Őrületes TikTok-trend terjed a dühösek körében, amihez elég egy fal − VIDEÓ

Életed során te is biztosan éreztél már magadban olyan haragot, amit már képtelen voltál némám elviselni. Erre kiválóak a különböző dühkezelési technikák, amelyek sora most egy újabbal bővült. Ez a TikTok-trend elsőre viccesnek tűnhet, de remek párbeszédeket indított már arról, hogy miként kezeljük a bennünk felgyülemlett tehetetlen dühöt és stresszt.
Dühkezelés a négy fal között
Tányértörés, kiabálás, ajtócsapkodás, párnába ordítás esetleg véget nem érő káromkodás? Te milyen dühkezelési technikákat ismersz? És közülük melyikeket használod? Ha még keresed a számodra megfelelőt, akkor ez a közösségi médiában terjedő furcsa módszer talán épp neked való. A legújabb TikTok-trend nem egy tánc, őrült kihívás vagy sminktipp, hanem egy kvázi békés, akár egy munkahelyen is bátran kivitelezhető stresszlevezetési technika.
Ha úgy érzed, a benned tomboló düh szinte szétszakít, csak keress egy üres falrészt. Helyezd rá mindkét tenyered, nyújtsd ki a karjaidat, majd nyomd olyan erővel, mintha el akarnád tolni. Ne tartson 10-20 másodpercnél tovább, hiszen a cél nem a tested totális kifárasztása.
A dühkezelési videókban is jól látszik, hogyan feszítik meg izmaikat, majd adják ki a feszültséget egy rövid, intenzív nyomással az emberek. Vannak, akik csendben, mások hangos és ütemes zenére tolják a falat, míg akadnak, akik a hangjukat is kieresztik hozzá.
Miért hatásos ez a dühkezelési technika?
Elsőre talán furcsán hangzik, mégis, akik kipróbálták nagyon hasznosnak érzik. Utána felszabadultabbnak érezték magukat, mintha a testükben felgyülemlett pusztító energia hirtelen távozott volna. A jelenség mögött nem egy kollektív hipnózis, hanem a tudomány áll. Terapeuták szerint ez a fajta mozdulat bizonyítottan segíthet lezárni azt az adrenalinnal és kortizollal telített állapotot, amely a harag közben alakul ki. A testközpontú dühkezelési technikák ugyanis arra ösztönzik az idegrendszert, hogy a „harcolj vagy menekülj” reakcióból visszaálljon egy nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb állapotba.
A falnyomásos technikával senki sem találta fel a spanyol viaszt. Több terápiás módszer használ hasonló módszert a stresszlevezetésre. A különlegesség annyi, hogy egy ilyen egyszerű, mindenki számára elérhető gyakorlat a TikToknak köszönhetően olyan emberek életét is könnyítheti, akik nem akarnak vagy nem tudnak terápiára menni. Ráadásul ráirányítja a figyelmet a dühkezelés fontosságára.
Ne elégedj meg ennyivel
Fontos azonban tudni, hogy ez a TikTok-trend nem helyettesíti a valódi stressz- vagy dühkezelési technikákat, és nem is működnek mindenkinél egyformán. Az olyan szakemberek, akik a harag kezelésével foglalkoznak, inkább azt ajánlják, hogy kombináld az egyszerű mozdulatot más, tudatos gyakorlatokkal – például mély légzéssel, naplóírással vagy fizikai mozgással. Ha a dühös feszültség gyakran visszatér az életedbe, vagy testi tünetek formájában elkezdni mérgezni a mindennapjaidat, érdemes lehet szakembert felkeresni.
Inspiráló faltoló dühkezelési módszer
Tehát, ha legközelebb úgy érzed, hogy a düh és frusztráció csordultig gyűlt benned, egész nyugodtan próbáld ki ezt a TikTok-trendet. Csak állj egy fal elé, és próbáld meg eltolni. Még a terapeuták egy része szerint is képes lehet hozzájárulni a feszültség kiengedéséhez. Ugyanakkor ne feledd, hogy hosszú távon érdemes több, szakember által javasolt stressz- és dühkezelési módszert is bevetni.
Ha stresszesnek, feszültnek érzed magad, ezeket is érdemes elolvasnod: