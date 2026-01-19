Kendall Jenner végre megszólalt plasztikai műtéteiről, de senki nem hisz neki

Kendall Jenner a Kardashian–Jenner klán második legfiatalabb tagja, akinek testvérei és szülei mind őszintén vállalják plasztikai beavatkozásaikat. A modell azonban sosem beszélt őszintén arról, hogy ő maga milyen szépészeti eljárásokat végeztetett magán – egészen mostanáig. Kendall ezúttal elárulta, mi a mű rajta, és mi nem, ami miatt az internet népe teljesen kiakadt. Szerintük a Jenner lány hazudik.

Kendall Jenner plasztikai műtétjeitől hangos a TikTok.

Forrás: Getty Image

Kendall Jenner plasztikai beavatkozásairól beszél most mindenki Kendall Jenner akárcsak a többi Kardashian családtag, átesett már szépészeti beavatkozásokon.

A szupermodell nemrégiben egy podcast műsorban nyilatkozott arról, miket csináltatott meg magán, és most mindenki erről beszél a TikTokon.

Orrplasztika vagy egy acne gyógyszer mellékhatása? Íme minden, amit tudnod kell!

Köztudott, hogy a Kardashian–Jenner klán tagjai számára a plasztikai sebész szinte olyan, mint másnak a sarki közért – rendszeres állomás az életükben. Ezzel önmagában nincs is semmi gond, egészen addig, amíg nem próbálják letagadni. A szépségiparban egyre nagyobb teret kapnak a különféle beavatkozások, ezért a nyíltság hiánya sok követőre negatívan hat – különösen azokra a fiatal nőkre, akik Kendall Jennert példaképüknek tekintik.

Míg Kylie Jenner és Khloé Kardashian többször is őszintén beszéltek a plasztikai műtéteikről, addig Kendall továbbra is kétségek között hagyja rajongóit. Egyesek szerint ezzel a szupermodell-imidzsét próbálja megőrizni, mások viszont úgy vélik, egyszerűen csak nem meri bevallani az igazat. Bármi is a valóság, egy biztos: TikTokon most mindenki Kendall arcáról és orráról beszél – mutatjuk, miért!

Kendall Jenner plasztikai drámája

Nemrégiben a szupermodell részt vett egy podcast epizódban, ahol felmerült, milyen beavatkozásokat végeztetett az arcán, ugyanis a fiatal híresség az utóbbi években teljesen átalakult. A nagy felháborodást az keltette, hogy Kendall azt állította, egy erősebb akne bőrhibára használt gyógyszertől lett kisebb az orra. Bár a TikTok kommentszekciójában sokan írták azt, hogy ugyanez volt a tapasztalatuk, ez még is túl abszurdnak tűnik, tekintve, hogy mennyit változott az orra.