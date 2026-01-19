Kendall Jenner végre megszólalt plasztikai műtéteiről, de senki nem hisz neki

Kendall Jenner a Kardashian–Jenner klán második legfiatalabb tagja, akinek testvérei és szülei mind őszintén vállalják plasztikai beavatkozásaikat. A modell azonban sosem beszélt őszintén arról, hogy ő maga milyen szépészeti eljárásokat végeztetett magán – egészen mostanáig. Kendall ezúttal elárulta, mi a mű rajta, és mi nem, ami miatt az internet népe teljesen kiakadt. Szerintük a Jenner lány hazudik.
Kendall Jenner plasztikai beavatkozásairól beszél most mindenki
- Kendall Jenner akárcsak a többi Kardashian családtag, átesett már szépészeti beavatkozásokon.
- A szupermodell nemrégiben egy podcast műsorban nyilatkozott arról, miket csináltatott meg magán, és most mindenki erről beszél a TikTokon.
- Orrplasztika vagy egy acne gyógyszer mellékhatása? Íme minden, amit tudnod kell!
Köztudott, hogy a Kardashian–Jenner klán tagjai számára a plasztikai sebész szinte olyan, mint másnak a sarki közért – rendszeres állomás az életükben. Ezzel önmagában nincs is semmi gond, egészen addig, amíg nem próbálják letagadni. A szépségiparban egyre nagyobb teret kapnak a különféle beavatkozások, ezért a nyíltság hiánya sok követőre negatívan hat – különösen azokra a fiatal nőkre, akik Kendall Jennert példaképüknek tekintik.
Míg Kylie Jenner és Khloé Kardashian többször is őszintén beszéltek a plasztikai műtéteikről, addig Kendall továbbra is kétségek között hagyja rajongóit. Egyesek szerint ezzel a szupermodell-imidzsét próbálja megőrizni, mások viszont úgy vélik, egyszerűen csak nem meri bevallani az igazat. Bármi is a valóság, egy biztos: TikTokon most mindenki Kendall arcáról és orráról beszél – mutatjuk, miért!
Kendall Jenner plasztikai drámája
Nemrégiben a szupermodell részt vett egy podcast epizódban, ahol felmerült, milyen beavatkozásokat végeztetett az arcán, ugyanis a fiatal híresség az utóbbi években teljesen átalakult. A nagy felháborodást az keltette, hogy Kendall azt állította, egy erősebb akne bőrhibára használt gyógyszertől lett kisebb az orra. Bár a TikTok kommentszekciójában sokan írták azt, hogy ugyanez volt a tapasztalatuk, ez még is túl abszurdnak tűnik, tekintve, hogy mennyit változott az orra.
Kendall csak annyit árult el, hogy baby botoxot használt. A baby botox elvileg a rendes botox kistestvére, amit fiatalabb nőknek ajánlanak még mielőtt kialakulnának a ráncok. Ez szintén egy idegméreg, és ugyan azt a lefagyott hatást kelti. A TikTok-szakemberek szerint azonban Kendallnak volt arczsírleszívása, szemöldök emelése, orrplasztikája, lip flip botoxa és természetesen ajakfeltöltése is.
Kendall a podcastműsorban csak az arcáról beszélt, pedig a testét is alakítgatta az évek során. A modellnek volt mellműtéte és valószínűleg zsírleszívása is. Rengeteget változott karrierjének eleje óta, és ez nemcsak annak köszönhető, hogy idő közben felnőtt. Kendall gyakran oszt meg bikinis képeket, ahol jobban látszik a mellbőségbeli különbség is.
Miért fontos, hogy őszintén beszéljünk a plasztikáról?
Amikor egy világsztár letagadja a plasztikai beavatkozásait, azzal óhatatlanul is hamis szépségideált közvetít. A Kardashian–Jenner nőket milliók követik, köztük rengeteg fiatal lány, akik számára ezek a példaképek formálják az önképüket és a testhez való viszonyukat. Ha a hírességek nem beszélnek nyíltan a beavatkozásaikról, az testképzavarhoz és elérhetetlen elvárásokhoz vezethet más nők körében. Bár apróságnak tűnhet, az ilyen „kis” tagadások hosszú távon befolyásolják a női generációk önértékelését és az aktuális szépségideálokat is. Úgy tűnik, Kendall Jenner is érzékelte, hogy a plasztikáztatás továbbra is tabunak számít, ezért az őszinteség helyett inkább a tökéletesre formált imázsát választotta megőrizni.
