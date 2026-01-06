Milyen volt az igazi Sarolta királyné? A Bridgerton szórakoztató karaktere mögött egy sokkal izgalmasabb nő állt

A brit történelem leghosszabb ideig regnáló királynéja volt, mégis kevesen ismerik a valódi történelmi személyt. Pedig Sarolta királyné éppoly izgalmas volt, mint akit a Bridgerton díszletei között láthattunk Golda Rosheuvel, illetve India Amarteifio parádés alakításában. Érdemes túllátni a Netflix kosztümös sorozatának csúsztatásait, így hoztunk a királynéról 9 érdekességet.

Sarolta királyné legalább olyan érdekes volt, mint a Bridgertonban róla mintázott karakter.

Sarolta királyné lenyűgöző élete A német Meckleburg-Strelitzi család sarja volt.

1761 és 1818 között volt III. György felesége.

Sarolta királyné fedezte fel többek között Mozartot és megrögzött tubákos volt.

Ezt a 7 érdekességet te sem tudtad az igazi Sarolta királynéról

Sarolta brit királyné mintegy öt évtizeden keresztül volt III. György brit király felesége. Leszármazottai a mai napig a brit trónon ülnek, ő maga pedig a stabilitás megtestesítője volt egy ingatag korszakban. Lássuk, kiről mintázták a Bridgerton család legmegosztóbb tagját.

1. Egy jelentéktelen hercegi családba született

Meckleburg-Strelitz egy apró hercegség Észak-Németországban, az 1744-ben született Sarolta ráadásul kortársaihoz képest szerény neveltetésben részesült. Ez a hátránya később komoly előnynek bizonyult, hisz II. György angol király épp olyan feleséget keresett örökösének, a későbbi III. Györgynek, aki nem üti bele az orrát a politikába. A király ténykedése később bevált, hisz Sarolta királynét valóban nem érdekelték az államügyek.

2. Eleinte alig beszélt angolul

A 18-19. században az arisztokrata lányokat elsősorban francia és latin nyelvre tanították, mivel ezek voltak a szalonokban előkelők, így nem csoda, hogy Sarolta is csak makogta az angolt, amikor partra szállt a szigetországban. Később azonban rekordsebességgel megtanulta a nyelvet.

3. Rapidrandi, rapid királyi házasság?

Dinasztikus házasságok esetén nem értek rá ismerkedésre pazarolni az időt, hanem azonnal oltárhoz terelték a menyasszonyokat, hogy az ifjú pár mihamarabb nekiálljon a trónörökös legyártásának. Sarolta királyné például alig hat órával azután már az oltár előtt állt, hogy Angliában partra szállt volna