Katalin hercegné kedvenc mintája: ha ilyen ruhát visel, követői kifosztják a boltokat

Öltözködése mérésekkel igazolhatóan hat a 30–60 év közötti nők vásárlási szokásaira. Nem véletlenül nevezik ezt a jelenséget Kate-effectnek, azaz Katalin-hatásnak. Vilmos herceg felesége ezúttal a pöttyös mintát hozta újra divatba. Mutatjuk, melyek a legszebb szettjeit, amelyek nők millióinak szívét dobogtatják meg.

Katalin hercegné rajong a pöttyös ruhákért és a minta remekül áll neki.

Forrás: Getty Images Europe

Katalin hercegné pöttyös ruhái A pöttyös minta először az 1920-as években hódított, majd az 1950-es években újabb fénykorát élte olyan ikonoknak köszönhetően, mint Marilyn Monroe.

Katalin hercegné számos alkalommal viselt már pöttyös ruhát, és ez kétségkívül hatással van napjaink divatjára is.

A pöttyös darabokat áltában Alessandra Rich tervezőtől szerzi be.

A pöttyös nem annyira feltűnő, mint a nagy virágos vagy a geometrikus minták, mindenki bátran viselheti.

Amikor Katalin hercegné egy-egy nyilvános eseményeb pöttyös ruhát visel, elképesztően megugrik a keresés a Google-ban a polka dot dress vagy a Kate Middleton ruha kulcsszavakra, vagyis a vásárlók aktívan elkezdenek érdeklődni a hasonló darabok iránt.

Ezzel egyenesen arányosan nő az eladott pöttyös ruhák száma is. Különösen azoknál a márkáknál, amelyek olcsó, a hercegné outfitjéhez hasonló darabokat kínálnak. A kereslet hirtelen megugrása miatt nem egyszer fordult előtt 2025-ben készlethiány.

Katalin hercegné kék-fehér pöttyös ruhája az Altuzarrától

Katalin hercegné többször viselte imádott pöttyös Altuzarra ruháját, többek között 2020 májusában az Ápolók Nemzetközi napján.

Katalin hercegné imádja a pöttyös ruhákat, nem csak ez az egy lóg a szekrényében.

Forrás: WireImage

Álomszép fekete-fehér pöttyös ruha Katalin hercegnén

Már 2023-ban is óriási sikert aratott a testhezálló, fekete-fehér pöttyös, Alessandra Rich-ruhával, amelyet egy ünnepségén viselt, és amelyhez Diana hercegné ikonikus Collingwood gyöngyfülbevalóit párosította. A könnyű szaténruhának a derékvonalat hangsúlyozó pöttyös öv és a rafinált vállmegoldás adja az esszenciáját.

Két évvel később, 2025-ben Katalin heregné tudatosan visszanyúlt ehhez a szetthez: ugyanezt a ruhát és ugyanazokat az ékszereket viselte a második világháború lezárásának 80. évfordulója alkalmából tartott hálaadó istentiszteleten a Westminster-apátságban.

A hercegné fekete kalapot választott Juliette Botterill kalapkészítőtől, az összhatást pedig Ralph Lauren cipővel és egy toffee árnyalatú DeMellier London kézitáskával tette visszafogottan elegánssá.