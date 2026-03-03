Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 3., kedd Kornélia

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
gasztro

Fogd meg a pasit egy 700 éves dél-koreai recepttel: császári grillezett-fagyasztott sült hús

gasztro grillezés sertéshús receptek sült hús Dél-Korea
Nyűgözd le a pasidat egy különleges, több száz éves távol-keleti technikával. Mielőtt a gondolataid elterelődnének, jeleznénk, hogy egy sült hús receptjéről lesz szó. A dél-koreai császári udvar kedvence nemcsak látványos, de meglepően egyszerűen elkészíthető otthon is.

A gasztronómiai trendek jönnek-mennek, de vannak olyan ősi módszerek, amelyek időről időre visszatérnek. Pont ilyen az a 700 éves dél-koreai császári sült hús is, ami még a konyhában kísérletezni vágyókat is képes izgalomba hozni. Tegyük hozzá, hogy nem véletlenül. A különleges ciklikus grillezés-fagyasztás technika olyan omlósságot ad a sertéshúsnak, amit nehéz felülmúlni.

sertés sült hús receptek
A sült hús receptek királya, a grillezett-fagyasztott sertéshús.
Forrás: 123.rf.com

Miért működik az extra császári sült hús receptje?

  • Pácolás és párolás nélkül is extrán szaftos végeredményt kapsz.
  • A sertéshús különleges textúrát kap, hiszen kívül ropogós, belül puha lesz.
  • Nem kell túlcifrázni, a szűzpecsenye mellett tarjával és karajjal is remekül működik.

Ez nem egy modern steak, és nem is egy naranccsal megbolondított sertéssült, ez maga a nagybetűs sült sertés! A módszer a koreai királyi udvarból származik, ahol a szakácsok nem spóroltak a kreativitással. A sertés sült hús receptjének alapját az úgynevezett hősokk adja: a közepesen vékonyra szelt húst először tűzön pirították 1-2 percig, folyamatos forgatás mellett. Ezután a frissen sült darabokat betemették a hóba körülbelül öt percre. Majd újra tűz, újra hó, összesen három-négy körben.

sertéshús, sült hús, császárhús
A dél-koreai gasztronómiai hagyományokat követő sült császárhúst tálalhatod keletiesen is.
Forrás: 123.rf.com

A császári sült hús receptjének alapja

A váltakozó forró és jeges közeg hatására a sertéshús rostjai puhává válnak, míg a többszöri pirítás enyhe kérget képez, ami bezárja a szaftot. Az eredmény? Omlós, mégis karakteres sült hús, amelyhez nincs szükség előzetes pácolásra vagy hosszas előkészítésre. A fűszerezés természetesen fontos. A só és frissen őrölt bors mellé lényegében teljesen rád van bízva, hogy mivel szeretnéd kiemelni a hús természetes ízét.

És mi a helyzet a hóval? A jó hír, hogy ma már nem kell a tipikus téli időjárásra várni ahhoz, hogy elkészíthesd ezt az ínyenc fogást. A ciklikus grillezés-fagyasztás technika otthoni változata egyszerűen kivitelezhető: grillezés után a húst néhány percre tedd be a fagyasztóba, majd ismét vissza a grillre. A ciklust három-négyszer ismételve hasonló hatást érhetsz el.

Sertéshús, de milyen?

Az ilyen módszerrel készített sertés sülthúsreceptekhez a legjobb választás a sertés hasaalja, vagyis a császárhús, de a tarja és a karaj is alkalmas a ciklikus grillezés-fagyasztásos sütésre. Ezek ugyanis, a megfelelő zsírtartalmuknak köszönhetően jól reagálnak a hőingadozásra.

Tálaláskor bármilyen köretet kínálhatsz mellé, de mi a friss, egyszerű reteksalátát javasoljuk. A retek nemcsak üde, roppanós kontrasztot nyújt ehhez az izgalmas gasztronómiai élményhez, de segíti az emésztést is. Jó étvágyat kívánunk hozzá!

Kedved támadt valamilyen pasifogó finomsághoz? Akkor ezeket a recepteket ne hagyd ki:

Ha ezt a reggelit készíted el a pasidnak, egész nap bírni fogja a fizikai „munkát”

Ez a recept a pasid kedvenc, tökéletes reggelije lesz.

Ezzel a bolognai spagetti recepttel minden pasi azonnal beléd fog zúgni – Egy Michelin-csillagos séf receptje

Azt hitted, eddig jól készítetted a legnépszerűbb olasz tésztaételt? Akkor most nagyon meg fogsz lepődni, ugyanis egy profi séf elárulta, mitől lesz igazán ízletes a bolognai spagetti.

Itt a legvarázslatosabb vacsoraötlet: felejtsd el a diétát, és melegedj fel egy zaatarral fűszerezett citromos csirkével!

Ilyet még biztosan nem kóstoltál!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu