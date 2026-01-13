Elhunyt a Rambo III egyik ikonikus szereplője, Marcus Gilbert

67 éves korában elhunyt Marcus Gilbert brit színész, akit a legtöbben Jilly Cooper Riders című regényének 1993-as televíziós adaptációjából ismerhettek, ahol Rupert Campbell-Black karakterét alakította. A Bristolban született színész hosszú betegséget követően, hároméves küzdelem után hunyt el torokrákban.
Marcus Gilbert 67 éves volt
- Marcus Gilbert 67 éves korában hunyt el, hároméves küzdelem után, torokrák következtében.
- Halálhírét egy rajongói Facebook-oldalon tették közzé, a színész 2026. január 11-én hunyt el.
- A Riders 1993-as tévés adaptációjában Rupert Campbell-Black szerepével vált igazán ismertté.
- Két gyermeke, fia Maxi és lánya Aaliya gyászolja.
- Felesége, Homaa 28 év házasság után, 2020-ban hunyt el hasnyálmirigyrák következtében.
- Pályafutása során szerepelt a Rambo III-ban, valamint több mint 50 reklámfilmben.
- A nyolcvanas évek végén James Bond szerepére is esélyes volt, de végül Timothy Dalton kapta meg a szerepet.
- Két évvel halála előtt újra rátalált a szerelem Lysette Anthony személyében, akivel korábban együtt dolgozott.
- Halála után kollégák és rajongók sokasága búcsúzott tőle a közösségi médiában.
Meghalt Marcus Gilbert
A színész halálhírét egy rajongói Facebook-oldalon tették közzé. A közlemény szerint Marcus Gilbert 2026. január 11-én, vasárnap hunyt el. A bejegyzésben úgy fogalmaztak: világszerte rajongók ezrei gyászolják, és hálával emlékeznek arra az örömre, amelyet a képernyőn és személyesen is adott másoknak.
A színészt két gyermeke, fia Maxi és lánya, Aaliya gyászolja. Családja életét az elmúlt években több súlyos betegség is nehezítette: lánya 2020-ban nyilvánosságra hozta, hogy édesapjánál Parkinson-kórt diagnosztizáltak, miközben felesége, Homaa hasnyálmirigyrákkal küzdött. Homaa 28 év házasság után, 2020-ban hunyt el, a műtétet követő szövődmények miatt – írja a Daily Mail.
Meghatóan búcsúztak tőle
Marcus Gilbert halálát követően a rajongók és kollégák sora búcsúzott tőle a közösségi médiában. Sokan arról írtak, hogy most már felesége karjaiban pihen, és angyalok vigyáznak rá. Többek között Toby Hadoke színész is meghatóan emlékezett rá: több közös fotót osztott meg, és elismerően írt Gilbert pályájáról. Felidézte, hogy együtt dolgoztak Liverpoolban, megemlítette a Doctor Who Battlefield című epizódjában nyújtott alakítását, valamint A sötétség serege című filmben játszott szerepét is. Hadoke külön kiemelte Gilbert természetes sármját és könnyed eleganciáját, valamint azt is, hogy mennyire szerényen beszélt még reklámfilmes sikereiről is.
Marcus Gilbert pályafutása során számos filmben és televíziós produkcióban szerepelt. Feltűnt többek között a Rambo III-ban, a nyolcvanas évek végén még James Bond szerepére is esélyesnek tartották, végül azonban Timothy Dalton kapta meg a legendás karaktert. Emellett több mint ötven reklámfilmben szerepelt, köztük a Lee Jeans számára készült Mean Jeans című alkotásban, amely 1986-ban elnyerte a legjobb mozis reklám díját.
Két évvel a halála előtt rátalált a szerelem
Magánéletében az elmúlt években újra rátalált a szerelem. Két évvel halála előtt ismét közel került egykori kolléganőjéhez, Lysette Anthonyhoz, akivel először 1990-ben dolgozott együtt A Monte-Carló szelleme című filmben. A kapcsolatuk különösen megható körülmények között indult újra: Marcus akkor vette fel vele a kapcsolatot, amikor értesült arról, hogy a színésznőnél Parkinson-kórt diagnosztizáltak.
Gilbert később úgy fogalmazott, felesége halála után nem állt készen egy új kapcsolatra, Homaa emléke sokáig minden mást háttérbe szorított. Amikor azonban meghallotta Lysette betegségének hírét, emlékezett rá, milyen életteli és szabad szellemű nő volt, ezért írt az ügynökének, felajánlva segítségét. A kapcsolatuk lassan, mély érzelmi beszélgetéseken keresztül bontakozott ki.
A színésznő korábban részletesen mesélt első újkori találkozásukról is: elmondása szerint Marcus gyűrött kordbársony öltönyben érkezett, és hat órán át beszélgettek megállás nélkül. A színésznő nagy tisztelettel beszélt Gilbert házasságáról, gyermekeiről és arról az érzelmi teherről, amelyet felesége elvesztése jelentett számára, kapcsolatukat a nyilvánosság előtt sem titkolták.