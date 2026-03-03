Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 3., kedd Kornélia

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
trend

Katalin hercegné kedvenc mintája: ha ilyen ruhát visel, követői kifosztják a boltokat

Getty Images Europe - Max Mumby/Indigo
trend pöttyös Kate Middleton Katalin hercegné
Jónás Ágnes
2026.03.03.
Bármit is vesz fel, az meghatározza a következő hónapok divatját. Mióta Katalin hercegné pöttyös ruhát öltött magára, a nők gyakorlatilag megrohamozták a boltokat – a pöttyös darabokból egyes online üzletekben készlethiány van.

Öltözködése mérésekkel igazolhatóan hat a 30–60 év közötti nők vásárlási szokásaira. Nem véletlenül nevezik ezt a jelenséget Kate-effectnek, azaz Katalin-hatásnak. Vilmos herceg felesége ezúttal a pöttyös mintát hozta újra divatba. Mutatjuk, melyek a legszebb szettjeit, amelyek nők millióinak szívét dobogtatják meg. 

A képen Katalin hercegné fekete alapon fehér pöttyös ruhában
Katalin hercegné rajong a pöttyös ruhákért és a minta remekül áll neki.
Forrás: Getty Images Europe

Katalin hercegné pöttyös ruhái

  • A pöttyös minta először az 1920-as években hódított, majd az 1950-es években újabb fénykorát élte olyan ikonoknak köszönhetően, mint Marilyn Monroe. 
  • Katalin hercegné számos alkalommal viselt már pöttyös ruhát, és ez kétségkívül hatással van napjaink divatjára is. 
  • A pöttyös darabokat áltában Alessandra Rich tervezőtől szerzi be.
  • A pöttyös nem annyira feltűnő, mint a nagy virágos vagy a geometrikus minták, mindenki bátran viselheti. 

Amikor Katalin hercegné egy-egy nyilvános eseményeb pöttyös ruhát visel, elképesztően megugrik a keresés a Google-ban a polka dot dress vagy a Kate Middleton ruha kulcsszavakra, vagyis a vásárlók aktívan elkezdenek érdeklődni a hasonló darabok iránt. 

Ezzel egyenesen arányosan nő az eladott pöttyös ruhák száma is. Különösen azoknál a márkáknál, amelyek olcsó, a hercegné outfitjéhez hasonló darabokat kínálnak. A kereslet hirtelen megugrása miatt nem egyszer fordult előtt 2025-ben készlethiány.

Katalin hercegné kék-fehér pöttyös ruhája az Altuzarrától

Katalin hercegné többször viselte imádott pöttyös Altuzarra ruháját, többek között 2020 májusában az Ápolók Nemzetközi napján. 

Katalin hercegné imádja a pöttyös ruhákat, nem csak ez az egy lóg a szekrényében.
Katalin hercegné imádja a pöttyös ruhákat, nem csak ez az egy lóg a szekrényében.
Forrás: WireImage

 

Álomszép fekete-fehér pöttyös ruha Katalin hercegnén

Már 2023-ban is óriási sikert aratott a testhezálló, fekete-fehér pöttyös, Alessandra Rich-ruhával, amelyet egy ünnepségén viselt, és amelyhez Diana hercegné ikonikus Collingwood gyöngyfülbevalóit párosította. A könnyű szaténruhának a derékvonalat hangsúlyozó pöttyös öv és a rafinált vállmegoldás adja az esszenciáját.

Két évvel később, 2025-ben Katalin heregné tudatosan visszanyúlt ehhez a szetthez: ugyanezt a ruhát és ugyanazokat az ékszereket viselte a második világháború lezárásának 80. évfordulója alkalmából tartott hálaadó istentiszteleten a Westminster-apátságban. 

A hercegné fekete kalapot választott Juliette Botterill kalapkészítőtől, az összhatást pedig Ralph Lauren cipővel és egy toffee árnyalatú DeMellier London kézitáskával tette visszafogottan elegánssá.

, Katalin hercegné pöttyös ruhában a második világháború lezárásának 80. évfordulója alkalmából.
Katalin hercegné a híres Alessandra Rich által tervezett pöttyös ruhában.
Forrás: Getty Images Europe

Sötétkék alapon apró fehér pöttyök V-gallérral

A hercegné 2019-ben a D-nap, azaz a normandiai partraszállás 75. évfordulója alkalmából rendezett kiállításon vett részt. Erre az alkalomra is pöttyös ruhát választott, szintán Alessandra Rich-től. A sötétkék alapon fehér pöttyös darabot aranyszínű brossal egészítette ki. Az egyedi ruha jellegzetessége a fehér gallér, a mandzsetták, valamint az elején végigfutó gombok.

2019-ben Katalin hercegné a Bletchley Parkban.
Katalin hercegné a Bletchley Parkban 2019-ben. A pöttyös ruhát azóta még viselte néhány alkalommal.
Forrás: Getty Images Europe

Búzavirágkék György herceg tiszteletére

Ebben a ruhában lépett ki először a nyilvánosság elé elsőszülött fiával, György herceggel a londoni St. Mary’s Kórház lépcsőjére Katalin hercegné. A búzavirágkék színű, fehér pöttyös, selyem-krepp anyagból készült darabot megemelt derékrésszel készítette Jenny Packham brit divattervező.

2013-ban Katalin hercegnő gyermekével a karjában, pöttyös ruhában.
2013. július 23-án Katalin hercegné és Vilmos herceg az elsőszülöttjükkel.
Forrás: NORTHFOTO

Barna alapon fehér pöttyök − Vége a kemoterápiának

Ezt a barna alapon fehér pöttyös, masnis midi ruhát a hercegné a 2024. október 10-i southporti látogatásán viselte. Ez volt az első hivatalos szereplése azután, hogy bejelentette kemoterápiás kezelésének befejezését

 

Southportban Katalin hercegné 2024-ben
A barna alapon fehér pöttyös ruha is csodásan áll a hercegnén.
Forrás: Getty Images Europe

Puffos ujjú krepp világoskék pöttyökkel 

Ismét egy Alessandra Rich alkotás, amelyet a walesi hercegné több alkalommal is viselt. A selyem-krepp anyagból készült darabot a rakott mellrész teszi különlegessé.

Tennis és Krikett Klub 2022 , London, Katalin hercegn kék pöttyös ruhában.
Katalin hercegnő 2022-ben Wimbledonban. 
Forrás: WireImage

Családi ebéd piros-fehér pöttyös ruhában

Na, vajon ki tervezte ezt a szép piros ruhát? Persze, hogy Alessandra Rich! Katalin hercegné 2025 decemberében ezt viselte azon a karácsonyi családi ebéden, amelyet a Buckingham-palotában Károly király és Kamilla királyné szervezett. 

December 16, 2025 Katalin hercegné és a királyi család karácsonyi ebédre utaznak.
Úton a családi ebédre, 2025 decemberében.
Forrás: Getty Images Europe

Miért jó ötlet a pöttyös?

Kedves hölgyek, 2026-ban a pöttyös ruha menőbb, mint valaha! Nincs ember, aki ezt a mintát ne tartaná cukinak. A legtöbben a derűre, a könnyedségre és a nőiessgre asszociálnak a pöttyös ruhadarabok látán. A minta először az 1920-as években hódított, majd az 1950-es években újabb fénykorát élte olyan ikonoknak köszönhetően, mint Marilyn Monroe. A polka dot, azaz a pöttyös minta játékos, de nem harsány. Pont annyira élénkíti az összképet, amennyire kell, és nem annyira feltűnő, mint a nagy virágos vagy a geometrikus minták. Jó szívvel ajánljuk mindenkinek! 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Ázsia Kate Middletonjaként emlegetik a bhutáni királynét − Már 7 évesen kinézte magának a férjét

Jetsun Pema csodaszép, csupaszív uralkodó, akiért népe tűzbe menne.

Még Katalin hercegné szépségét is elhalványítja: ismerd meg Rania jordán királynét

Ő az a nő, akire ránézel, és rögtön az jut eszedbe: ez egyszerűen nem fair!

A Kardashianok elkulloghatnak – A görög nőideál lesz az etalon 2026-tól

Régi-új nőideál van feltörekvőben. Már nem trendi a plasztik tökéletesség.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu