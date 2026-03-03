Fogd meg a pasit egy 700 éves dél-koreai recepttel: császári grillezett-fagyasztott sült hús

A gasztronómiai trendek jönnek-mennek, de vannak olyan ősi módszerek, amelyek időről időre visszatérnek. Pont ilyen az a 700 éves dél-koreai császári sült hús is, ami még a konyhában kísérletezni vágyókat is képes izgalomba hozni. Tegyük hozzá, hogy nem véletlenül. A különleges ciklikus grillezés-fagyasztás technika olyan omlósságot ad a sertéshúsnak, amit nehéz felülmúlni.

A sült hús receptek királya, a grillezett-fagyasztott sertéshús.

Forrás: 123.rf.com

Miért működik az extra császári sült hús receptje? Pácolás és párolás nélkül is extrán szaftos végeredményt kapsz.

A sertéshús különleges textúrát kap, hiszen kívül ropogós, belül puha lesz.

Nem kell túlcifrázni, a szűzpecsenye mellett tarjával és karajjal is remekül működik.

Ez nem egy modern steak, és nem is egy naranccsal megbolondított sertéssült, ez maga a nagybetűs sült sertés! A módszer a koreai királyi udvarból származik, ahol a szakácsok nem spóroltak a kreativitással. A sertés sült hús receptjének alapját az úgynevezett hősokk adja: a közepesen vékonyra szelt húst először tűzön pirították 1-2 percig, folyamatos forgatás mellett. Ezután a frissen sült darabokat betemették a hóba körülbelül öt percre. Majd újra tűz, újra hó, összesen három-négy körben.

A dél-koreai gasztronómiai hagyományokat követő sült császárhúst tálalhatod keletiesen is.

Forrás: 123.rf.com

A császári sült hús receptjének alapja

A váltakozó forró és jeges közeg hatására a sertéshús rostjai puhává válnak, míg a többszöri pirítás enyhe kérget képez, ami bezárja a szaftot. Az eredmény? Omlós, mégis karakteres sült hús, amelyhez nincs szükség előzetes pácolásra vagy hosszas előkészítésre. A fűszerezés természetesen fontos. A só és frissen őrölt bors mellé lényegében teljesen rád van bízva, hogy mivel szeretnéd kiemelni a hús természetes ízét.

És mi a helyzet a hóval? A jó hír, hogy ma már nem kell a tipikus téli időjárásra várni ahhoz, hogy elkészíthesd ezt az ínyenc fogást. A ciklikus grillezés-fagyasztás technika otthoni változata egyszerűen kivitelezhető: grillezés után a húst néhány percre tedd be a fagyasztóba, majd ismét vissza a grillre. A ciklust három-négyszer ismételve hasonló hatást érhetsz el.

Sertéshús, de milyen?

Az ilyen módszerrel készített sertés sülthúsreceptekhez a legjobb választás a sertés hasaalja, vagyis a császárhús, de a tarja és a karaj is alkalmas a ciklikus grillezés-fagyasztásos sütésre. Ezek ugyanis, a megfelelő zsírtartalmuknak köszönhetően jól reagálnak a hőingadozásra.