna hercegnő, Eduárd herceg, Zara Tindall, Eugénia és Beatrix hercegnők, valamint a Spencer család tagjai is. Nem ilyen egyértelmű azonban András herceg és egykori felesége, Sarah Ferguson jelenléte – az Epstein-botrány miatt őket valószínűleg nem hívják meg.