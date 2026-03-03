Kiröhögték Nicole Kidman lányát: Sunday Rose úgy jár, mint egy póni – Videó

Sunday Rose egy túlméretezett bézs trenchcoatban lépett a kifutóra, amelyet nagy, barna bőrgallér díszített. A kabát alatt gombos inget viselt, szettjét fehér kesztyű, barna clutch és barna bőrcsizma egészítette ki. A világhírű színésznő bozasztóan büszke volt a lányára: az Instagramon megosztotta a bemutatón készült videót. Ám az internet népe nem osztozott a rajongásában, Nicole Kidman lánya sokak szerint nem a tehetsége miatt jutott ide.

Nicole Kidman lánya nem először vett részt divatbemutatón, de most kinevették

Többen úgy vélik, Sunday Rose kizárólag híres szülei miatt kap lehetőséget a divatvilágban. „A nepotizmus felháborító” – írta egy hozzászóló. Mások a járását kritizálták: volt, aki szerint „csak toporog”, más pedig úgy fogalmazott, „úgy jár, mint egy póni”.

A szakmai iránymutatások szerint a modelleknek magabiztosan, egyenletes tempóban, laza kartartással kell végigsétálniuk a kifutón. A kritikusok szerint Sunday Rose technikája ettől eltért, ezért többen azt javasolták, hogy vegyen órákat profi modellektől.

Nicole Kidman lánya nem először vett részt divatbemutatón

Sunday Rose Kidman Urban nem most lépett először a nemzetközi divatvilág porondjára. 16 évesen, 2024-ben debütált a párizsi divathéten, amikor a Miu Miu tavaszi–nyári bemutatóján vonult fel. Nem sokkal később az olasz luxusmárka nagyszabású kampányában is szerepet kapott. A Miu Miu Paris Womenswear 2025-ös tavaszi–nyári show-ját ő nyitotta meg, ahol több ismert nepo babyvel osztozott a kifutón: ott volt például Lisa Rinna lánya, valamint Sting és Trudy Styler gyermeke.

