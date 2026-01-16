Elhunyt a Szomszédok legendás Gábor Gábora: Koltai Jánost gyászolja az ország

A hírt Nagybaczoni Nagy Kati filmrendező osztotta meg, aki közeli barátként emlékezett meg Koltai Jánostól. A színész több művészeti ágban is jeleskedett: nemcsak a színházban és a film világában hagyott nyomot, hanem a képzőművészetben is maradandót alkotott.

Koltai János 91 évesen hunyt el

Forrás: Borsonline / Youtube

Koltai Jánost a Szomszédokban szerette meg az ország

Koltai János 1935. június 8-án született Budapesten. A Képzőművészeti Főiskolát 1959-ben, a Színház- és Filmművészeti Főiskolát pedig 1963-ban végezte el. Pályáját a Szegedi Nemzeti Színházban kezdte, majd 1965-től hosszú évtizedeken át a Madách Színház társulatának volt meghatározó tagja. Színpadi munkássága mellett számos filmben, tévéfilmben és sorozatban is feltűnt, de a legtöbben talán a legendás Szomszédok című teleregényből emlékeznek rá, ahol Gábor Gábort formálta meg – írja a Borsonline.