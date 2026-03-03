Kvíz – Apácafingocska vs. pöcsmácsik: mennyire vágod a vicces nevű magyar ételeket?

A magyar konyha nemcsak ízekben erős, hanem névadásban is: néha elég meghallani egy étel nevét, és már mosolyogsz is, pedig teljesen hagyományos fogásról van szó. Ráadásul régiónként simán másképp hívhatják ugyanazt az ételt, így könnyen lehet, hogy amit te ismersz, a szomszéd városban teljesen más néven fut. Ebben a kvízben most összegyűjtöttük a legfurább, legviccesebb nevű magyar kajákat, és megnézheted, mennyire vagy képben velük. A végére talán az is kiderül, hogy inkább az apácafingocska-teamhez vagy a pöcsmácsik-teamhez húzol, vagy jöhet mindkettő.

Teszteld tudásodat a furcsa ételnevekről szóló kvíz segítségével!

Forrás: 123RF

Vicces, furcsa ételnevekkvíz: vajon mindet felismered?

Hallottál már olyan ételekről, amelyeknek a neve elsőre inkább poénnak hangzik, mint valódi kajának? A magyar gasztronómia tele van ilyen klasszikusokkal, csak sokszor nem is tudjuk, pontosan mit takarnak. Ebben az online kvízben most letesztelheted, mennyire vagy képben a furcsa nevű fogásokkal: vajon felismered őket, hallottad már ezeket a szavakat, vagy csak tippelni fogsz? Ez a játékos kvíz nemcsak a tudásodat teszi próbára, hanem közben garantáltan szórakoztató perceket is ad, mert néhány elnevezésen tényleg nehéz komoly arccal végigmenni. Készülj fel, mert könnyen lehet, hogy a végére új kedvenceid lesznek, már csak a nevük miatt is.

Kezdjük a játékot: felismered az első különleges nevű fogást?