Őrületes TikTok-trend terjed a dühösek körében, amihez elég egy fal − VIDEÓ

stressz düh Tiktok trendek
Nem fogsz hinni a szemednek, ha meglátod, mit csinálnak az emberek kortól és nemtől függetlenül a TikTokon! Mielőtt azonban csak elmosolyodnál és legyintenél, tedd fel magadnak a kérdést: „Mennyire vagyok jó a dühkezelésben?”

Életed során te is biztosan éreztél már magadban olyan haragot, amit már képtelen voltál némám elviselni. Erre kiválóak a különböző dühkezelési technikák, amelyek sora most egy újabbal bővült. Ez a TikTok-trend elsőre viccesnek tűnhet, de remek párbeszédeket indított már arról, hogy miként kezeljük a bennünk felgyülemlett tehetetlen dühöt és stresszt. 

dühkezelési technikák
Végre valami jó is pörög a kijelzőn: TikTok-trendbe csomagolt dühkezelési technika.
Forrás: 123.rf.com

Dühkezelés a négy fal között

Tányértörés, kiabálás, ajtócsapkodás, párnába ordítás esetleg véget nem érő káromkodás? Te milyen dühkezelési technikákat ismersz? És közülük melyikeket használod? Ha még keresed a számodra megfelelőt, akkor ez a közösségi médiában terjedő furcsa módszer talán épp neked való. A legújabb TikTok-trend nem egy tánc, őrült kihívás vagy sminktipp, hanem egy kvázi békés, akár egy munkahelyen is bátran kivitelezhető stresszlevezetési technika

Ha úgy érzed, a benned tomboló düh szinte szétszakít, csak keress egy üres falrészt. Helyezd rá mindkét tenyered, nyújtsd ki a karjaidat, majd nyomd olyan erővel, mintha el akarnád tolni. Ne tartson 10-20 másodpercnél tovább, hiszen a cél nem a tested totális kifárasztása. 

@christine.coen 📌Save this! Stuck in FIGHT Survival state? Try this: 1. Push into a wall as if youre trying to push it over. Squeeze all the muscles including your core! 2. Get primative and GROWL. Feel that shit all the way into your gut. Expressing that animal response sends the message to our nervous system and our primitive brain that we can—and will—protect ourselves. The growl has to be mindful—like what a tiger would do. The tiger would move into a preparatory stance, engage her body’s muscles, show her teeth and from her belly, growl on her outbreath. Try it on your own and notice what happens inside. It’s a harmless way of naturally releasing repressed anger and lowering the stress response in your body. Notice how you feel before and after and share it in the comments. This music Totally helped too!! ❤️ #burnout #anxiety #nervoussystem #fightflightfreeze #lowthyroid #lowmood #mentalhealthawareness #holistichealth #somatichealing #traumainformed #workstress #stressful #femalebusinessowner #ambitiouswomen #typea #stresseating #sugarcravings #burnoutrecovery #burnoutprevention #burnoutcoach ♬ Little Girl Gone - CHINCHILLA

A dühkezelési videókban is jól látszik, hogyan feszítik meg izmaikat, majd adják ki a feszültséget egy rövid, intenzív nyomással az emberek. Vannak, akik csendben, mások hangos és ütemes zenére tolják a falat, míg akadnak, akik a hangjukat is kieresztik hozzá.

@theholisticpsychologist Filming this i actually cried. Try it #selfhealers #innerchildhealing #childhoodtrauma #healingjourney ♬ Red with Anger - Walter Landors

Miért hatásos ez a dühkezelési technika?

Elsőre talán furcsán hangzik, mégis, akik kipróbálták nagyon hasznosnak érzik. Utána felszabadultabbnak érezték magukat, mintha a testükben felgyülemlett pusztító energia hirtelen távozott volna. A jelenség mögött nem egy kollektív hipnózis, hanem a tudomány áll. Terapeuták szerint ez a fajta mozdulat bizonyítottan segíthet lezárni azt az adrenalinnal és kortizollal telített állapotot, amely a harag közben alakul ki. A testközpontú dühkezelési technikák ugyanis arra ösztönzik az idegrendszert, hogy a „harcolj vagy menekülj” reakcióból visszaálljon egy nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb állapotba.

A falnyomásos technikával senki sem találta fel a spanyol viaszt. Több terápiás módszer használ hasonló módszert a stresszlevezetésre. A különlegesség annyi, hogy egy ilyen egyszerű, mindenki számára elérhető gyakorlat a TikToknak köszönhetően olyan emberek életét is könnyítheti, akik nem akarnak vagy nem tudnak terápiára menni. Ráadásul ráirányítja a figyelmet a dühkezelés fontosságára.

Ne elégedj meg ennyivel

Fontos azonban tudni, hogy ez a TikTok-trend nem helyettesíti a valódi stressz- vagy dühkezelési technikákat, és nem is működnek mindenkinél egyformán. Az olyan szakemberek, akik a harag kezelésével foglalkoznak, inkább azt ajánlják, hogy kombináld az egyszerű mozdulatot más, tudatos gyakorlatokkal – például mély légzéssel, naplóírással vagy fizikai mozgással. Ha a dühös feszültség gyakran visszatér az életedbe, vagy testi tünetek formájában elkezdni mérgezni a mindennapjaidat, érdemes lehet szakembert felkeresni.

Inspiráló faltoló dühkezelési módszer

Tehát, ha legközelebb úgy érzed, hogy a düh és frusztráció csordultig gyűlt benned, egész nyugodtan próbáld ki ezt a TikTok-trendet. Csak állj egy fal elé, és próbáld meg eltolni. Még a terapeuták egy része szerint is képes lehet hozzájárulni a feszültség kiengedéséhez. Ugyanakkor ne feledd, hogy hosszú távon érdemes több, szakember által javasolt stressz- és dühkezelési módszert is bevetni.

