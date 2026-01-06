Milyen volt az igazi Sarolta királyné? A Bridgerton szórakoztató karaktere mögött egy sokkal izgalmasabb nő állt

A brit történelem leghosszabb ideig regnáló királynéja volt, mégis kevesen ismerik a valódi történelmi személyt. Pedig Sarolta királyné éppoly izgalmas volt, mint akit a Bridgerton díszletei között láthattunk Golda Rosheuvel, illetve India Amarteifio parádés alakításában. Érdemes túllátni a Netflix kosztümös sorozatának csúsztatásait, így hoztunk a királynéról 9 érdekességet.
Sarolta királyné lenyűgöző élete
- A német Meckleburg-Strelitzi család sarja volt.
- 1761 és 1818 között volt III. György felesége.
- Sarolta királyné fedezte fel többek között Mozartot és megrögzött tubákos volt.
Ezt a 7 érdekességet te sem tudtad az igazi Sarolta királynéról
Sarolta brit királyné mintegy öt évtizeden keresztül volt III. György brit király felesége. Leszármazottai a mai napig a brit trónon ülnek, ő maga pedig a stabilitás megtestesítője volt egy ingatag korszakban. Lássuk, kiről mintázták a Bridgerton család legmegosztóbb tagját.
1. Egy jelentéktelen hercegi családba született
Meckleburg-Strelitz egy apró hercegség Észak-Németországban, az 1744-ben született Sarolta ráadásul kortársaihoz képest szerény neveltetésben részesült. Ez a hátránya később komoly előnynek bizonyult, hisz II. György angol király épp olyan feleséget keresett örökösének, a későbbi III. Györgynek, aki nem üti bele az orrát a politikába. A király ténykedése később bevált, hisz Sarolta királynét valóban nem érdekelték az államügyek.
2. Eleinte alig beszélt angolul
A 18-19. században az arisztokrata lányokat elsősorban francia és latin nyelvre tanították, mivel ezek voltak a szalonokban előkelők, így nem csoda, hogy Sarolta is csak makogta az angolt, amikor partra szállt a szigetországban. Később azonban rekordsebességgel megtanulta a nyelvet.
3. Rapidrandi, rapid királyi házasság?
Dinasztikus házasságok esetén nem értek rá ismerkedésre pazarolni az időt, hanem azonnal oltárhoz terelték a menyasszonyokat, hogy az ifjú pár mihamarabb nekiálljon a trónörökös legyártásának. Sarolta királyné például alig hat órával azután már az oltár előtt állt, hogy Angliában partra szállt volna
4. Összesen 15 gyereket szült a férjének
Noha elrendezett házasság volt, III. György és Sarolta királyné kapcsolata igen boldog volt, melyet a 15 megszületett gyerek is remekül bizonyít. Ennél már csak az a nagyobb csoda, hogy tizenhárman meg is élték közülük a felnőttkort.
5. A brit királyi család első kutya- és állatrajongója
Míg ük-ükunokája, II. Erzsébet a corgikért rajongott, addig Sarolta királyné a pomerániai kutyusok lelkes tenyésztője volt, amiket még Németországból vitt haza magával. Ölebein túl több állatot is tartott: istállóiban a lovak mellett zebrák, elefántok is helyet kaptak, előszeretettel ajándékozott kengurukat.
6. Megrögzött tubákos volt
A Bridgerton-sorozat jól ábrázolta, hogy Sarolta királyné megrögzött tubákos volt. Állítólag migrénjére kezdte el szívni a dohányt, amit díszes szelencékben tárolt, még saját keveréke is volt. Az utókorra 350 tubákszelence maradt fenn, kedvenc keveréke pedig keserű mandulát, ámbrát, illetve zöld teát tartalmazott
7. Sarolta királyné, az amatőr botanikus
Ugyan nem volt különösebben művelt, amikor Angliába érkezett, kihasználta a lehetőségeit és folytatta tanulmányait. Különleges érdeklődést mutatott a természettudományok iránt, kedvenc hobbija a botanika volt, amit a Királyi Botanikus Kertekben mélyített el.
Nemcsak a saját, de lányai oktatására is nagy hangsúlyt fektetett, számos iskola alapítása köthető a nevéhez.
8. A zene szerelmese volt
Mivel a barokk korban virágzott a zene, nem csoda, hogy Sarolta királyné is érdeklődött a téma iránt. Szoros barátság fűzte Johann Sebastian Bach-hoz, a gyerek Mozart pedig az ő meghívására lépett fel a királyi palotában, lökést adva karrierjének. (Emiatt a királynénak ajánlotta az Opus 3 szonátáit a híres zeneszerző.) Nemcsak patronálta a zeneszerzőket, de ő maga is előszeretettel énekelt, emellett fuvolázott és csembalózott.
9. Marie Antoinette volt a legjobb barátnője
Ugyan személyesen sohasem találkoztak, de mély kapcsolat alakult ki Sarolta királyné és Marie Antoinette között leveleiken keresztül. Leveleikben a zene és művészetek iránti rajongásukat osztották meg, amikor pedig kitört a francia forradalom, a brit királyné még külön lakosztályt is előkészített, ha a francia királyi családnak menekülni kellett volna. Mély megrendüléssel fogadta Mária Antónia kivégzésének hírét.
Sarolta királyné a filmvásznon és a valóságban
Noha élete meglehetősen fordulatos volt és több tragédián túl kellett tennie magát, Sarolta királyné rendíthetetlenül helytállt. Amikor III. György betegsége kiújult, akkor nem vált el tőle, hanem odaadó feleségként támogatta, a régenskor alatt pedig fiának, a későbbi IV. Györgynek volt a legfőbb segítsége.
Olvass további érdekességeket az angol történelemből: