Katalin hercegné kedvenc mintája: ha ilyen ruhát visel, követői kifosztják a boltokat

Öltözködése mérésekkel igazolhatóan hat a 30–60 év közötti nők vásárlási szokásaira. Nem véletlenül nevezik ezt a jelenséget Kate-effectnek, azaz Katalin-hatásnak. Vilmos herceg felesége ezúttal a pöttyös mintát hozta újra divatba. Mutatjuk, melyek a legszebb szettjeit, amelyek nők millióinak szívét dobogtatják meg.
Katalin hercegné pöttyös ruhái
- A pöttyös minta először az 1920-as években hódított, majd az 1950-es években újabb fénykorát élte olyan ikonoknak köszönhetően, mint Marilyn Monroe.
- Katalin hercegné számos alkalommal viselt már pöttyös ruhát, és ez kétségkívül hatással van napjaink divatjára is.
- A pöttyös darabokat áltában Alessandra Rich tervezőtől szerzi be.
- A pöttyös nem annyira feltűnő, mint a nagy virágos vagy a geometrikus minták, mindenki bátran viselheti.
Amikor Katalin hercegné egy-egy nyilvános eseményeb pöttyös ruhát visel, elképesztően megugrik a keresés a Google-ban a polka dot dress vagy a Kate Middleton ruha kulcsszavakra, vagyis a vásárlók aktívan elkezdenek érdeklődni a hasonló darabok iránt.
Ezzel egyenesen arányosan nő az eladott pöttyös ruhák száma is. Különösen azoknál a márkáknál, amelyek olcsó, a hercegné outfitjéhez hasonló darabokat kínálnak. A kereslet hirtelen megugrása miatt nem egyszer fordult előtt 2025-ben készlethiány.
Katalin hercegné kék-fehér pöttyös ruhája az Altuzarrától
Katalin hercegné többször viselte imádott pöttyös Altuzarra ruháját, többek között 2020 májusában az Ápolók Nemzetközi napján.
Álomszép fekete-fehér pöttyös ruha Katalin hercegnén
Már 2023-ban is óriási sikert aratott a testhezálló, fekete-fehér pöttyös, Alessandra Rich-ruhával, amelyet egy ünnepségén viselt, és amelyhez Diana hercegné ikonikus Collingwood gyöngyfülbevalóit párosította. A könnyű szaténruhának a derékvonalat hangsúlyozó pöttyös öv és a rafinált vállmegoldás adja az esszenciáját.
Két évvel később, 2025-ben Katalin heregné tudatosan visszanyúlt ehhez a szetthez: ugyanezt a ruhát és ugyanazokat az ékszereket viselte a második világháború lezárásának 80. évfordulója alkalmából tartott hálaadó istentiszteleten a Westminster-apátságban.
A hercegné fekete kalapot választott Juliette Botterill kalapkészítőtől, az összhatást pedig Ralph Lauren cipővel és egy toffee árnyalatú DeMellier London kézitáskával tette visszafogottan elegánssá.
Sötétkék alapon apró fehér pöttyök V-gallérral
A hercegné 2019-ben a D-nap, azaz a normandiai partraszállás 75. évfordulója alkalmából rendezett kiállításon vett részt. Erre az alkalomra is pöttyös ruhát választott, szintán Alessandra Rich-től. A sötétkék alapon fehér pöttyös darabot aranyszínű brossal egészítette ki. Az egyedi ruha jellegzetessége a fehér gallér, a mandzsetták, valamint az elején végigfutó gombok.
Búzavirágkék György herceg tiszteletére
Ebben a ruhában lépett ki először a nyilvánosság elé elsőszülött fiával, György herceggel a londoni St. Mary’s Kórház lépcsőjére Katalin hercegné. A búzavirágkék színű, fehér pöttyös, selyem-krepp anyagból készült darabot megemelt derékrésszel készítette Jenny Packham brit divattervező.
Barna alapon fehér pöttyök − Vége a kemoterápiának
Ezt a barna alapon fehér pöttyös, masnis midi ruhát a hercegné a 2024. október 10-i southporti látogatásán viselte. Ez volt az első hivatalos szereplése azután, hogy bejelentette kemoterápiás kezelésének befejezését.
Puffos ujjú krepp világoskék pöttyökkel
Ismét egy Alessandra Rich alkotás, amelyet a walesi hercegné több alkalommal is viselt. A selyem-krepp anyagból készült darabot a rakott mellrész teszi különlegessé.
Családi ebéd piros-fehér pöttyös ruhában
Na, vajon ki tervezte ezt a szép piros ruhát? Persze, hogy Alessandra Rich! Katalin hercegné 2025 decemberében ezt viselte azon a karácsonyi családi ebéden, amelyet a Buckingham-palotában Károly király és Kamilla királyné szervezett.
Miért jó ötlet a pöttyös?
Kedves hölgyek, 2026-ban a pöttyös ruha menőbb, mint valaha! Nincs ember, aki ezt a mintát ne tartaná cukinak. A legtöbben a derűre, a könnyedségre és a nőiessgre asszociálnak a pöttyös ruhadarabok látán. A minta először az 1920-as években hódított, majd az 1950-es években újabb fénykorát élte olyan ikonoknak köszönhetően, mint Marilyn Monroe. A polka dot, azaz a pöttyös minta játékos, de nem harsány. Pont annyira élénkíti az összképet, amennyire kell, és nem annyira feltűnő, mint a nagy virágos vagy a geometrikus minták. Jó szívvel ajánljuk mindenkinek!
