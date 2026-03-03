Nemcsak vérhold jön, hanem Féreg Hold is: így érkezik meg a bőség az életedbe

Valami megmozdul benned és a pénztárcádban, amikor felnézel majd ma az égre... De nem tudod, miért? A Féreg Hold most olyan ajtókat nyithat meg előtted, amikről nem is sejtetted, hogy léteznek.
Féreg Hold – Mit takar ez a különleges telihold-elnevezés?
- A Féreg Hold a tavasz első teliholdja, az újjászületés és a növekedés szimbóluma.
- Energetikailag a bőség, pénz és lehetőségek aktiválódhatnak ebben az időszakban.
- Vérhold vagy holdfogyatkozás esetén a hatás mélyebb, sorsfordítóbb lehet.
A Féreg Hold elsőre talán nem hangzik túl romantikusan. Valljuk be, nem éppen olyan költői, mint az eperhold vagy a rózsaszín hold – ami a személyes kedvencünk a szerencsehozó hatása miatt. Mégis, ez a különleges telihold-elnevezés az egyik legizgalmasabb energetikai időszakot jelöli az évben.
A név az észak-amerikai hagyományokból ered:
A márciusi telihold idején a talaj felenged, és megjelennek a földigiliszták – az élet szó szerint újraindul.
A természet ébredezik, a stagnálás véget ér. És ez nemcsak a kertedre igaz.
Spirituális értelemben a Féreg Hold a bőség első, még törékeny jeleit hozza. Azokat a pillanatokat, amikor érzed: valami készülőben van. Talán még nem látod a konkrét eredményt, de a lehetőség már ott mocorog a felszín alatt. Ilyenkor érdemes elvégezni a bőséget hozó sómágiát is, mert a hatása most igazán nagy erővel bírhat.
Hogyan hat a Féreg Hold a bőség energiáira?
A telihold mindig a beteljesedés, a csúcspont energiáját hordozza. A Féreg Hold viszont különleges, mert egyszerre zár le és indít el valamit. Olyan, mintha egy energetikai nagytakarítást végezne: felszínre hozza, hol blokkolod saját magad a pénzben, karrierben, önértékelésben. Sőt, nem elég a lélektisztítás, a tavasz közeledtével a környezetet is ki kell tisztítani, a negatív energiák lerakódása miatt.
A bőség ugyanis nem csak a bankszámla kérdése. Hanem egyfajta hitrendszer. Ha belül azt gondolod, „nekem ez úgysem jön össze”, a legjobb lehetőségek is elmennek melletted. A Féreg Hold segít rámutatni ezekre a belső mintákra.
Ez az időszak ideális arra, hogy:
- átgondold, mit jelent számodra a gazdagság,
- elengedd a hiánytudatot,
- konkrét lépéseket tervezz az anyagi stabilitás felé.
Nem, nem fog egyik napról a másikra pénz teremni a párnád alatt. De az energiád áthangolásával olyan döntéseket hozhatsz, amelyek hosszú távon valódi bőséget teremtenek. Ha tudod a Hold-jegyed, akkor pontosabban ránézhetsz arra is, hogy mivel segítheted még ezt az időszakot.
Mi történik, ha vérhold vagy holdfogyatkozás is kíséri?
A helyzet még izgalmasabb, ha a Féreg Hold idején vérhold vagy holdfogyatkozás is történik.
A vérhold akkor alakul ki, amikor teljes holdfogyatkozás során a Hold vöröses árnyalatot kap. Ez a jelenség mindig erőteljes lezárásokat, sorsszerű fordulatokat jelez. Mintha az univerzum azt mondaná: most nincs több halogatás.
A holdfogyatkozás pedig felerősíti a telihold energiáját. Ami eddig rejtve volt, az felszínre kerül. Ha pénzügyi bizonytalanságban élsz, most világosan megláthatod, mi az, ami visszatart. Ha viszont keményen dolgoztál valamin, hirtelen áttörést is tapasztalhatsz.
Ugyan Magyarországon nem lesz látható a vérhold és a holdfogyatkozás, de az energiái ugyanúgy velünk lesznek.
A Féreg Hold üzenete: merj növekedni
A Féreg Hold lényege a növekedés. A föld alól előbújó élet azt üzeni: nincs több bujkálás. Ideje láthatóvá válni.
Ez az a periódus, amikor érdemes konkrét célokat kitűzni, pénzügyi tervet készíteni, új projektbe kezdeni vagy fizetésemelést kérni. A természet ciklusa támogatja az első lépéseket. És igen, lehet benne egy kis káosz is. Mint amikor tavasszal egyszerre süt a nap és esik az eső. De a változás mindig egy kicsit kényelmetlen – cserébe viszont termékeny.
