Katalin hercegné könnyekben tört ki, amikor Vilmos az utolsó pillanatban megváltoztatta a szilveszteri terveiket

brit királyi család katalin hercegné szilveszter Vilmos herceg
Horváth Angéla
2025.12.31.
A walesi hercegi pár az egyik legnépszerűbb házaspár a világon, kapcsolatuk sziklaszilárdnak tűnik – de kapcsolatuk elején korántsem volt minden ennyire idilli. Egy királyi életrajzíró szerint Vilmos herceg egyszer az utolsó pillanatban változtatta meg a szilveszteri terveket, Katalin hercegné pedig zokogva fogadta a döntést.

Katie Nicholl királyi életrajzíró emlékeztetett arra, hogy Vilmos herceg és Katalin hercegné kapcsolatának elején voltak kifejezetten nehéz pillanatok is: egy félresikerült szilveszteri ígéret például odáig vezetett, hogy Katalin sírva kérdőjelezte meg a közös jövőjüket.

Vilmos herceg és Katalin hercegné 2025 karácsonyán a gyerekeikkel
Vilmos herceg és Katalin hercegné 2025 karácsonyán a gyerekeikkel
Forrás: Getty Images

Vilmos herceg meggondolta magát, Katalin hercegné sírva fakadt

Házasságkötésük előtt Vilmos herceg a hagyományok szerint Sandringhamben töltötte a karácsonyt a királyi családdal, míg Kate Middleton a szülei bucklebury-i otthonába utazott. 2006-ban kompromisszum született: mivel karácsonykor nem voltak együtt, abban állapodtak meg, hogy közösen köszöntik az új évet. Vilmos azonban az utolsó pillanatban meggondolta magát, és telefonon közölte Kate-tel, hogy mégsem utazik hozzá szilveszterkor.

Katie Nicholl, aki közel két évtizede foglalkozik a brit királyi családdal, a The Making of a Royal Romance című, 2011-ben megjelent könyvében azt írja: Vilmos karácsonykor leült apjával és nagyanyjával, hogy őszintén beszéljen velük Katalinnal közös jövőjéről. Károly és II. Erzsébet azt tanácsolták neki, hogy ne kapkodjon, és ne siessen el semmilyen döntést. A hirtelen irányváltás mélyen felkavarta Katalint, aki Nicholl szerint akkor úgy érezhette, a kapcsolatuk egyáltalán nem olyan biztos, mint amiben addig hitt. Néhány héttel később, 2007-ben Vilmos ideiglenesen véget is vetett a románcnak. Nem voltak azonban sokáig külön: néhány hónap elteltével újra egymásra találtak, 2010-ben eljegyezték egymást, 2011-ben pedig összeházasodtak.

Katalin hercegné és Vilmos herceg esküvője 2011-ben
Katalin hercegné és Vilmos herceg esküvője 2011-ben
Forrás: Getty Images

Azóta a walesi hercegi pár jóval óvatosabban kezeli a magánéletét, de időnként mégis engednek némi betekintést a mindennapjaikba. Néhány hete például Vilmos egy brazil televíziós műsorvezetőnek, Luciano Hucknak adott interjújában arról mesélt, pont úgy él, mint a hétköznapi apukák: tréfásan „taxisofőrnek” nevezte magát, aki sportnapokra, meccsekre és az iskolába is viszi a gyerekeket. Hozzátette, hogy mindezt Katalin hercegnével megosztva végzik, és valószínűleg a felesége vállalja a nagyobb részt.

