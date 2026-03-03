Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 3., kedd Kornélia

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
sztárcsemete

Kiröhögték Nicole Kidman lányát: Sunday Rose úgy jár, mint egy póni – Videó

sztárcsemete modell Nicole Kidman
Horváth Angéla
2026.03.03.
Komoly visszhangot váltott ki Sunday Rose Kidman Urban szereplése a New York-i divathéten. A 17 éves tinédzser a Calvin Klein 2026-os őszi kollekciójának bemutatóján vonulhatott kifutóra, ám a közösségi médiában sokan kinevették Nicole Kidman lányát.

Sunday Rose egy túlméretezett bézs trenchcoatban lépett a kifutóra, amelyet nagy, barna bőrgallér díszített. A kabát alatt gombos inget viselt, szettjét fehér kesztyű, barna clutch és barna bőrcsizma egészítette ki. A világhírű színésznő bozasztóan büszke volt a lányára: az Instagramon megosztotta a bemutatón készült videót. Ám az internet népe nem osztozott a rajongásában, Nicole Kidman lánya sokak szerint nem a tehetsége miatt jutott ide. 

Nicole Kidman lánya nem először vett részt divatbemutatón, de most kinevették
Nicole Kidman lánya nem először vett részt divatbemutatón, de most kinevették
Forrás: Getty Images

Többen úgy vélik, Sunday Rose kizárólag híres szülei miatt kap lehetőséget a divatvilágban. „A nepotizmus felháborító” – írta egy hozzászóló. Mások a járását kritizálták: volt, aki szerint „csak toporog”, más pedig úgy fogalmazott, „úgy jár, mint egy póni”. 

 

A szakmai iránymutatások szerint a modelleknek magabiztosan, egyenletes tempóban, laza kartartással kell végigsétálniuk a kifutón. A kritikusok szerint Sunday Rose technikája ettől eltért, ezért többen azt javasolták, hogy vegyen órákat profi modellektől. 

Nicole Kidman lánya nem először vett részt divatbemutatón

Sunday Rose Kidman Urban nem most lépett először a nemzetközi divatvilág porondjára. 16 évesen, 2024-ben debütált a párizsi divathéten, amikor a Miu Miu tavaszi–nyári bemutatóján vonult fel. Nem sokkal később az olasz luxusmárka nagyszabású kampányában is szerepet kapott. A Miu Miu Paris Womenswear 2025-ös tavaszi–nyári show-ját ő nyitotta meg, ahol több ismert nepo babyvel osztozott a kifutón: ott volt például Lisa Rinna lánya, valamint Sting és Trudy Styler gyermeke.

Ezek a cikke is érdekelhetnek: 

Jeffrey Epsteinnek köze lehetett Diana hercegné halálához? Ezt tudni eddig az ügyről

Újabb meghökkentő elmélet kapott szárnyra Jeffrey Epsteinnel kapcsolatban. Egyes találgatások szerint a szexuális bűncselekmények miatt elítélt amerikai milliárdosnak köze lehetett Diana hercegné 1997-ben bekövetkezett halálához is. Az állítások azonban egyelőre nem többek spekulációnál.

„Mint egy buldózer” – Heidi Klum először beszélt fia súlyos ADHD-jéről

Heidi Klum új műsorában, az On & Off the Catwalk – by Heidi Klum című sorozatban az egykori szupermodell nemcsak a divat világáról, hanem a családi életéről is mesél. Meglepő nyíltsággal vallott fia, Henry Samuel gyermekkora nehézségeiről.

Justin Timberlake bíróságra megy, el akarja titkolni az ittas vezetéséről készült felvételeket

Justin Timberlake pert indított a Long Island-i Sag Harbor ellen, hogy megakadályozza a letartóztatásáról készült testkamerás felvételek nyilvánosságra hozatalát. A popsztár attól tart, hogy a videók súlyosan ártanának személyes és szakmai hírnevének.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu