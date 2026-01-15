Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 15., csütörtök Loránd, Lóránt

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Golden Globe 2026 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
brit királyi család

Károly király egyre rosszabb állapotban van: Katalin hercegné már férje koronázását tervezi

brit királyi család katalin hercegné koronázás Vilmos herceg
Horváth Angéla
2026.01.15.
Károly király egészségi állapota sajnos egyre romlik, a királyi család pedig a legnagyobb diszkrécióval készül a következő korszakra: a trón várományosa, Vilmos herceg, és a koronázásának szervezését már meg is kezdték. Az irányítást pedig maga Katalin hercegné vette a kezébe.

A 43 éves Katalin hercegné csendben, de határozottan halad előre a szervezéssel. A 77 éves Károly király állapotáról továbbra sem közölnek hivatalos részleteket, csupán annyit lehet tudni, hogy a király valószínűleg gyógyíthatatlan rákbetegséggel küzd.

Károly király állapota egyre romlik, Katalin hercegné pedig már Vilmos herceg koronázást szervezi
Károly király állapota egyre romlik, Katalin hercegné pedig már Vilmos herceg koronázást szervezi
Forrás: Getty Images

„Kate nagyon komolyan veszi ezt a feladatot. Szakértőkkel, udvaroncokkal, sőt, a királlyal és a legszűkebb családi körrel is egyeztet – mindent megtesz, hogy a folyamat zökkenőmentes legyen”árulta el egy bennfentes.

A palotai források szerint Vilmos herceg és Katalin hercegné egy jóval modernebb, kevésbé formális, mégis méltóságteljes koronázásra készülnek. Bár a szertartást továbbra is a Westminster-apátságban tervezik megtartani, a látványos, többórás, hagyományos elemekkel teli 2023-as koronázáshoz képest visszafogottabb ünnepséget képzelnek el – főként anyagi megfontolásból. Arra odafigyelnek, hogy a szertartás továbbra is emelkedett, ünnepélyes és királyi maradjon. „Lesz pompa, de jóval mértéktartóbban, mint korábban. Vilmos és Katalin tudják, hogy az emberek nagy eseményt várnak, de a hivalkodást szeretnék elkerülni” – fogalmazott egy bennfentes.

Katalin hercegné ízlése és diszkréciója kulcsfontosságú

A hírek szerint Katalin kiváló ízlésének, kifinomultságának és diszkréciójának köszönhetően kapott vezető szerepet a szervezésben – Károly király és Vilmos herceg is maximálisan megbíznak benne. „Ő tudja legjobban, milyen típusú ceremóniát szeretne Vilmos. Katalin ízlése, diplomáciai érzéke és előrelátása nélkülözhetetlen ebben a folyamatban” – mondta a forrás.

A palota közeli forrásai szerint a pár három gyermeke – a 12 éves György herceg, a 10 éves Sarolta hercegnő és a 7 éves Lajos herceg – is fontos szerepet kaphatnak majd az ünnepségen.

Ki kap meghívót – és ki nem?

A tervek szerint a legtöbb magas rangú rokon jelen lesz, köztük Anna hercegnő, Eduárd herceg, Zara Tindall, Eugénia és Beatrix hercegnők, valamint a Spencer család tagjai is. Nem ilyen egyértelmű azonban András herceg és egykori felesége, Sarah Ferguson jelenléte – az Epstein-botrány miatt őket valószínűleg nem hívják meg.

A legnagyobb kérdés azonban továbbra is Harry herceg és Meghan Markle részvétele. „A helyzet még bizonytalan. Ha Vilmos és Harry addigra beszélő viszonybanVilmos nem akarja, hogy ott legyenek” – fogalmazott egy udvari bennfentes.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Saroltáért és Lajosért aggódik Harry herceg: attól tart, Vilmos és Katalin kisebb gyerekeire sok megpróbáltatás vár

Diana és Károly a királyi családot elhagyó fia attól tart, hogy bátyja gyermekei közül legalább egyikük ugyanabba a szerepbe kényszerülhet, amely őt egész életében meghatározta. Bár Harry herceg a félelmeit állítólag Vilmossal is megosztotta, elmondása szerint a trónörökös egyértelművé tette: nem kér az öccse tanácsaiból.

Ilyen valójában Katalin hercegné és Meghan Markle kapcsolata

Kate Middleton és Meghan Markle kapcsolata kezdetben feszült volt.

Katalin hercegné megrázó videót tett közzé: először beszélt nyilvánosan betegségéről és a rákkezeléséről

Az Anyatermészet negyedik részével, a Téllel zárta le gyógyulási folyamatát.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu