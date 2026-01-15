Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Ilyen volt A Bridgerton család negyedik évadának világpremierje: Luke Thompson meghódította Párizst

Netflix sorozat A Bridgerton család új évad
Horváth Angéla
2026.01.15.
A Bridgerton család rajongói nem is lehetnének izgatottabbak: már csak napok kérdése, és indul a negyedik évad. A Netflix-sorozat szereplői szerdán Párizsban vonultak a vörös szőnyegen az új évad világpremierjén, ahol minden szem az új évad főszereplőjére, Luke Thompsonra szegeződött.

A 35 éves brit színész, aki Bridgertonék második legidősebb fiát, Benedictet alakítja, elegáns fekete öltönyben érkezett a premierre, ő vonulhatott be a stáb élén  a csillogó eseményre. Luke Thompson A Bridgerton család új évadában nemcsak mellékszereplő lesz, hanem egy valódi szerelmi történet középpontjába kerül – egy olyan történetbe, amelyben a társadalmi különbségek sem jelenthetnek akadályt.

Luke Thompson A Bridgerton család 4. évadának párizsi világpremierjén a Palais Brongniartban 2026. január 14-én.
A negyedik évad Benedict Bridgerton és Sophie Baek (Yerin Ha) románcára épül, amely klasszikus Hamupipőke-sztorit idéz: Sophie-t szobalányként sanyargatják, amikor felbukkan Benedict életében. A gyönyörű lány pedig teljesen kizökkenti a férfit megszokott világából.

„Benedict olyan karakter, akinek az útját régóta figyeljük, és akinek már nagyon kijárt egy saját, mélyebb történet. Sophie érkezése mindent felforgat körülötte” – nyilatkozta Jess Brownell showrunner a HELLO! magazin egyik korábbi eseményén.

A Bridgerton család negyedik évada: ilyen volt a párizsi premier

A Bridgerton család negyedik évadának premierje pont olyan csillogó és fényűző volt, mint maga a sorozat. A stáb tagjai Párizsban, a divat fővárosában vonultak végig a vörös szőnyegen, a rajongók és a sajtó lelkes éljenzése közepette. A sorozat díszletei továbbra is a régensség korát idézik, nem maradnak ki a jól ismert, kedvel szereplők sem, ám friss karakterekkel is találkozhatunk az új évadban. 

Luke Thompson és Yerin Ha

Luke Thompson minden porcikájában a tökéletes agglegénynek tűnt, amikor stílusos fekete öltönyében végigvonult a vörös szőnyegen, Yerin Ha pedig ellopta a show-t hercegnőhöz illő, gyönyörű türkizkék ruhájában.

PARIS, FRANCE - JANUARY 14: Yerin Ha and Luke Thompson attend the "Bridgerton" Season 4 Paris World Premiere at Palais Brongniart on January 14, 2026 in Paris, France. (Photo by Marc Piasecki/WireImage)
Florence Hunt

A rajongók 2020 óta, a sorozat indulása óta figyelhetik Florence-t, aki a legfiatalabb Bridgerton testvért, Hyacinth-ot alakítja. Florence csodálatosan nézett ki a pemieren fehér ruhájában. Talán az új évadban neki is több szerep jut. 

PARIS, FRANCE - JANUARY 14: Florence Hunt attends the "Bridgerton" Season 4 Paris World Premiere at Palais Brongniart on January 14, 2026 in Paris, France. (Photo by Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images)
Hannah Dodd

Hannah Dodd a tavalyi évadban Francesca Bridgerton szerepében került a reflektorfénybe, és nagyon kíváncsiak vagyunk, hogyan alakul a története az új évadban.

PARIS, FRANCE - JANUARY 14: Hannah Dodd attends the "Bridgerton" Season 4 Paris World Premiere at Palais Brongniart on January 14, 2026 in Paris, France. (Photo by Aurore Marechal/Getty Images)
Adjoa Andoh

Alig várjuk, hogy Adjoa Andoh visszatérjen Lady Danbury szerepében. A színésznő gyönyörűen festett a pemieren áttetsző, barna ruhájában.

PARIS, FRANCE - JANUARY 14: Adjoa Andoh attends the "Bridgerton" Season 4 Paris World Premiere at Palais Brongniart on January 14, 2026 in Paris, France. (Photo by Marc Piasecki/WireImage)
Masali Baduza

Masali ezúttal a főszereplők között tűnik fel – korábban Michaela Stirling, Kilmartin gróf unokatestvérének szerepében ismerhettük meg.

PARIS, FRANCE - JANUARY 14: Masali Baduza attends the "Bridgerton" Season 4 Paris World Premiere at Palais Brongniart on January 14, 2026 in Paris, France. (Photo by Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images)
Katie Leung

A premierre több új szereplő is ellátogatott, köztük Katie Leung, aki Sophie mostohaanyját, a gonosz Lady Araminta Gunt alakítja.

PARIS, FRANCE - JANUARY 14: Katie Leung attends the "Bridgerton" Season 4 Paris World Premiere at Palais Brongniart on January 14, 2026 in Paris, France. (Photo by Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images)
Isabella Wei

Egy másik új arc Isabella Wei, aki Posy Li szerepét játssza, aki Rosamund Li lekedvesebb testvére. A színésznő fehér ruhában kápráztatta el a közönséget.

PARIS, FRANCE - JANUARY 14: Isabella Wei attends the "Bridgerton" Season 4 Paris World Premiere at Palais Brongniart on January 14, 2026 in Paris, France. (Photo by Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images)
Michelle Mao

Michelle Mao alakítja Rosamund Lit, Lady Araminta legidősebb lányát, aki mindenben intrikus anyja kedvében akar járni. Rosamund ebben a társasági szezonban éppen Benedictre vet szemet, és elszántan küzd azért, hogy megkapja, amit akar.

Michelle Mao attending the world premiere of season four of the Netflix costume drama Bridgerton, at Palais Brongniart in Paris, France. Picture date: Wednesday January 14, 2026. (Photo by Ian West/PA Images via Getty Images)
Olvass még többet A Birdgerton család negyedik évadáról:

Milyen volt az igazi Sarolta királyné? A Bridgerton szórakoztató karaktere mögött egy sokkal izgalmasabb nő állt

Kétségkívül a királyné volt a legmegosztóbb a Bridgerton karakterei közül. Azonban az igazi Sarolta királyné legalább olyan izgalmas személy volt, mint a sorozat karaktere. Ideje megismerni!

Szexi Hamupipőke-sztorival tér vissza A Bridgerton család: íme minden, amit tudnod kell az új évadról

Egy titokzatos idegen, egy rejtélyes szerelem és a Hamupipőke történetének újragondolása. Megérkezett A Bridgerton család 4. évadának előzetese, és első sorozatképei. Íme minden, amit tudnod kell!

Kijött A Bridgerton család 4. évadának előzetese: a sorozat legösszetettebb karaktere a középpontban

Már nem kell sokáig várnunk: hamarosan visszatér kedvenc kosztümös sorozatunk. A Bridgerton család Benedict történetével folytatódik.

 

 

