2026. jan. 16., péntek

Elhunyt a Szomszédok legendás Gábor Gábora: Koltai Jánost gyászolja az ország

2026.01.16.
Mély fájdalommal búcsúzik a magyar művészvilág Koltai Jánostól. A Jászai Mari-díjas színművész, díszlettervező, filmrendező és festő életének 91. évében hunyt el – békésen, álmában érte a halál.

A hírt Nagybaczoni Nagy Kati filmrendező osztotta meg, aki közeli barátként emlékezett meg Koltai Jánostól. A színész több művészeti ágban is jeleskedett: nemcsak a színházban és a film világában hagyott nyomot, hanem a képzőművészetben is maradandót alkotott.

Koltai Jánost a Szomszédokban szerette meg az ország

Koltai János 1935. június 8-án született Budapesten. A Képzőművészeti Főiskolát 1959-ben, a Színház- és Filmművészeti Főiskolát pedig 1963-ban végezte el. Pályáját a Szegedi Nemzeti Színházban kezdte, majd 1965-től hosszú évtizedeken át a Madách Színház társulatának volt meghatározó tagja. Színpadi munkássága mellett számos filmben, tévéfilmben és sorozatban is feltűnt, de a legtöbben talán a legendás Szomszédok című teleregényből emlékeznek rá, ahol Gábor Gábort formálta meg – írja a Borsonline.

 

