Ilyen volt A Bridgerton család negyedik évadának világpremierje: Luke Thompson meghódította Párizst

A 35 éves brit színész, aki Bridgertonék második legidősebb fiát, Benedictet alakítja, elegáns fekete öltönyben érkezett a premierre, ő vonulhatott be a stáb élén a csillogó eseményre. Luke Thompson A Bridgerton család új évadában nemcsak mellékszereplő lesz, hanem egy valódi szerelmi történet középpontjába kerül – egy olyan történetbe, amelyben a társadalmi különbségek sem jelenthetnek akadályt.
A negyedik évad Benedict Bridgerton és Sophie Baek (Yerin Ha) románcára épül, amely klasszikus Hamupipőke-sztorit idéz: Sophie-t szobalányként sanyargatják, amikor felbukkan Benedict életében. A gyönyörű lány pedig teljesen kizökkenti a férfit megszokott világából.
„Benedict olyan karakter, akinek az útját régóta figyeljük, és akinek már nagyon kijárt egy saját, mélyebb történet. Sophie érkezése mindent felforgat körülötte” – nyilatkozta Jess Brownell showrunner a HELLO! magazin egyik korábbi eseményén.
A Bridgerton család negyedik évada: ilyen volt a párizsi premier
A Bridgerton család negyedik évadának premierje pont olyan csillogó és fényűző volt, mint maga a sorozat. A stáb tagjai Párizsban, a divat fővárosában vonultak végig a vörös szőnyegen, a rajongók és a sajtó lelkes éljenzése közepette. A sorozat díszletei továbbra is a régensség korát idézik, nem maradnak ki a jól ismert, kedvel szereplők sem, ám friss karakterekkel is találkozhatunk az új évadban.
Luke Thompson és Yerin Ha
Luke Thompson minden porcikájában a tökéletes agglegénynek tűnt, amikor stílusos fekete öltönyében végigvonult a vörös szőnyegen, Yerin Ha pedig ellopta a show-t hercegnőhöz illő, gyönyörű türkizkék ruhájában.
Florence Hunt
A rajongók 2020 óta, a sorozat indulása óta figyelhetik Florence-t, aki a legfiatalabb Bridgerton testvért, Hyacinth-ot alakítja. Florence csodálatosan nézett ki a pemieren fehér ruhájában. Talán az új évadban neki is több szerep jut.
Hannah Dodd
Hannah Dodd a tavalyi évadban Francesca Bridgerton szerepében került a reflektorfénybe, és nagyon kíváncsiak vagyunk, hogyan alakul a története az új évadban.
Adjoa Andoh
Alig várjuk, hogy Adjoa Andoh visszatérjen Lady Danbury szerepében. A színésznő gyönyörűen festett a pemieren áttetsző, barna ruhájában.
Masali Baduza
Masali ezúttal a főszereplők között tűnik fel – korábban Michaela Stirling, Kilmartin gróf unokatestvérének szerepében ismerhettük meg.
Katie Leung
A premierre több új szereplő is ellátogatott, köztük Katie Leung, aki Sophie mostohaanyját, a gonosz Lady Araminta Gunt alakítja.
Isabella Wei
Egy másik új arc Isabella Wei, aki Posy Li szerepét játssza, aki Rosamund Li lekedvesebb testvére. A színésznő fehér ruhában kápráztatta el a közönséget.
Michelle Mao
Michelle Mao alakítja Rosamund Lit, Lady Araminta legidősebb lányát, aki mindenben intrikus anyja kedvében akar járni. Rosamund ebben a társasági szezonban éppen Benedictre vet szemet, és elszántan küzd azért, hogy megkapja, amit akar.
