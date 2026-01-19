Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 19., hétfő Márió, Sára

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
TikTok

Kendall Jenner végre megszólalt plasztikai műtéteiről, de senki nem hisz neki

Los Angeles Times - Eric Thayer
TikTok plasztikai műtét Kendall Jenner
A Kardashian klán szupermodellje végre nyilatkozott plasztikai műtéteiről és a beavatkozásairól. Kendall Jenner kevésbé őszinte válasza teljesen felrobbantotta az internetet, és senki sem hisz a nepo babynek.

Kendall Jenner a Kardashian–Jenner klán második legfiatalabb tagja, akinek testvérei és szülei mind őszintén vállalják plasztikai beavatkozásaikat. A modell azonban sosem beszélt őszintén arról, hogy ő maga milyen szépészeti eljárásokat végeztetett magán – egészen mostanáig. Kendall ezúttal elárulta, mi a mű rajta, és mi nem, ami miatt az internet népe teljesen kiakadt. Szerintük a Jenner lány hazudik.

kendall jenner
Kendall Jenner plasztikai műtétjeitől hangos a TikTok. 
Forrás:  Getty Image

Kendall Jenner plasztikai beavatkozásairól beszél most mindenki

  • Kendall Jenner akárcsak a többi Kardashian családtag, átesett már szépészeti beavatkozásokon.
  • A szupermodell nemrégiben egy podcast műsorban nyilatkozott arról, miket csináltatott meg magán, és most mindenki erről beszél a TikTokon. 
  • Orrplasztika vagy egy acne gyógyszer mellékhatása? Íme minden, amit tudnod kell!

Köztudott, hogy a Kardashian–Jenner klán tagjai számára a plasztikai sebész szinte olyan, mint másnak a sarki közért – rendszeres állomás az életükben. Ezzel önmagában nincs is semmi gond, egészen addig, amíg nem próbálják letagadni. A szépségiparban egyre nagyobb teret kapnak a különféle beavatkozások, ezért a nyíltság hiánya sok követőre negatívan hat – különösen azokra a fiatal nőkre, akik Kendall Jennert példaképüknek tekintik.
Míg Kylie Jenner és Khloé Kardashian többször is őszintén beszéltek a plasztikai műtéteikről, addig Kendall továbbra is kétségek között hagyja rajongóit. Egyesek szerint ezzel a szupermodell-imidzsét próbálja megőrizni, mások viszont úgy vélik, egyszerűen csak nem meri bevallani az igazat. Bármi is a valóság, egy biztos: TikTokon most mindenki Kendall arcáról és orráról beszél – mutatjuk, miért!

Kendall Jenner plasztikai drámája

Nemrégiben a szupermodell részt vett egy podcast epizódban, ahol felmerült, milyen beavatkozásokat végeztetett az arcán, ugyanis a fiatal híresség az utóbbi években teljesen átalakult. A nagy felháborodást az keltette, hogy Kendall azt állította, egy erősebb akne bőrhibára használt gyógyszertől lett kisebb az orra. Bár a TikTok kommentszekciójában sokan írták azt, hogy ugyanez volt a tapasztalatuk, ez még is túl abszurdnak tűnik, tekintve, hogy mennyit változott az orra. 

Kendall Jenner plasztika előtt és után.
Forrás:  Getty Image

Kendall csak annyit árult el, hogy baby botoxot használt. A baby botox elvileg a rendes botox kistestvére, amit fiatalabb nőknek ajánlanak még mielőtt kialakulnának a ráncok. Ez szintén egy idegméreg, és ugyan azt a lefagyott hatást kelti. A TikTok-szakemberek szerint azonban Kendallnak volt arczsírleszívása, szemöldök emelése, orrplasztikája, lip flip botoxa és természetesen ajakfeltöltése is. 

kendall jenner teste
Kendall tagadja a beavatkozásokat, a szakemberek szerint viszont egyértelmű, hogy sebész szikéje alá feküdt.
Forrás:  Getty Image

Kendall a podcastműsorban csak az arcáról beszélt, pedig a testét is alakítgatta az évek során. A modellnek volt mellműtéte és valószínűleg zsírleszívása is. Rengeteget változott karrierjének eleje óta, és ez nemcsak annak köszönhető, hogy idő közben felnőtt. Kendall gyakran oszt meg bikinis képeket, ahol jobban látszik a mellbőségbeli különbség is. 

Miért fontos, hogy őszintén beszéljünk a plasztikáról?

Amikor egy világsztár letagadja a plasztikai beavatkozásait, azzal óhatatlanul is hamis szépségideált közvetít. A Kardashian–Jenner nőket milliók követik, köztük rengeteg fiatal lány, akik számára ezek a példaképek formálják az önképüket és a testhez való viszonyukat. Ha a hírességek nem beszélnek nyíltan a beavatkozásaikról, az testképzavarhoz és elérhetetlen elvárásokhoz vezethet más nők körében. Bár apróságnak tűnhet, az ilyen „kis” tagadások hosszú távon befolyásolják a női generációk önértékelését és az aktuális szépségideálokat is. Úgy tűnik, Kendall Jenner is érzékelte, hogy a plasztikáztatás továbbra is tabunak számít, ezért az őszinteség helyett inkább a tökéletesre formált imázsát választotta megőrizni.

Nézd meg további plasztikai műtétes cikkeinket is:

Ilyen plasztikai műtéteket végeztetett Kylie Jenner és Khloé Kardashian

A Kardashian–Jenner család a modern szépségideál szimbóluma, de mi rejlik a gyönyörű arcok és a tökéletes testek mögött?

Kylie Jenner régen: ilyen volt a műtétek hosszú sora előtt

Nézd meg, hogy nézett ki Kylie Jenner régen, és hogyan változott meg 2025-re. Mutatjuk az akkor és most fotókat!

Ezek lesznek 2026 legnagyobb plasztikai szépségtrendjei

Új szépségideál van születőben? Mutatjuk, milyen meghatározó plasztikai szépségtrendek uralják majd a 2026-os évet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu