Őrületes TikTok-trend terjed a dühösek körében, amihez elég egy fal − VIDEÓ

Életed során te is biztosan éreztél már magadban olyan haragot, amit már képtelen voltál némám elviselni. Erre kiválóak a különböző dühkezelési technikák, amelyek sora most egy újabbal bővült. Ez a TikTok-trend elsőre viccesnek tűnhet, de remek párbeszédeket indított már arról, hogy miként kezeljük a bennünk felgyülemlett tehetetlen dühöt és stresszt.

Végre valami jó is pörög a kijelzőn: TikTok-trendbe csomagolt dühkezelési technika.

Forrás: 123.rf.com

Dühkezelés a négy fal között

Tányértörés, kiabálás, ajtócsapkodás, párnába ordítás esetleg véget nem érő káromkodás? Te milyen dühkezelési technikákat ismersz? És közülük melyikeket használod? Ha még keresed a számodra megfelelőt, akkor ez a közösségi médiában terjedő furcsa módszer talán épp neked való. A legújabb TikTok-trend nem egy tánc, őrült kihívás vagy sminktipp, hanem egy kvázi békés, akár egy munkahelyen is bátran kivitelezhető stresszlevezetési technika.

Ha úgy érzed, a benned tomboló düh szinte szétszakít, csak keress egy üres falrészt. Helyezd rá mindkét tenyered, nyújtsd ki a karjaidat, majd nyomd olyan erővel, mintha el akarnád tolni. Ne tartson 10-20 másodpercnél tovább, hiszen a cél nem a tested totális kifárasztása.

A dühkezelési videókban is jól látszik, hogyan feszítik meg izmaikat, majd adják ki a feszültséget egy rövid, intenzív nyomással az emberek. Vannak, akik csendben, mások hangos és ütemes zenére tolják a falat, míg akadnak, akik a hangjukat is kieresztik hozzá.

Miért hatásos ez a dühkezelési technika?

Elsőre talán furcsán hangzik, mégis, akik kipróbálták nagyon hasznosnak érzik. Utána felszabadultabbnak érezték magukat, mintha a testükben felgyülemlett pusztító energia hirtelen távozott volna. A jelenség mögött nem egy kollektív hipnózis, hanem a tudomány áll. Terapeuták szerint ez a fajta mozdulat bizonyítottan segíthet lezárni azt az adrenalinnal és kortizollal telített állapotot, amely a harag közben alakul ki. A testközpontú dühkezelési technikák ugyanis arra ösztönzik az idegrendszert, hogy a „harcolj vagy menekülj” reakcióból visszaálljon egy nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb állapotba.

A falnyomásos technikával senki sem találta fel a spanyol viaszt. Több terápiás módszer használ hasonló módszert a stresszlevezetésre. A különlegesség annyi, hogy egy ilyen egyszerű, mindenki számára elérhető gyakorlat a TikToknak köszönhetően olyan emberek életét is könnyítheti, akik nem akarnak vagy nem tudnak terápiára menni. Ráadásul ráirányítja a figyelmet a dühkezelés fontosságára.