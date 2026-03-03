Nicolas Cage hátborzongató alakítása a CANAL+ kínálatában: megérkezett a Longlegs – A rém

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 3., kedd

Life.hu
2026.03.03.
A horrorrajongók újabb különleges alkotásnak örülhetnek: a Longlegs – A rém című film immár a CANAL+ kínálatában is elérhető. Az Osgood Perkins rendezésében készült alkotás Nicolas Cage főszereplésével érkezett meg a streaming-szolgáltatóra.

A történet középpontjában Lee Harker FBI-ügynök áll, akit Maika Monroe alakít. A fiatal nyomozó egy rejtélyes gyilkosság–öngyilkosság-sorozat ügyében kezd vizsgálódni. Az esetek hátborzongató mintázatot mutatnak: családapák végeznek szeretteikkel, majd saját életüket is kioltják, hátrahagyva egy levelet, amelyet „Longlegs” néven írnak alá. A kézírás azonban nem egyezik egyik családtagéval sem. A nyomozás során Harker egyre több összefüggést fedez fel, és egy váratlan fordulat révén az is kiderül, hogy neki és édesanyjának, Ruthnak – akit Alicia Witt alakít – személyes kapcsolata lehet a titokzatos, sátánista gyilkoshoz.

Megérkezett a Longlegs – A rém című film a CANAL+ kínálatába

Nicolas Cage a Longlegs – A rém című filmben

A film egyik legnagyobb meglepetése Nicolas Cage átalakulása. A színész külsejét a maszkmesterek szinte teljesen megváltoztatták, annyira, hogy sok néző első pillantásra fel sem ismeri. A sminkes csapat munkáját a Saturn Awardson jelöléssel is elismerték. A produkció egyik társvágója, Greg Ng később elárulta: amikor először megkapta a forgatáson készült nyersanyagokat, nem is tudta, hogy Cage látható a felvételeken.

Osgood Perkins rendező kifejezett kérése volt, hogy a karakter rémisztő külseje ne jelenjen meg a moziplakátokon, így a Neon stúdiónak különleges marketingmegoldásokhoz kellett folyamodnia. A film bemutatója előtt létrehoztak egy telefonszámot – 458 666 4355 –, amelyet felhívva Nicolas Cage hangján szólalt meg a hátborzongató Longlegs-üzenet.

A produkció körülbelül 10 millió dolláros költségvetésből készült, amelyet már a bemutató napján visszahozott a mozipénztáraknál. Világszerte mintegy 100 millió dolláros bevételt ért el, a kritikusok pedig különösen Nicolas Cage alakítását és Perkins rendezői munkáját méltatták. A színész számára a film igazi szakmai visszaigazolásnak számít: több mint egy évtized után ez lett a legnagyobb bevételt hozó élőszereplős filmje A szellemlovas: A bosszú ereje óta.

A CANAL+ kínálatában a Longlegs – A rém jelenleg a horrorfilmek élmezőnyébe tartozik, de más műfaji darabok is elérhetők. A nézők megnézhetik például a Hugh Grant főszereplésével készült Eretneket, valamint a Sikoly-sorozat legújabb, hetedik részét is.

 

 

 

