Ilyen volt A Bridgerton család negyedik évadának világpremierje: Luke Thompson meghódította Párizst

A 35 éves brit színész, aki Bridgertonék második legidősebb fiát, Benedictet alakítja, elegáns fekete öltönyben érkezett a premierre, ő vonulhatott be a stáb élén a csillogó eseményre. Luke Thompson A Bridgerton család új évadában nemcsak mellékszereplő lesz, hanem egy valódi szerelmi történet középpontjába kerül – egy olyan történetbe, amelyben a társadalmi különbségek sem jelenthetnek akadályt.

Luke Thompson A Bridgerton család 4. évadának párizsi világpremierjén a Palais Brongniartban 2026. január 14-én.

Forrás: Getty Images

A negyedik évad Benedict Bridgerton és Sophie Baek (Yerin Ha) románcára épül, amely klasszikus Hamupipőke-sztorit idéz: Sophie-t szobalányként sanyargatják, amikor felbukkan Benedict életében. A gyönyörű lány pedig teljesen kizökkenti a férfit megszokott világából.

„Benedict olyan karakter, akinek az útját régóta figyeljük, és akinek már nagyon kijárt egy saját, mélyebb történet. Sophie érkezése mindent felforgat körülötte” – nyilatkozta Jess Brownell showrunner a HELLO! magazin egyik korábbi eseményén.

A Bridgerton család negyedik évada: ilyen volt a párizsi premier

A Bridgerton család negyedik évadának premierje pont olyan csillogó és fényűző volt, mint maga a sorozat. A stáb tagjai Párizsban, a divat fővárosában vonultak végig a vörös szőnyegen, a rajongók és a sajtó lelkes éljenzése közepette. A sorozat díszletei továbbra is a régensség korát idézik, nem maradnak ki a jól ismert, kedvel szereplők sem, ám friss karakterekkel is találkozhatunk az új évadban.

Luke Thompson és Yerin Ha

Luke Thompson minden porcikájában a tökéletes agglegénynek tűnt, amikor stílusos fekete öltönyében végigvonult a vörös szőnyegen, Yerin Ha pedig ellopta a show-t hercegnőhöz illő, gyönyörű türkizkék ruhájában.

A Bridgerto család negyedik évadának két dőszereplője: Luke Tompson és Yerin Ha

Forrás: Getty Images

Florence Hunt

A rajongók 2020 óta, a sorozat indulása óta figyelhetik Florence-t, aki a legfiatalabb Bridgerton testvért, Hyacinth-ot alakítja. Florence csodálatosan nézett ki a pemieren fehér ruhájában. Talán az új évadban neki is több szerep jut.

Florence Hunt, azaz Hyacinth Bridgerton

Forrás: Corbis Entertainment

Hannah Dodd

Hannah Dodd a tavalyi évadban Francesca Bridgerton szerepében került a reflektorfénybe, és nagyon kíváncsiak vagyunk, hogyan alakul a története az új évadban.