Micsoda? Katalin hercegné és Vilmos herceg is rokoni kapcsolatban áll egy popsztárral

Komáromi Bence
2026.01.04.
Megdöbbentő eredménnyel zárult egy családfakutatás. A vizsgálat kimutatta, hogy Vilmos herceg és Katalin hercegné távoli rokonok. Ráadásul a közös rokonuk nem más, mint egy valódi popsztár.

Bár abban nincs semmi meglepő, hogy a brit arisztokrácia tagjai közös felmenőkkel rendelkeznek, az viszont még köztük is ritkaságszámba megy, hogy a közös rokonuk egy popsztár legyen. Pedig ez a helyzet Vilmos herceggel és Katalin hercegnével. Sajtóinformációk szerint a hercegi házaspár tagjai távoli rokonoknak számítanak és közös családtaggal is büszkélkedhetnek.

Katalin hercegné családja Írországból származik

A Mirror számolt be arról a családfakutatásról, amely nemrég aprólékosan utánajárt Katalin hercegné felmenőinek. Az eredményből kiderült, hogy a walesi herceg és hercegné közös felmenőkkel rendelkeznek, ráadásul van egy közös rokonuk is. Mindketten kapcsolatban állnek egy Chris De Burgh nevű ír popsztárral. Katalin hercegné családjáról köztudott volt, hogy Írországból származnak és rokoni szálak fűzik őket a Burgh családhoz, most azonban nyilvánosságra került, hogy a trónörökös felmenői között is találhatunk ír családtagokat. Sőt, a lap tájékoztatása szerint a herceg néhai édesanyja, Diana hercegné tisztában volt a rokoni kapcsolattal és egyszer személyesen is találkozott a távoli unokatestvérével Chrissel.

A genetikai kutatás szerint Vilmos egy ír nemes Sir Nicholas Fairfax leszármazottja, a felesége, Katalin hercegné pedig a földbirtokos öccse, William családjából származik, így a házaspár tagjai 14. unokatestvéreknek számítanak - zárta sorait a lap. 

