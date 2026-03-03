Kvíz – Apácafingocska vs. pöcsmácsik: mennyire vágod a vicces nevű magyar ételeket?

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
A magyar konyha tele van elképesztően vicces nevű fogásokkal, amelyek mögött sokszor régi sztorik bújnak meg. Ebből a kvízből kiderül, mennyire vágod a legfurább ételneveket, és közben garantált pár hangos nevetés is. Valljuk be, van köztük néhány olyan elnevezés, amin konkrétan nehéz nem felröhögni.

A magyar konyha nemcsak ízekben erős, hanem névadásban is: néha elég meghallani egy étel nevét, és már mosolyogsz is, pedig teljesen hagyományos fogásról van szó. Ráadásul régiónként simán másképp hívhatják ugyanazt az ételt, így könnyen lehet, hogy amit te ismersz, a szomszéd városban teljesen más néven fut. Ebben a kvízben most összegyűjtöttük a legfurább, legviccesebb nevű magyar kajákat, és megnézheted, mennyire vagy képben velük. A végére talán az is kiderül, hogy inkább az apácafingocska-teamhez vagy a pöcsmácsik-teamhez húzol, vagy jöhet mindkettő.

Teszteld tudásodat a furcsa ételnevekről szóló kvíz segítségével! 
Vicces, furcsa ételnevekkvíz: vajon mindet felismered?

Hallottál már olyan ételekről, amelyeknek a neve elsőre inkább poénnak hangzik, mint valódi kajának? A magyar gasztronómia tele van ilyen klasszikusokkal, csak sokszor nem is tudjuk, pontosan mit takarnak. Ebben az online kvízben most letesztelheted, mennyire vagy képben a furcsa nevű fogásokkal: vajon felismered őket, hallottad már ezeket a szavakat, vagy csak tippelni fogsz? Ez a játékos kvíz nemcsak a tudásodat teszi próbára, hanem közben garantáltan szórakoztató perceket is ad, mert néhány elnevezésen tényleg nehéz komoly arccal végigmenni. Készülj fel, mert könnyen lehet, hogy a végére új kedvenceid lesznek, már csak a nevük miatt is. 

Kezdjük a játékot: felismered az első különleges nevű fogást?

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/10 Milyen más néven találkozhatunk a krumplis tésztával?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/10 Mi az a cvekedli?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/10 Az ökörszem egy madár. Na meg egy étel, de milyen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/10 Milyen étel a pampuska?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/10 Mi az a tejfölös csodabogár?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/10 Mi az az angyalbögyörő? Segítünk: olykor pöcsmácsiknak is hívják.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/10 Milyen étel az apácafingocska, más néven apácaszellő, esetleg selyemsutty?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/10 Mi a dödölle két legfőbb alapanyaga?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9/10 Mi a krepli?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10/10 Mi a fonyódi petyek?

