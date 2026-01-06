Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Ő Yerin Ha, A Bridgerton család új főhősnője – Minden, amit tudnod kell róla

Life.hu
2026.01.06.
Yerin Ha koreai-ausztrál színésznő fogja játszani Luke Thompson, azaz Benedict Bridgerton szerelmét A Bridgerton család 4. évadában. A nagy sikerű Netflix sorozat két részletben érkezik majd. Most összegyűjtöttünk mindent, amit tudni lehet A Bridgerton család új évadának főhősnőjéről, Yerin Ha-ról.

„Nyájas olvasóim! Izgalmas szezonnak nézünk elébe, hiszen az idei év legnépszerűbb agglegénye maga Benedict Bridgerton" – szinte halljuk a fejünkben Lady Whistledown sorait, tűkön ülve várva január 29-ét, hogy ismét visszacsöppenjünk a 1800-as évekbe, vagy legalábbis annak egy túlfűtöttebb, Bridgerton-verziójába. A Bridgerton család 4. évada – már jól megszokott módon – egy újabb női főszereplőt hoz a színre. De ki is az a Yerin Ha, aki Sophie Baek szerepében ellopja Benedict Bridgerton szívét? 

jelenek a Bridgerton család sorozat 4. évadából
Yerin Ha játssza A Bridgerton család 4. évadának Sophie Baek nevű főhősnőjét. 
Minden, amit A Bridgerton család új főhősnőjéről, Yerin Ha-ról tudni kell

  • Yerin Ha 1995. június 26-án született.
  • Színészcsaládból származik és már több sorozatban is játszott.
  • Ő játssza A Bridgerton család 4. évadának főhősnőjét, Sophie Baek-et.

Ha úgy véled, hogy a koreai-ausztrál színésznő nagyon ismerős, akkor jól sejted, a fiatal tehetséget ugyanis már láthattuk a Dűne: Prófécia című sorozatban és a Halo amerikai sci-fi sorozatban is. 

Yerin Ha szó szerint beleszületett a színészetbe: A nagymamája színész és a szülei is a színésziskolában ismerkedtek meg, így mindig is ez érdekelte. Így bár Sydney-ben nőtt fel, 15 évesen jelentkezett egy dél-koreai előadóművészeti iskolába, majd a sydney-i Nemzeti Drámai Művészeti Intézetbe, ahol zenés színházat tanult. A tanulás és a kemény munka pedig odáig vezetett, hogy 2021-ben megkapta az Ausztrál Casting Guild „feltörekvő csillagja" címet – írja a Vogue.

Yerin Ha és Luke Thompson
Yerin Ha és Luke Thompson között nagyon jó a kémia az előzetes alapján. 
A színésznőnek nagyon fontos, hogy támogassa a sokszínűséget a mozivásznon. Ezért nagyon örült neki, amikor A Bridgerton család Sophie Beckett szerepét megkapva megváltoztatták a szereplő vezetéknevét Baek-re, utalva származására.

Yerin Ha ha épp nem játszik, akkor szabadidejében szeret festeni, zenét hallgatni és jógázni. A színésznő alakítását pedig izgatottan várjuk, hiszen végre A Bridgerton család legszabadosabb agglegénye fejét is bekötik az új évadban. Az előzetesben látott képkockák alapján pedig tökéletes a kémia a két színész között, ahogy azt a Bridgertontól el is várjuk. 

