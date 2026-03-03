Nemcsak vérhold jön, hanem Féreg Hold is: így érkezik meg a bőség az életedbe

Valami megmozdul benned és a pénztárcádban, amikor felnézel majd ma az égre... De nem tudod, miért? A Féreg Hold most olyan ajtókat nyithat meg előtted, amikről nem is sejtetted, hogy léteznek.

A Féreg Hold anyagi vonzata meglepőn fog hatni a bankszámládra.

Forrás: 123RF

Féreg Hold – Mit takar ez a különleges telihold-elnevezés? A Féreg Hold a tavasz első teliholdja, az újjászületés és a növekedés szimbóluma.

Energetikailag a bőség, pénz és lehetőségek aktiválódhatnak ebben az időszakban.

Vérhold vagy holdfogyatkozás esetén a hatás mélyebb, sorsfordítóbb lehet.

A Féreg Hold elsőre talán nem hangzik túl romantikusan. Valljuk be, nem éppen olyan költői, mint az eperhold vagy a rózsaszín hold – ami a személyes kedvencünk a szerencsehozó hatása miatt. Mégis, ez a különleges telihold-elnevezés az egyik legizgalmasabb energetikai időszakot jelöli az évben.

A név az észak-amerikai hagyományokból ered:

A márciusi telihold idején a talaj felenged, és megjelennek a földigiliszták – az élet szó szerint újraindul.

A természet ébredezik, a stagnálás véget ér. És ez nemcsak a kertedre igaz.

Spirituális értelemben a Féreg Hold a bőség első, még törékeny jeleit hozza. Azokat a pillanatokat, amikor érzed: valami készülőben van. Talán még nem látod a konkrét eredményt, de a lehetőség már ott mocorog a felszín alatt. Ilyenkor érdemes elvégezni a bőséget hozó sómágiát is, mert a hatása most igazán nagy erővel bírhat.

Hogyan hat a Féreg Hold a bőség energiáira?

A telihold mindig a beteljesedés, a csúcspont energiáját hordozza. A Féreg Hold viszont különleges, mert egyszerre zár le és indít el valamit. Olyan, mintha egy energetikai nagytakarítást végezne: felszínre hozza, hol blokkolod saját magad a pénzben, karrierben, önértékelésben. Sőt, nem elég a lélektisztítás, a tavasz közeledtével a környezetet is ki kell tisztítani, a negatív energiák lerakódása miatt.

A bőség ugyanis nem csak a bankszámla kérdése. Hanem egyfajta hitrendszer. Ha belül azt gondolod, „nekem ez úgysem jön össze”, a legjobb lehetőségek is elmennek melletted. A Féreg Hold segít rámutatni ezekre a belső mintákra.

Ez az időszak ideális arra, hogy: átgondold, mit jelent számodra a gazdagság,

elengedd a hiánytudatot,

konkrét lépéseket tervezz az anyagi stabilitás felé.

Nem, nem fog egyik napról a másikra pénz teremni a párnád alatt. De az energiád áthangolásával olyan döntéseket hozhatsz, amelyek hosszú távon valódi bőséget teremtenek. Ha tudod a Hold-jegyed, akkor pontosabban ránézhetsz arra is, hogy mivel segítheted még ezt az időszakot.