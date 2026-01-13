Elhunyt a Rambo III egyik ikonikus szereplője, Marcus Gilbert

67 éves korában elhunyt Marcus Gilbert brit színész, akit a legtöbben Jilly Cooper Riders című regényének 1993-as televíziós adaptációjából ismerhettek, ahol Rupert Campbell-Black karakterét alakította. A Bristolban született színész hosszú betegséget követően, hároméves küzdelem után hunyt el torokrákban.

Marcus Gilbert és lánya, Aaliya

Marcus Gilbert 67 éves volt Marcus Gilbert 67 éves korában hunyt el, hároméves küzdelem után, torokrák következtében.

Halálhírét egy rajongói Facebook-oldalon tették közzé, a színész 2026. január 11-én hunyt el.

A Riders 1993-as tévés adaptációjában Rupert Campbell-Black szerepével vált igazán ismertté.

Két gyermeke, fia Maxi és lánya Aaliya gyászolja.

Felesége, Homaa 28 év házasság után, 2020-ban hunyt el hasnyálmirigyrák következtében.

Pályafutása során szerepelt a Rambo III-ban, valamint több mint 50 reklámfilmben.

A nyolcvanas évek végén James Bond szerepére is esélyes volt, de végül Timothy Dalton kapta meg a szerepet.

Két évvel halála előtt újra rátalált a szerelem Lysette Anthony személyében, akivel korábban együtt dolgozott.

Halála után kollégák és rajongók sokasága búcsúzott tőle a közösségi médiában.

A színész halálhírét egy rajongói Facebook-oldalon tették közzé. A közlemény szerint Marcus Gilbert 2026. január 11-én, vasárnap hunyt el. A bejegyzésben úgy fogalmaztak: világszerte rajongók ezrei gyászolják, és hálával emlékeznek arra az örömre, amelyet a képernyőn és személyesen is adott másoknak.

A színészt két gyermeke, fia Maxi és lánya, Aaliya gyászolja. Családja életét az elmúlt években több súlyos betegség is nehezítette: lánya 2020-ban nyilvánosságra hozta, hogy édesapjánál Parkinson-kórt diagnosztizáltak, miközben felesége, Homaa hasnyálmirigyrákkal küzdött. Homaa 28 év házasság után, 2020-ban hunyt el, a műtétet követő szövődmények miatt – írja a Daily Mail.

Meghatóan búcsúztak tőle

Marcus Gilbert halálát követően a rajongók és kollégák sora búcsúzott tőle a közösségi médiában. Sokan arról írtak, hogy most már felesége karjaiban pihen, és angyalok vigyáznak rá. Többek között Toby Hadoke színész is meghatóan emlékezett rá: több közös fotót osztott meg, és elismerően írt Gilbert pályájáról. Felidézte, hogy együtt dolgoztak Liverpoolban, megemlítette a Doctor Who Battlefield című epizódjában nyújtott alakítását, valamint A sötétség serege című filmben játszott szerepét is. Hadoke külön kiemelte Gilbert természetes sármját és könnyed eleganciáját, valamint azt is, hogy mennyire szerényen beszélt még reklámfilmes sikereiről is.